'Ne yazık ki...' diyerek açıkladı! Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara önemli çağrı 'İzin verin'

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiği canlara ağlarken bir yandan da fay hatları ve binaların depreme uygunluğu en büyük tartışma konularından oldu. Deprem bölgesi dışında yaşayanlar, depremzedelerin yaralarını bir an evvel sarabilmek adına elinden geleni yapmak için çabalarken bir yandan da kendi yaşadıkları bölgedeki deprem riskini araştırmaya başladı. Bu noktada uzmanların olası depremlere ilişkin uyarıları dikkat çekerken uzun süredir İstanbul'da beklenen depreme dair de endişeler arttı.

İMAMOĞLU'NDAN İSTANBULLULARA ÇAĞRI

Beklenen İstanbul depreminin gerçekleşmesi halinde ortaya nasıl bir tablo çıkacağı merak edilirken, özellikle İstanbul'daki mevcut yapıların riski durumu, depreme dayanıklılığı ve mevduata uygunluğu tartışma yaratıyor. Konuyla ilgili gözler, bir toplantı gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çevrilirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da tüm İstanbulluları ilgilendiren önemli bir çağrı geldi.

"RİSKİ YAPILARI TARAMAMIZA İZİN VERİN"

Çağrısının başında "Bu hayat meselesi başka bir şey değil." diyen İmamoğlu "İstanbullulara çağrımdır, riskli yapıları taramamıza izin verin." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANA KADAR NE YAZIK Kİ..."

İmamoğlu, bugüne dek tarama yapılmasını kabul etmiş olan bina sayısını da paylaştı. İmamoğlu, "Şu ana kadar, 1999 öncesi yapılmış 107 bin binadan ne yazık ki sadece 29 bini tarama yapmamızı kabul etti. Gerçek tabloyu görmek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız." dedi.

"DURDUĞU YERDE ÇÖKEBİLİR DURUMDA"

İmamoğlu'nun İstanbullulara çağrısıyla birlikte paylaştığı videoda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'nin konuşmaları vardı.

Gökçe videodaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından bu yana hızlı bina taraması adı altında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nin akademisyenleri ile birlikte yürüttüğü bir bilimsel analiz çalışması yapıyor.

İBB ücretsiz hızlı tarama metodu ile riskli binaların tespitini yapıyor. Yaklaşık 3 buçuk yıldır uyguladığımız bu yöntem bundan bir önceki adım olduğu için binayı direkt riskli yapı olarak kodlamadığından vatandaşlarımız açısından bir fikir veren bir öğüt veren ve bundan sonraki aşamayı hem belediyelere hem de vatandaşa yol gösteren bir harita olarak önüne koyan bir içerik taşıyor.

İBB’ye 40 bin 379 bina için ‘hızlıca inceleyin’ talebi geldi. 318 tane binamız bu analizlere göre durduğu yerde çökebilir durumda E sınıfı bile değil. 1525 tane binamız ise D ve E sınıfı olarak yüksek risk içeren binalar olarak kodlanmış vaziyette ve biz bunun üzerinden bir eylem planı koymaya karar verdik.

Vatandaşların hızlı taramaya katılımı hayati önem taşıyor. İBB olarak 2019 yılının temmuz, ağustos ayından 2022 yılı sonuna kadar 107 bin binaya gitmiş vaziyetteyiz ne yazık ki 2022 sonuna kadar bunların 29 bin 700’üne girebilmiş vaziyetteyiz. Binaların yüzde 70’inden fazlası binasının depreme mukavemeti yönünde bir hızlı tarama yapılmasına müsaade etmemiş vaziyette.

İBB kiracılara da destek bulunacak. 318 tane kendi kendine yıkılma durumunda olan binadan başlayarak 2. Aşamada 1525 tane D ve E sınıfı tespit ettiği binaları koyarak 4 bin 500 lira kira yardımı verilecek. Bu yardımı mevzuatımız esasında sadece ev sahibine vermeyi öngörüyoruz. Kiracıya kira yardımı yapılmasına ilişkin bir düzenlememiz yok. Kiracıya tek seferlik taşınma yardımı veriyor 6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliği biz bu düzenlememiz ile kiracıya da yardım vereceğiz."

