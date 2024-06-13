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NASA canlı yayında yanlışlıkla yayınladı... O ses kaydı panik yarattı

13.06.2024 10:20
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Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yetkilileri, NASA’nın ‘yanlışlıkla’ canlı yayında istasyondaki bir astronotun “dekompresyon hastalığı (DCS) ile ilgili etkiler yaşadığını” belirten bir ses kaydı yayınladığını, bunun bir eğitim kaydı olduğunu ve mürettebatın iyi olduğunu açıkladı. Yanlışlıkla yayınlandığı belirtilen o ses kaydı, panik yarattı.

NASA canlı yayında yanlışlıkla yayınladı... O ses kaydı panik yarattı

NASA’nın canlı yayında yanlışlıkla yayınladığı ses kaydı, panik yarattı. ISS'den konuyla ilgili açıklama geldi.

ISS tarafından gece vakti yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Uluslararası Uzay İstasyonu'nda herhangi bir acil durum söz konusu değil.

Yaklaşık 17:28 CDT'de (merkez yaz saati), yerdeki bir simülasyon ses kanalından NASA canlı yayınında bir mürettebat üyesinin dekompresyon hastalığı (DCS) ile ilgili etkiler yaşadığını belirten ses yayınlandı.

Bu ses, mürettebat üyelerinin ve yer ekiplerinin uzayda çeşitli senaryolar için eğitim aldığı, devam eden bir simülasyondan kazara yanlış yönlendirildi ve gerçek bir acil durumla ilgili değil.

Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatı, o sırada uyku dönemindeydi. Herkes sağlıklı ve güvende ve yarınki uzay yürüyüşü planlandığı gibi sabah saat 8'de başlayacak.” (DHA)

247007_NASA’NIN-CANLI-YAYINDA-YANLISLIKLA-YAYIN
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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uzay NASA
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