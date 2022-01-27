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Nefis kahveler demlemek için en iyi french press çeşitleri

26.01.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lezzetli bir filtre kahve içmek için birçok farklı demleme yöntemini tercih edebilirsiniz. Bu teknikler arasında en pratik demleme yöntemlerinden biri ise French press kullanımı. Biz de tam bu sebeple kolay ve hızlı bir şekilde nefis kahveler demleyebileceğiniz en iyi French press çeşitlerini sizin için inceledik. Göz atmaya ne dersiniz?

Nefis kahveler demlemek için en iyi french press çeşitleri

“Kahvesiz yapamam.” diyor ancak kahve makinesi almak istemiyorsanız sizin için en ideal kahve demleme yöntemlerinden biri French press kullanmak olabilir. Kahve makinesi, moka pot gibi yöntemlere göre çok daha kolay ve hızlı bir çözüm sunan; kağıt filtre veya ek ekipmanlar gerektirmeyen French press'ler ile kahve demlemek son derece kolay. "French press nasıl kullanılır?" diyorsanız hemen tarif edelim: Lezzetini en çok sevdiğiniz kahve çekirdeğini French press’e uygun olarak çektikten veya çektirdikten sonra yeterli miktarda kahveyi French press’e koyup üzerine ideal sıcaklıktaki suyu ekleyin. Ardından birkaç dakika demlenmesini bekleyin. Yaklaşık 2 ila 4 dakika sonra mis gibi kahveniz hazır! Bu yöntem gözlerinizden kalpler çıkmasına sebep olduysa çok şanslısınız. En iyi French press tavsiyelerini sizin için derledik. Gelin, birbirinden kaliteli French press modellerini birlikte inceleyelim.

1. Kahve keyfine doyamayanlara:

Nefis kahveler demlemek için en iyi french press çeşitleri

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Kahve keyfine doyamayanlardansanız veya kahvenizin tadını ailece çıkarmayı seviyorsanız Kichly markasının 1 litre kapasiteli French press modeline mutlaka bakmanızı öneririz. Markanın paslanmaz çelikten üretilen French press modeli, çift cidarlı gövdesi ile kahvenizin demlenirken sıcaklığını kaybetmesinin de önüne geçer. Kampta ve piknikte de gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz French press modelinin parçalarını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. İçine fincan sayısına uygun miktarda kahveyi koyup üzerine kaynama derecesinin biraz altındaki sıcak suyu ekledikten sonra tek yapmanız gereken 2 ila 4 dakika kadar kahvenizin demlenmesini beklemek.

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2. Şık tasarım, pratik kullanım:

Nefis kahveler demlemek için en iyi french press çeşitleri

Lezzetli kahvelerin tadına varacağınız iyi ve kaliteli bir French press arıyorsanız ev ve mutfak eşyaları denildiğinde akla gelen ilk markalardan Karaca'nın bu şık French press modeli sizin için harika bir alternatif olabilir. Bakır renkli tasarımıyla son derece dekoratif görünen bu French press modeli, 350 ml hacmiyle büyük bir fincan veya iki küçük fincan kahve demlemek için son derece yeterli bir kapasiteye sahip. Metal gövdesi sayesinde haznedeki kahvenin daha uzun süre sıcak kalmasını sağlayan French press ile canınızın kahve çektiği her an hızlıca kahvenizi demleyip keyfini çıkarabilirsiniz.

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3. Dayanıklılık çok önemli!

Nefis kahveler demlemek için en iyi french press çeşitleri

Pratik bir şekilde lezzetli kahveler demleyebileceğiniz bir French press arayışınız varsa Biggcoffee markasının bu modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Markanın yüksek ısıya dayanıklı borosilikat cam kullanarak ürettiği French press modeli, paslanmaz çelik çerçevesi ile uzun süreli bir kullanım sunar. Isıya dayanıklı plastik kulpu sayesinde elinizin sıcaktan etkilenmesine engel olan bu French press modelini güvenle kullanabilirsiniz. 600 ml hacmiyle tek seferde 4-5 fincan kahve demleyebileceğiniz French press'i dilediğiniz yere yanınızda götürerek sevdiklerinizle lezzetli kahvelerin tadına varabilirsiniz. Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olmayan French press modelini soğuk suda ve elde hızlıca yıkayıp temizleyebilirsiniz.

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4. Çok amaçlı ürünlere bayılanlara:

Nefis kahveler demlemek için en iyi french press çeşitleri

Kahve demlerken ölçüyü kaçırmaktan korkuyorsanız Pazarika markasının bu French press modeli sizin için biçilmiş kaftan. Üzerindeki ölçüm değerleri sayesinde her demlemede doğru miktarda su eklemenize olanak tanıyan French press modelinin cam haznesini yemek yaparken de ölçü kabı olarak kullanabilirsiniz. Adeta "French press ile ne yapılır?" sorusuna yanıt olarak üretilen bu model, ısıya dayanıklı borosilikat cam materyali sayesinde sıcak suyla temastan kaynaklanabilecek çatlama gibi sorunlara mahal vermez. Üstelik düşük sıcaklıktaki ocak üzerinde kahvenizi veya çayınızı ısıtabilmenize de olanak tanır. Ayrılabilir filtresi sayesinde çok kolay bir şekilde temizlenebilen French press modeli, 600 ml hacmiyle tek seferde bol miktarda kahve demleme imkanı sunar.

