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NATO Genel Sekreteri'nden İsveç'in üyeliği hakkında açıklama: "Türk yetkililerle iletişim halindeyim"

30.05.2023 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İsveç'in NATO'ya üyeliğini değerlendiren Stoltenberg, "Türk makamlarıyla yakın temastayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok kez bu konuyu konuştum" dedi.

NATO Genel Sekreteri'nden İsveç'in üyeliği hakkında açıklama: "Türk yetkililerle iletişim halindeyim"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Stoltenberg, Türkiye'de gerçekleşen ikinci tur seçimlerinden Erdoğan'ın galip gelmesi sonrası İsveç'in NATO üyeliği ihtimalini değerlendirdi. Stoltenberg açıklamasında, "Vilnius Zirvesi'ne kadar İsveç'in NATO üyesi olması mümkün çünkü Türkiye'deki seçimlerden sonra şu anda bir pencere açıldı ve Türkiye'de Meclis oluşuyor" ifadelerini kullandı.

"VİLNİUS ZİRVESİ'NE KADAR ÜYELİK MÜMKÜN"

Stoltenberg İsveç'in üyeliğinin ne zaman yapılacağı hakkında, "Vilnius Zirvesi'ne kadar İsveç'in NATO üyesi olması mümkün çünkü Türkiye'deki seçimlerden sonra şu anda bir pencere açıldı ve Türkiye'de Meclis oluşuyor. Türk makamlarıyla yakın temastayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok kez bu konuyu konuştum" dedi.

"İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ GARANTİ DEĞİL"

NATO Genel sekreteri Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'ne kadar bir karar almayı hedeflediklerini belirterek, "Garanti değil ancak bir çözüme ulaşmak ve İsveç'in tam üyeliği için Vilnius Zirvesi'ne kadar bir karar almak kesinlikle mümkün." diye konuştu.

"BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN TOPLANTIYA KATILAMAMASI NORMAL BİR SEBEP"

Türkiye'nin Oslo'daki toplantıda dışişleri bakanı düzeyinde temsil edilmemesinin bir mesaj olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, TBMM'nin seçimlerden sonra bu hafta göreve başlamasını beklediğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bu nedenle Oslo'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na gelemediğini kaydetti.

Stoltenberg, "Burada bir siyasi mesaj olduğunu düşünmüyorum. Bu, toplantıya katılamaması için kesinlikle normal bir sebep." dedi.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİ MEŞRU"

Türkiye'nin NATO müttefikleri içinde terörden en çok zarar gören ülke olduğunu vurgulayan Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın artık tüm NATO ülkeleriyle terörle mücadele için daha fazla bilgi paylaşımı yaptığını belirterek, şunları dile getirdi:

"İsveç'in üyeliği konusunda kesin bir şey yok. Ulusal meclisler, onaylar konusunda egemen şekilde karar verirler. Vilnius Zirvesi'ne kadar İsveç'in NATO üyesi olması mümkün çünkü Türkiye'deki seçimlerden sonra şu anda bir pencere açıldı ve Türkiye'de Meclis oluşuyor. Üyeliğin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi için çok çalışıyoruz." (AA)

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