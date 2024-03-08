KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Mynet'ten emeğin adı olan kadınlarımıza özel ayda bir gün empati izni!

    Mynet'ten emeğin adı olan kadınlarımıza özel ayda bir gün empati izni!

    08.03.2024 16:43
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Toplumun gerçek mimarları olan kadınlar hepimize ilham vermeye devam ediyor. Üreten, büyüten, yeşerten, geliştiren, değiştiren, güzelleştiren kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! Kadınların değerlerinin dünyanın her toprağında aynı oranda bilindiği bir kainat hayal ediyoruz.

    Mynet'ten emeğin adı olan kadınlarımıza özel ayda bir gün empati izni!

    İlham vermeye, fark yaratmaya devam eden güçlü kadınlarımızın her daim yanında yer almaya devam edeceğiz. Emeğin adı olan kadınlarımızın bu özel gününde Mynet ailesi olarak onlara bir haber vermek istedik.

    KADINLARIMIZ SENEDE 12 GÜN EMPATİ İZNİ KULLANABİLECEK

    Mynet ailesi içerisindeki kadın çalışma arkadaşlarımız, bugünden itibaren ayda bir gün empati izni kullanabilecek.

    ULU ÖNDER ATATÜRK: DÜNYA YÜZÜNDEKİ HER ŞEY KADININ ESERİDİR

    Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlarımızla ilgili söylediği 'Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' sözünü yaşatmaya çalışan bir ekip olarak, herkes adına daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz.

    ChefGPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kaza geçiren eşini ziyaret edenlere ikram ediyordu! İşe dönüştürdüKaza geçiren eşini ziyaret edenlere ikram ediyordu! İşe dönüştürdü
    Pamuk gibi ellere sahip olmak için yapmanız gereken 3 şey!Pamuk gibi ellere sahip olmak için yapmanız gereken 3 şey!
    Yemek yerken yapılan bu hatadan kaçının!Yemek yerken yapılan bu hatadan kaçının!
    Anahtar Kelimeler:
    Dünya Kadınlar Günü kadın empati eo
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

    Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    Diğer Haberler

    Kaza geçiren eşini ziyarete gelenlere ikram ediyordu! İşe dönüştürdü 'İyileşene kadar satış yapmaya başladık' Yurt dışına bile gönderiyorlar

    Kaza geçiren eşini ziyaret edenlere ikram ediyordu! İşe dönüştürdü

    O mesleğin tek kadın ustası 'En fazla 3 ay çalışırsın dediler, 12. yılıma girdim'

    O mesleğin tek kadın ustası 'En fazla 3 ay çalışırsın dediler, 12. yılım'

    Sadece 1 haftada 4 kilo verdiren içecek! Tüm gün tüketince cayır cayır yağ yakıyor

    1 haftada 4 kilo verin! Tüm gün tüketince cayır cayır yağ yakıyor

    Kurumsal hayatı sorguladığı dönemde hobisini işe dönüştürdü! Hepsini atıklardan yapıyor 'Sosyal medyada gören getiriyor'

    Hobisini işe dönüştürdü! Hepsini atıklardan yapıyor 'Gören getiriyor'

    12 yılda topladı! Paha biçilemiyor... Dünyanın nadir motifleri bu koleksiyonda: 17 ülkeden 120 tane satın aldı

    Paha biçilemiyor... 17 ülkeden 120 tane satın aldı

    Düzenli olarak çöp kutularını karıştırıyor! Buldukları şaşkına çevirdi... Hepsini internetten satıyor

    Buldukları inanılmaz: Çöp kutularını karıştırıyor! İnternetten satıyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.