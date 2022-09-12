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Mutfağının küçüklüğünden şikayetçi olan herkesin kurtarıcısı olacak mini yemek masası setleri

09.09.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı evlerde alandan tasarruf etmek için küçük iki kişilik masalara ihtiyaç duyulabilir. Kimi zaman mutfaklarda kimi zaman salonlarda kullanılan bu masalar, sabah kahvaltıları ve diğer öğünler için çok pratik bir alan oluşturur. Şık bir görünüme sahip, kullanışlı ve alandan tasarruf etmenizi sağlayacak bir masaya ihtiyacınız varsa sizin için bir araya getirdiğimiz seçeneklere göz atmanızda fayda var.

Mutfağının küçüklüğünden şikayetçi olan herkesin kurtarıcısı olacak mini yemek masası setleri

Küçük mutfaklara masa seçmek zor olabiliyor. Masayı nereye, nasıl sığdıracağınızı bilemeyebilirsiniz. Neyse ki böyle durumlarda iki kişilik mutfak masası takımlarından yardım alabilirsiniz. Evinizde yerden tasarruf etmenizi sağlayacak, kaliteli ve kullanışlı bir masa ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Haydi, derlediğimiz birbirinden güzel takımları inceleyelim!

1. Bar ve yemek masası bir arada: Bar Sandalye Seti Mutfak Yemek Masası 2 Kişilik

Mutfağının küçüklüğünden şikayetçi olan herkesin kurtarıcısı olacak mini yemek masası setleri

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İki kişilik dar alanlar için mükemmel bir seçenek olan Bar Sandalye Seti Mutfak Yemek Masası 2 Kişilik, özellikle açık mutfak olan evlere çok yakışabilir. Evinizde bir bar masası fikri size hoş geliyorsa, aynı zamanda mutfağınızda iki kişilik bir yemek masası ihtiyacınız varsa bu ürün tam size göre. 45'e 100 santimetre olarak tasarlanan masanın yüksekliği 92 santimetre. Metal profilden ve suntalam tabladan üretilen masa; yer kaplamayan, şık ve dekoratif bir seçenek olabilir. Uzun yıllar yemeklerinize eşlik edebilir.

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2. Sade, şık ve göz alıcı bir tasarım: Sesa Home Siyah Tel Sandalyeli Kare Masa Takımı

Mutfağının küçüklüğünden şikayetçi olan herkesin kurtarıcısı olacak mini yemek masası setleri

İki kişilik yemek masası seçenekleri arasında sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken Sesa Home Siyah Tel Sandalyeli Kare Masa Takımı, sandalyelerde yer alan tel detaylarıyla oldukça göz alıcı. İki kişi için yeterli bir oturma ve masa alanı barındıran takımın masası, 70x70 santimetre genişliğe sahip. 45x45 santimetre oturma alanı bulunan sandalyeler, 80 santimetre sırt yüksekliği ile üretilir. Bu sayede konforlu bir oturma pozisyonu oluşturan takım, küçük mutfaklarda rahatlıkla kullanılabilir. Çizilmelere karşı dayanıklı olan takım, şıklığını uzun süre korur.

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3. Ahşabın göz alıcı görüntüsü: Weblonya 2 Kişilik Masa Takımı

Mutfağının küçüklüğünden şikayetçi olan herkesin kurtarıcısı olacak mini yemek masası setleri

Hem salon hem mutfak gibi alanlarda rahatlıkla kullanılabilecek Weblonya 2 Kişilik Masa Takımı, şık tasarımı sayesinde dikkat çeken ürünler arasında yer alır. Ahşap görünümü ile mutfağınızda doğal bir hava oluşturabilir. Masa tablası 60x70, sandalyelerin oturma alanı 40x40 santimetre genişliğinde üretilir. Küçük alanlar için birebir olan ürünü bahçe ve balkon gibi alanlarda da severek kullanabilirsiniz. Demonte olarak gönderilen ürünü kolayca kurabilirsiniz. Güzel yemeklerin ve tatlı kahvaltıların tadını çıkarmak için ürüne göz atmanızda fayda var.

