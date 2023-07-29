Mürettebat canını kurtarmak için denize atladı! Binlerce aracı taşıyan gemideki yangın 4 gündür sürüyor: "Yangın haftalarca sürebilir..."

Kuzey Denizi'nde Panama bandralı bir kargo gemisi Salı günü gece alevlere teslim oldu. Kargo gemisinin içerisinde 3700 aracın olduğu tahmin ediliyor.

GEMİ HAFTALARCA YANABİLİR...

Sahil güvenlik sözcüsü Edwin Grammeman yaptığı açıklamada, yangının tamamen sönmesinin günlerce veya haftalarca sürebileceğini ifade etti. İtfaiyecilerin şuanda gemiye girmesinin çok tehlikeli olacağını kaydeden Grammeman, “Gemiyi suyla doldurmaya başlarsanız, dengesi bozulur ve bu da geminin devrilmesine neden olabilir" dedi. Sözcü Lea Versteeg de yaptığı açıklamada, şuanda durumu takip etmek için olay yerinde çok sayıda gemi olduğunu belirterek, "Ancak her şey hava durumuna ve gemideki hasara bağlı. Böyle bir yangını kontrol altına alabilmek kolay değil” şeklinde konuştu.

Almanya’dan Mısır’a araç taşıyan Fremantle Highway kargo gemisinde elektrikli bir otomobilin alev alması sonucu yangın çıkmıştı. Gemideki 23 kişilik mürettebatın bir kısmı güverteden denize atlayarak alevlerden kaçmayı başarmıştı. Diğerleri ise bot ve helikopterlerle kurtarılmış, ancak mürettebattaki Hindistan vatandaşı bir kişi hayatını kaybetmişti. Vücutlarında kırık ve yanıklar oluşan gemi personeli ise hastaneye kaldırılmıştı. (İHA)

