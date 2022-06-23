Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Her kadın, davetlerde göz kamaştıran güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmek ister. Tabii bunun için saç ve makyajın yanı sıra doğru elbiseyi seçmek gerekir. Eğer siz de her türlü davette kullanabileceğiniz, tüm beğenileri toplayacak bir model arıyorsanız doğru yerdesiniz! Straplez modelden halter yakaya, çiçek desenlerinden dantel süslemelere kadar birçok farklı elbiseyi bir araya getirdik. Listemizi inceleyerek beğendiğiniz modeli güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Sade ve çarpıcı stilinizle her davette göz kamaştırın

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Abartılı tasarımlardan, bol detaylardan hoşlanmıyor ve sade stilinizle çarpıcı güzelliğinizi ön plana çıkarmak istiyorsanız DeFacto W4407AZ Short Sleeve Woven Dress tam size göre! Kare yakası ve incecik askılarıyla omuzlarınızın güzelliğini ön plana çıkaran elbise, belden oturtmalı olduğu için vücudunuzu sarar. Diz üstünde kalan mini etek boyu, şık duruşunuzu taçlandırır. Düğünlerden partilere kadar birçok davette rahatlıkla tercih edebileceğiniz parçayı gold detaylı takı ve çantalarla kombinleyebilirsiniz. Yine gold detaylı stiletto ile tamamlayarak gireceğiniz her ortamda tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz!

2. İç açıcı çiçek desenlerinin feminen dokunuşu

Feminenliğin simgesi olan çiçeklerle bezenmiş bir modele ne dersiniz? Her cilt tonuna yakışan koyu mavi rengi, çiçek desenleri ve sırt dekoltesi detayı ile çarpıcı stilinizi ön plana çıkaracak TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Çiçek Desenli Bağlamalı Elbise ile tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz. Nişan, mezuniyet ve doğum günü partisi gibi davetlerde kullanabileceğiniz model, diz altında biten eteğiyle oldukça şık. Zamansız tasarımıyla her dönem kullanabileceğiniz elbiseyi fuşya tonlarda ayakkabı ve çanta ile tamamlayabilir, göz alıcı stilinizi bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz!

3. Romantik dantelli elbiselerle dikkat çekin

İster resmi ister aile arasında bir davete katılın, dantelli bir elbise hiçbir zaman yanlış seçim olmaz. Düğünler, nişanlar, mezuniyet törenleri ve kokteyller gibi davetlerde masalsı bir görünüm elde etmenizi sağlayacak dantelli elbiseleri daha önce hiç giymediyseniz Gardenwed Dantelli Elbise'ye mutlaka göz atmalısınız. Birçok renk seçeneği bulunan ve asimetrik kesimiyle zamansız şıklık sunan elbise, belden oturtmalı olduğu için sizi daha zayıf gösterir. Dantelli kalın askılarıyla rahat kullanılır. Siz de davetlerde âdeta prenses gibi görünmek istiyorsanız zarif dantel detaylı modele göz atmadan karar vermeyin!

4. İddialı straplez bir modelle omuzlarınızın güzelliğini vurgulayın

Eğer biraz daha iddialı bir duruş yakalamak istiyorsanız omuzları açıkta bırakan straplez elbiseler, aradığınız model olabilir. Omuzlarınızın güzelliğini vurgulayacak ve vücudunuzun kum saati biçimini ön plana çıkaracak TRENDYOLMİLLA Siyah Otriş Detaylı Elbise, hemen hemen tüm davetler için oldukça uygun. Derin yırtmaç ve göğüslerde yer alan otriş detaylarıyla büyüleyici bir görünüm sunan elbisenin etek boyu bileğinize kadar iner ve sizi daha uzun gösterir. Dilediğiniz renk ve tasarımda aksesuarla tamamlayabileceğiniz modelle davetlerin parlayan yıldızı olmaya hazır mısınız?

5. Çarpıcı detaylarla göz kamaştırın

İddialı tarzınızdan ödün vermeden her davette stilinizi yansıtabileceğiniz bir model arayışındaysanız Koton Ece Sükan Elbise, arayışınıza son verebilir. İddialı detayların bir araya geldiği model, çarpıcı tarzınızı yansıtmanızı sağlar. Straplez yakasına eşlik eden boyundan bağlamalı ipleri, göğüs altında yer alan pencere detayı boyunca devam ederek etek ile kusursuz şekilde bütünleşir. Derin yırtmaçlı eteğin büzgü tasarımı, zarif vücut hatlarınızı ön plana çıkarır. Sırtınızın güzelliğine vurgu yapan sırt dekoltesi ise çarpıcı görünümünüzü tamamlar. Siz de davetlerde güzelliğinizle konuşulmak istiyorsanız model için elbise dolabınızda yer açın!