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4. Yerden kazanmak isteyenler için: Depolife Ahşap Gürgen Ayaklı 2 Tabureli Masa Takımı

Mutfağının küçüklüğünden şikayetçi olan herkesin kurtarıcısı olacak mini yemek masası setleri

Bazıları için masa ve sandalyenin küçük olması yetmez, fazladan yerden kazanmak da epey önemli olabilir. Tam olarak böyle düşünen kişiler için üretilen Depolife Ahşap Gürgen Ayaklı 2 Tabureli Masa Takımı, ürünün altına sığan küçük tabureler sayesinde çok kullanışlı. Yemek ya da kahvaltı bittiği anda masanın altına ittirilerek ayak altında dolaşması engellenen bu tabureler, konforlu yüzeyleriyle de çok kullanışlı. Masa takımı, şık tasarımı ve işlevsel yapısıyla hem küçük mutfaklarda hem kapalı balkonlarda kullanılabilecek bir ürün.

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5. İnce uzun yapıdaki dar alanlar için biçilmiş kaftan: Weblonya 2 Kişilik Masa Takımı

Mutfağının küçüklüğünden şikayetçi olan herkesin kurtarıcısı olacak mini yemek masası setleri

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Bazı alanlarda kare ya da yuvarlak değil de ince uzun masalara ihtiyaç olabilir. Weblonya 2 Kişilik Masa Takımı, tam olarak böyle alanlar için üretilen setlerden biri. Eğer ince uzun bir mutfağınız ya da salonunuz varsa ve oraya iki kişilik bir masa koymayı planlıyorsanız bu ürün tam size göre! Yuvarlak sandalyeleri ve oval kesimli masasıyla çok şık bir görünen ürünün altında yer alan ekstra depolama alanı da çok iş görebilir. Masayla uyumlu şekilde üretilen ve masanın altına itildiğinde fazladan hiç alan kaplamayan sandalyeler ise harika düşünülmüş.

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6. Siyahın şıklığı, mermerin asaleti: SadeceOnda Yuvarlak Masa Sandalye Takımı

Mutfağının küçüklüğünden şikayetçi olan herkesin kurtarıcısı olacak mini yemek masası setleri

Açık mutfaklı evinizde salon ve mutfak arasında şık bir masa konumlandırmak istiyorsanız SadeceOnda Yuvarlak Masa Sandalye Takımı tam size göre olabilir. Hazır suntalam malzemeden üretilen takımın ayakları, demir profil malzemeden imal edilir. Çapı 70 cm olan masa, mermer deseni sayesinde görenleri kendine hayran bırakır. Sandalyeler, silinebilir deri kullanılarak üretilmesi sayesinde kolay temizlik olanağı sunar. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre size eşlik edecek masa takımı, şık tasarımıyla evinize güzellik katar. Size de bu şıklığın keyfini çıkarmak kalır!

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7. Çok şık bir bar masası: İREM Siyah Bar Masası Takımı

Mutfağının küçüklüğünden şikayetçi olan herkesin kurtarıcısı olacak mini yemek masası setleri

Hem kahvaltılarda hem akşam yemeklerinde kullanabileceğiniz İREM Siyah Bar Masası Takımı, evinizin havasını tamamen değiştirebilir. Şık görüntüsüyle evinize gelenlerin dikkatini çekecek set, özellikle açık mutfak bulunan evlerde tercih edebilir. İşlevselliği ile kalpleri kazanan masa takımı, mermer desenleri ile göz alıcı bir havaya sahip. Masanın geniş yüzeyini duvarınıza veya tezgâhınıza dayayabilir, böylelikle rahat bir kullanım elde edebilirsiniz. Masanın altına itilebilen tabureler ile alandan ekstra tasarruf sağlamak da mümkün. Peki, siz de takımın güzelliğine bayılmadınız mı?

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