Musluktaki inatçı kireci söküp atıyor! Kireçlenmiş musluklar ayna gibi parlayacak

Musluktaki kireçlerden kurtulmak için çeşitli kimyasal ürünler alıyor ama kireçleri temizleyemiyorsanız bunun çözümü mutfaktan geçiyor. Mutfakta yer alan temel malzemeler musluğun üzerindeki kireçleri tamamen temizleyebiliyor. Musluklardaki su lekelerinden, kireçten kurtulmak istiyorsanız aşağıdaki yöntemlere göz atabilirsiniz.

MUSLUKTAKİ KİREÇTEN KURTULMAK İÇİN YAPILACAKLAR

Karbonat pek çok alanda olduğu gibi musluk temizliğinde de güvenle kullanabileceğiniz doğal malzemeler arasında yer almaktadır. Bir fırça yardımı ile bu malzemeyi muslukları temizlerken kullanabilirsiniz. Fırçanın üzerine döktüğünüz karbonat ile musluğu güzelce ovalayın ve sonrasında soğuk su ile durulayın. Kireç kalıntılarının yok olduğunu göreceksiniz.

LİMON

Limon içerdiği asit sayesinde musluklarda biriken kireç gibi tortuların temizlenmesinde etkilidir. Kullanılmış bir limon ile muslukları ovalamak hem ekonomik hem de pratik bir musluk temizleme yöntemidir. Bu işlemden sonra musluğu soğuk su ile durulamayı unutmayın. Daha parlak bir görüntü elde etmek için durulama işleminden sonra bir bez yardımı ile musluğu kurulayabilirsiniz.

BEYAZ SİRKE

Sirke de limon gibi temizlikte etkisi oldukça yüksek olan doğal malzemelerden birisidir. Sirkeli ya da sirkeli karbonatlı su ile musluk temizliği yapabilirsiniz. Sirke asitli yapısı sebebiyle kireç ve tortuların musluktan temizlenmesine yardımcı olur. Karbonat üzerine dökülen sirke de tepkime oluşturarak alanın daha iyi temizlenmesini sağlarken aynı zamanda tıkanmış musluk filtrelerinin de açılmasını sağlar.

DİŞ MACUNU

Eğer musluğunuz altın ya da bronz değilse onu diş macunu ile temizleyip parlatabilirsiniz. Macunu musluğun üzerine sıktıktan sonra yumuşak bir bez yardımı ile iyice ovalayın. Birkaç dakikalık ovalama işleminden sonra musluğu durulayın ve bir bez ile gülece kurulayın.

