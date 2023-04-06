KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Musluktaki inatçı kireci söküp atıyor! Kireçlenmiş musluklar ayna gibi parlayacak

Musluktaki inatçı kireci söküp atıyor! Kireçlenmiş musluklar ayna gibi parlayacak

06.04.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfak ve banyo musluklarında, duş başlıklarında oluşan kireçler bakımsız, pis bir görünüme neden olabiliyor. Muslukları ne kadar temizlersem temizleyeyim inatçı kireçlerden kurtulamıyorum diyorsanız bunun için etkili çözümler bulunuyor. Her evde bulunan malzemelerle kireci söküp atabilirsiniz.

Musluktaki inatçı kireci söküp atıyor! Kireçlenmiş musluklar ayna gibi parlayacak

Musluktaki kireçlerden kurtulmak için çeşitli kimyasal ürünler alıyor ama kireçleri temizleyemiyorsanız bunun çözümü mutfaktan geçiyor. Mutfakta yer alan temel malzemeler musluğun üzerindeki kireçleri tamamen temizleyebiliyor. Musluklardaki su lekelerinden, kireçten kurtulmak istiyorsanız aşağıdaki yöntemlere göz atabilirsiniz.

MUSLUKTAKİ KİREÇTEN KURTULMAK İÇİN YAPILACAKLAR

KARBONAT

Ekran görüntüsü 2023-04-06 154152

Karbonat pek çok alanda olduğu gibi musluk temizliğinde de güvenle kullanabileceğiniz doğal malzemeler arasında yer almaktadır. Bir fırça yardımı ile bu malzemeyi muslukları temizlerken kullanabilirsiniz. Fırçanın üzerine döktüğünüz karbonat ile musluğu güzelce ovalayın ve sonrasında soğuk su ile durulayın. Kireç kalıntılarının yok olduğunu göreceksiniz.

LİMON

Ekran görüntüsü 2023-04-06 154214

Limon içerdiği asit sayesinde musluklarda biriken kireç gibi tortuların temizlenmesinde etkilidir. Kullanılmış bir limon ile muslukları ovalamak hem ekonomik hem de pratik bir musluk temizleme yöntemidir. Bu işlemden sonra musluğu soğuk su ile durulamayı unutmayın. Daha parlak bir görüntü elde etmek için durulama işleminden sonra bir bez yardımı ile musluğu kurulayabilirsiniz.

BEYAZ SİRKE

Yeni Proje - 2023-04-06T154428.545

Sirke de limon gibi temizlikte etkisi oldukça yüksek olan doğal malzemelerden birisidir. Sirkeli ya da sirkeli karbonatlı su ile musluk temizliği yapabilirsiniz. Sirke asitli yapısı sebebiyle kireç ve tortuların musluktan temizlenmesine yardımcı olur. Karbonat üzerine dökülen sirke de tepkime oluşturarak alanın daha iyi temizlenmesini sağlarken aynı zamanda tıkanmış musluk filtrelerinin de açılmasını sağlar.

DİŞ MACUNU

Ekran görüntüsü 2023-04-06 154325

Eğer musluğunuz altın ya da bronz değilse onu diş macunu ile temizleyip parlatabilirsiniz. Macunu musluğun üzerine sıktıktan sonra yumuşak bir bez yardımı ile iyice ovalayın. Birkaç dakikalık ovalama işleminden sonra musluğu durulayın ve bir bez ile gülece kurulayın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük göğüslerini masa olarak kullanıyor! Dekoltesi yüzünden...Büyük göğüslerini masa olarak kullanıyor! Dekoltesi yüzünden...
İki vajinalı kadın cinsel hayatını anlattı! "Biri kocama diğeri..."İki vajinalı kadın cinsel hayatını anlattı! "Biri kocama diğeri..."
Tek malzemeyle dökülen saçlarınızı geri kazanınTek malzemeyle dökülen saçlarınızı geri kazanın
Anahtar Kelimeler:
beyaz sirke karbonat limon diş macunu banyo musluk mutfak kireç çözücü kireç lekesi kireç temizleyici Göz mon

En Çok Okunan Haberler

Son haline yorum yağdı! "Doğal yaşlanıyor"

Son haline yorum yağdı! "Doğal yaşlanıyor"

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...

Büyük göğüslerini masa olarak kullanıyor! Dekoltesi yüzünden...

Büyük göğüslerini masa olarak kullanıyor! Dekoltesi yüzünden...

Yumruk sıkma şekliniz kişilik özellikleriniz için ipucu veriyor

Yumruk sıkma şekliniz kişilik özellikleriniz için ipucu veriyor

Erkeklerin kadınlarda baktıkları ilk yer! Yanlış biliyormuşuz

Erkeklerin kadınlarda baktıkları ilk yer! Yanlış biliyormuşuz

Bereket yağacak! Nisan ayında zengin olacak burçlar

Bereket yağacak! Nisan ayında zengin olacak burçlar

İlginizi Çekebilir

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.