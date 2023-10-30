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Netanyahu'dan ateşkes açıklaması! "Onları tarihin çöplüğüne atacağız"

30.10.2023 21:54 | Son Güncelleme:
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İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes çağrılarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Netanyahu çağrıları reddederek, “Ateşkes çağrıları İsrail'e Hamas'a teslim olma, teröre teslim olma, barbarlığa teslim olma çağrısıdır. Bu olmayacak” dedi.

Netanyahu'dan ateşkes açıklaması! "Onları tarihin çöplüğüne atacağız"

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 23. gününde devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını reddetti. Netanyahu düzenlediği basın toplantısında, savaşı İsrail'in başlatmadığını ancak kazanacağını belirterek, Hamas'ın İran'ın oluşturduğu "şer ekseninin" bir parçası olduğunu öne sürdü.

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"ONLARI TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ"

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı’nda Pearl Harbor bombalamasından veya 11 Eylül 2001’deki terör saldırısından sonra ateşkesi kabul etmeyeceği gibi, İsrail’in de 7 Ekim'deki korkunç saldırılardan sonra Hamas'la düşmanlığın sona ermesini kabul etmeyeceğini vurgulayan Netanyahu, “Ateşkes çağrıları İsrail'e Hamas'a teslim olma, teröre teslim olma, barbarlığa teslim olma çağrısıdır. Bu olmayacak” dedi.
İncil’den alıntı yapan Netanyahu, barışın ve savaşın zamanları olduğunu ve şu anda savaşın zamanı olduğunu vurgulayarak, “Ortak geleceğimiz için bir savaş. Bugün medeniyetin güçleriyle barbarlığın güçleri arasına bir çizgi çekiyoruz” dedi.

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İstifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Netanyahu, "Onları tarihin çöplüğüne atacağız. Bu benim hedefim. Bu benim sorumluluğum” dedi.

Netanyahu, Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen sivillere ilişkin ise "masumların kasıtlı olarak öldürülmesi ile her meşru savaşa eşlik eden kasıtsız ölümler arasında ahlaki bir ayrım" olması gerektiğini öne sürdü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze netanyahu saldırı

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