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5. Hem sıcak hem soğuk demleme sevenlere:

Nefis kahveler demlemek için en iyi french press çeşitleri

Kahve keyfini uzun uzun yaşamayı sevenlerdenseniz Zwilling markasının Sorrento Plus adını verdiği French press modeli tam size göre. Isıya dayanıklı borosilikat camdan üretilen French press modeli, çift cidarlı haznesiyle kahvenizi ilk fincandan üçüncü fincana kadar sıcak tutar. Ayrıca kahvenin içindeki uçucu yağların korunmasını sağlayarak lezzetli ve yoğun bir kahve deneyimi sunar. 750 ml iç kapasitesiyle tek seferde ortalama 3 fincan kahve demlemenize olanak sağlayan French press'in cam haznesinin zanaatkarlar tarafından ağız üfleme yoluyla yapıldığını da belirtelim. Hem sıcak hem soğuk demleme yapmaya imkan tanıyan French press'in cam gövdesini 50 dereceye kadar bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

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6. Profesyonel bir seçim:

Nefis kahveler demlemek için en iyi french press çeşitleri

Kahvenizi pratik bir şekilde demleyebileceğiniz ve maksimum lezzet elde edebileceğiniz bir French press arıyorsanız bu modele mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. 1000 ml iç hacmi ile çok geniş bir kapasiteye sahip olan French press modeli, 3 katlı filtresi sayesinde her demlemede mükemmel kahve lezzeti elde etmenize olanak tanıyor. 150 derece sıcaklığa kadar dayanabilen cam haznesi, ısıya dayanıklı plastik tutma sapı ve paslanmaz çelik gövdesiyle uzun ömürlü bir kullanım sunan French press modeli sayesinde kahvenin yanı sıra bitki çaylarınızı da gönül rahatlığıyla demleyebilirsiniz.

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7. Kırılmaya dayanıklı bir model:

Nefis kahveler demlemek için en iyi french press çeşitleri

Kahve keyfinizi doyasıya yaşamak istiyor ve dayanıklı bir French press arıyorsanız Ersamica markasının kırılmaya ve ısıya dayanıklı camdan üretilen paslanmaz çelik filtreli modeli sizin için harika bir alternatif olabilir. 600 ml iç hacmi ile 2 kişilik kahve demlemek için son derece yeterli bir kapasite sunan French press modeli, bambu kapağı ve sapı ile hem mutfağınıza hem misafir sunumlarınıza çok yakışacak bir tasarıma sahip. Ayrıca ısıya ve suya karşı da dayanıklı olan bu bambu saplar, French press'i uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabilmenize imkan tanır.

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8. İşin uzmanından bir alternatif:

Nefis kahveler demlemek için en iyi french press çeşitleri

Kahve ekipmanları ve en iyi French press markası denildiğinde akla gelen ilk isimlerden Bialetti'nin bu French press modeli, günlük kahve keyfiniz için vazgeçilmez yardımcınız olmaya aday. Yüksek kaliteli alüminyum döküm malzemeden ve paslanmaz çelikten üretilen French press modeli, ısıya dayanıklı borosilikat cam haznesiyle de uzun ömürlü bir kullanım sunar. 350 ml iç haznesi sayesinde yaklaşık 3 küçük fincan kahve hazırlayabileceğiniz French press'i dilerseniz sevdiğiniz bitki çaylarını pratik bir şekilde demlemek için de kullanabilirsiniz. Bialetti markasının French press'ini her kullanımdan sonra deterjan kullanmadan elde temizleyerek uzun yıllar güvenle kullanabileceğinizi de hatırlatalım.

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9. Mutluluğunuzu sevdiklerinizle paylaşın:

Nefis kahveler demlemek için en iyi french press çeşitleri

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"Kahve keyfi sevdiklerimle paylaşınca güzel." diyor ve kahvenizi pratik bir şekilde demleyebileceğiniz geniş kapasiteli bir French press arıyorsanız Rainbean markasının French press modeli tam da aradığınız çözüm olabilir. 600 ml iç hacmi ile 4 fincan kahve demlemek için son derece yeterli bir kapasite sunan French press modeli, kahve tanelerinin sızmasını önleyen kaliteli filtresi sayesinde kahve keyfinizi maksimuma çıkarır. Yüksek ısıya dayanıklı borosilikat cam haznesi ve paslanmaz çelik filtresi sayesinde uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz French press'i her kullanımdan sonra rahatlıkla parçalara ayırarak bulaşık makinesinde yıkayabilir, böylece ürünü bir sonraki kullanıma hazırlayabilirsiniz.

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10. Pratik ve kaliteli bir alternatif:

Nefis kahveler demlemek için en iyi french press çeşitleri

Kahveleriyle olduğu kadar kahve ekipmanlarıyla da adından sıkça söz ettiren Tchibo markasının bu French press modeli ile dakikalar içinde çok lezzetli kahveler demleyebilirsiniz. 350 ml iç hacmiyle bir büyük fincan kahve demlemeye olanak tanıyan French press modeli, paslanmaz çelik piston mekanizması ve filtresiyle uzun bir kullanım ömrü sunar. Kapağı ve kulpu bambudan üretilen French press modeli, estetik tasarımıyla da son derece şık bir görünüme sahip. Nemli ortamlarda ve doğrudan güneş ışığında uzun süre bırakılmaması tavsiye edilen French press'in parçalarına zaman zaman zeytinyağı ile bakım yaparak ürünün kullanım süresini uzatabileceğinizi belirtmekte de fayda var.

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