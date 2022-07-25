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NASA paylaştı! Kuraklık uzaydan görüntülendi

25.07.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da kuraklık ve su sorunu yaşanırken, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzaydan çektiği fotoğraflar ile ülkede yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi. Endişelendiren uydu fotoğrafları Cerro Prieto Barajı'ndaki su seviyesinin şimdiye kadar ki en düşük seviyeye indiğini gösterirken, NASA'ya göre Monterrey şehrinde susuzluk sebebiyle tarım, sanayi ve turizm sektörleri büyük darbe aldı.

NASA paylaştı! Kuraklık uzaydan görüntülendi

Meksika’da kuraklık ve su sorunu ciddi boyutlara ulaşırken, NASA uzaydan çektiği fotoğraflar ile ülkede yaşanan sorunları fotoğrafladı. Meksika’nın kuzeyinde bulunan Nuevo Leon eyaletindeki Cerro Prieto Barajı'na ait 20 Temmuz 2015 ve 7 Temmuz 2022 tarihlerinde çekilen uydu fotoğrafları birçok kişiyi endişendirdi. Çünkü fotoğraflar, barajdaki su seviyesinin şimdiye kadar ki en düşük seviyeye indiğini gösterdi. NASA, son yıllarda Meksika’da yaşanan kuraklığın şu anda 21 milyondan fazla insanı olumsuz etkilediğini bildirdi.

TARIM, SANAYİ VE TURİZM SEKTÖRLERİNİ ETKİLEDİ

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Meksika’daki kuraklığın en çok ABD sınırındaki kuzey eyaletleri olan Chihuahua, Coahuila ve Nuevo Leon’da etkisini gösterdiğine vurgu yapan NASA, Nuevo Leon eyaletinin başkenti olan ve su ihtiyacını yok olmaya yüz tutmuş Cerro Prieto Barajı’ndan sağlayan Monterrey şehrinde susuzluk sebebiyle tarım, sanayi ve turizm sektörlerinin büyük darbe aldığını belirtti. Monterrey şehri metropol bölgesi 5 milyon 341 binin üzerindeki nüfusuyla Meksika’nın ikinci büyük metropol bölgesi konumunda yer alıyor.

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ESKİ VALİNİN YOLSUZLUKLARI İDDİASI

NASA’nın Cerro Prieto Barajı’na ait uydu fotoğraflarını paylaşmasını ardından açıklama yapan Nuevo Leon Eyaleti Valisi Samuel Garcia, sorunların eski valinin yolsuzlukları sebebiyle yaşandığını öne sürdü. Ülkede yağmur mevsiminin başlamasına rağmen bölgeye yeterli yağışın olmaması, su ve kuraklık sorununun çözümü konusunda ümitsizliğe neden oluyor. (İHA)

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Meksika
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