6. Kıvrımlarınızı ortaya çıkaran bodycon modelle şıklığınızı tamamlayın

Baştan çıkarıcı güzelliğinizi davetlerde de sergilemek istiyorsanız bodycon elbiseler tam da size göre! TRENDYOLMİLLA Pembe-Lila Yaka Detaylı Elbise, vücudunuzu saran kesimiyle iddialı duruşunuzu vurgular. Yırtmaç detayı ile düz bodycon elbisenin ötesinde göz alıcı bir görünüm vadeder. Omuzları açıkta bırakan fırfırlı straplez yakası ise omuzlarınızın güzelliğini ortaya koyar. Elbiseyi gümüş renkli takı, çanta ve ayakkabılarla tamamlayabilir, ışıltınıza ışıltı katabilirsiniz. Eğer siz de vücudunuzu saran elbiseleri seviyorsanız modeli tercih edebilir, katılacağınız her davette renkli karakterinizi giyim stilinize yansıtabilirsiniz.

7. Romantik çizgilerle peri gibi görünün

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Elbise seçiminde size uygun bedeni bulmakta zorlanıyorsanız FOReverweihujz Elbise'ye tercih edebilirsiniz. Geniş beden skalasına sahip modelin aynı zamanda 4 farklı renk seçeneği de mevcut. Omuzları açıkta bırakıp boynu saran elbise, belinde yer alan kemeri ve uçuş uçuş eteğiyle romantik çizgileri sevenler için en doğru seçimlerden biri. Asimetrik midi boy eteğiyle sizi daha uzun gösterecek model, dökümlü yaka detayıyla stilinize çarpıcı bir dokunuş yapar. Uzun sallantılı ya da halka küpeler ve küpelere uyumlu çanta ile tamamlayabileceğiniz modeli stiletto ile kullanarak göz alıcı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

8. Estetik fırfır detayıyla zarif görünün

Bu sene de moda olmayı başaran ve modası hiç geçmeyecek kadar estetik bir görünüme sahip olan fırfırlı elbiseler, katılacağınız davetlerde gözleri üzerinizde toplamanızı sağlayabilir. Eğer fırfır detayını seviyorsanız Janes Scuba Kumaş Önü Fırfırlı Midi Boy Elbise ile hatlarınızı vurgulayabilirsiniz. Yüksek hava geçirgenliği bulunan krep kumaş, yaz aylarında terlemenize izin vermez. Özel günlerde ya da kokteyl gibi şık davetlerde kullanabileceğiniz zümrüt yeşili elbiseyi gold aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz bu kombini siyah ile gold renklerin uyumuyla tasarlanan çanta ve ayakkabılarla taçlandırabilirsiniz.

9. Feminen ve lüks bir his için saten dokunuş

Lüks bir elbise içinde kendimizi daha özel ve mutlu hissedebiliriz. İşte saten kumaş da parlak ve çarpıcı görünümü, üzerimizden âdeta akan kumaşıyla bize bu hissi verir. TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Çiçek Baskılı Saten Elbise'nin göz dolduran renk harmonisi ve saten kumaşı sayesinde feminen stilinize vurgu yapabilirsiniz. Elbiseyi iş davetlerine, özel akşam yemeklerine, doğum günü kutlamalarına ya da nikâha giderken tercih edebilirsiniz. Tek omzu kalın zincirli diğer omzu ince askılı elbiseyi zincir detaylı çanta ve ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz. Diz altı etek boyunu hareketlendiren yırtmacıyla üzerinizde şık bir duruş sergileyecek elbiseyi çok seveceksiniz!

10. Davetlerin olmazsa olmazı payetli elbiseler

En havalı ve göz alıcı görünmek istediğimiz yerler olan davetlerde payetli elbiselerle sık sık karşılaşıyoruz. Payetli elbiseler çarpıcı bir görünüm yakalamak istediğimizde imdadımıza koştukları için bu listedeki yerini tabii ki sonuna kadar hak ediyor. Nefes kesen bir görünüm elde etmek istiyorsanız TRENDYOLMİLLA Pudra Yırtmaç Detaylı Payetli Elbise'yi değerlendirebilirsiniz. Model, omuzlarınıza vurgu yapan halter yakası ve yırtmacı sayesinde vücudunuzun güzelliğini ortaya çıkarır. Pudra rengiyle son derece romantik bir havaya sahip olan elbiseyle kendinizi âdeta masal kahramanı gibi hissedebilirsiniz.