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NATO ve AB ülkeleri harekete geçti! Hangi ülke Ukrayna'ya ne gönderecek?

28.02.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO ve Batı ülkeleri, Rusya'ya Ukrayna topraklarına saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamakla kalmayıp, Ukrayna’ya askeri ekipman ve silah desteği konusunda art arda adımlar atmaya başladı. NATO ülkeleri, Ukrayna'ya tanksavar ve hava savunma füzesinin yanı sıra hafif silah ve mühimmat stoku gönderme kararı alırken, AB ülkeleri de silah desteği ve koruyucu ekipman yardımı için harekete geçti. İşte ülke ülke Ukrayna'ya gönderilecek yardımlar!

NATO ve AB ülkeleri harekete geçti! Hangi ülke Ukrayna'ya ne gönderecek?

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi 5 gündür devam ediyor. Rusya, başta ABD ve AB olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekti. Rusya'ya karşı yaptırım kararları alındı. Rusya'nın operasyonu sürdürmesi üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, batılı ülkelerden destek istedi. Dünya liderleri de Ukrayna'ya hem maddi destek hem de askeri teçhizat yardımı göndermeye başladı. İşte hangi ülkenin Ukrayna'ya ne kadar yardım göndereceğini gösteren harita...

Başta NATO ülkeleri, Ukrayna'ya binlerce tanksavar ve yüzlerce hava savunma füzesinin yanı sıra yüklü miktarda hafif silah ve mühimmat stoku gönderme kararı alırken Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de 450 milyon avro değerinde silah desteği, 50 milyon avro değerinde koruyucu ekipman yardımı için harekete geçti.

AB'nin diğer bir önemli yardımı ise Ukrayna ordusuna savaş uçağı ve yakıt desteği kararı oldu.

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ABD

ABD, Ukrayna'ya, aralarında tanksavarların da yer aldığı 350 milyon dolarlık silah desteği sağlayacak.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığına yardımın yapılması için onay verdi. Bu yardımla ABD'nin son 1 yılda Ukrayna’ya yaptığı yardım 1 milyar doları aştı.

İNGİLTERE

Ukrayna'ya bir ay önce omuzdan fırlatılan tanksavar füzeler teslim eden İngiltere, ardından öldürücü ve öldürücü olmayan kategorideki savunma silahlarını kapsayan ek bir askeri destek paketi daha sağlama kararı aldı.

İSVEÇ

İsveç hükümeti, Ukrayna'ya hafif silahların yanı sıra 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıda yardımı yapacak.

ALMANYA

Almanya, Ukrayna'ya askeri yardım desteğini 5 bin miğferin yanı sıra 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi sağlayarak gösterdi.

ESTONYA

Estonya, eski Doğu Almanya (DDR) ordusu stoklarından kalma "D30" tipi 9 obüs ile mühimmatı Ukrayna'ya teslim etmek için Almanya'dan onay aldı.

Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye satabilmesi için Almanya'nın onayı gerekiyor.

HOLLANDA

Hollanda, Ukrayna'ya 3 bin miğfer, 2 bin çelik yelek, 30 metal dedektörü, 2 deniz mayını tespit robotu, 2 savaş alanı gözetleme radarı, 5 silah tespit radarı ve 100 keskin nişancı tüfeği ile 30 bin mühimmat yardımı yapacak.

Hollanda ayrıca 200 Stinger uçaksavar füzesi ve 50 tanksavar Ukrayna’ya gönderecek.

FRANSA

Fransa, Ukrayna'ya askeri ekipman desteğinin yanı sıra yakıt yardımı yapacak.

Fransa'nın sağlayacağı ekipman desteğinin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Fransa NATO bünyesinde, Ukrayna’nın komşu Romanya’ya 500 asker ile zırhlı araç, Estonya’ya ise Mirage 2000 modeli 4 savaş uçağı gönderecek.

Fransa ayrıca Estonya'ya 200-250 asker gönderecek.

BELÇİKA

Ukrayna'ya 5 bin otomatik silah, 200 tanksavar yardımının yanı sıra 3 bin 800 ton yakıt sağlayacak olan Belçika, NATO ve AB’nin bilgisi dahilinde miğfer, yelek ve yön cihazları gibi malzemenin bulunduğunu koruyucu askeri ekipmanı Ukrayna'ya yolladı.

Belçika hükümeti, gelecek dönemde de NATO bünyesinde Romanya'ya 300 asker gönderecek.

YUNANİSTAN

Yunanistan, Ukrayna'ya Polonya üzerinden aralarında C-130 tipi 2 nakliye uçağı ile askeri malzemenin yanı sıra insani yardım sağlayacak.

ÇEKYA

Çekya, Ukrayna halkına destek için makineli tüfek ve keskin nişancı silahlarının yanı sıra mühimmat gönderiyor.

BULGARİSTAN

Bulgaristan hükümeti, Ukrayna’ya insani ve askeri lojistik yardım yapacak.

FİNLANDİYA

Finlandiya, 2 bin kurşun geçirmez yelek, 2 bin miğfer, 100 sedye ve iki acil tıbbi bakım istasyonu yardımı için harekete geçti.

KANADA

Kanada yönetimi daha önce, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında NATO'yu desteklemek için Letonya ve çevredeki bölgeye ek olarak 460 kadar Kanada Silahlı Kuvvetleri üyesi ve 7,8 milyon dolarlık askeri malzeme gönderdi.

Kanada, son olarak, Ukrayna’ya 25 milyon dolar değerinde ek askeri malzeme yardımında bulunulduğunu açıkladı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği NATO Rusya Ukrayna
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