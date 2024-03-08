Mynet'ten emeğin adı olan kadınlarımıza özel ayda bir gün empati izni!

İlham vermeye, fark yaratmaya devam eden güçlü kadınlarımızın her daim yanında yer almaya devam edeceğiz. Emeğin adı olan kadınlarımızın bu özel gününde Mynet ailesi olarak onlara bir haber vermek istedik.

KADINLARIMIZ SENEDE 12 GÜN EMPATİ İZNİ KULLANABİLECEK

Mynet ailesi içerisindeki kadın çalışma arkadaşlarımız, bugünden itibaren ayda bir gün empati izni kullanabilecek.

ULU ÖNDER ATATÜRK: DÜNYA YÜZÜNDEKİ HER ŞEY KADININ ESERİDİR

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlarımızla ilgili söylediği 'Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' sözünü yaşatmaya çalışan bir ekip olarak, herkes adına daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz.





