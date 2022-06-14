Normal saat takmayı gereksiz bulanlara hem kullanışlı hem şık akıllı saat modelleri

Akıllı saatler, saat ve tarih göstermenin yanı sıra günlük yaşamı kolaylaştıran ve daha keyifli hâle getiren ayrıcalıklar sunuyor. Adımsayar, kalp ritmi analizi, GPS, nabız ölçer ve uyku takibi gibi geniş kapsamlı özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmaya devam ediyor. Bluetooth özelliği sayesinde akıllı cihazlarla etkileşime geçebilen akıllı saatler, çağrı ve bildirim kontrolü bile yapabiliyor. Akıllı saat seçimi söz konusu olduğunda modelin markasına, tasarımına ve özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. Hazırsanız birbirinden şık ve kaliteli modelleri birlikte keşfedelim!

1. Kullanıcı dostu özellikler: Xiaomi Redmi Watch Lite 2 Akıllı Saat

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Teknolojik her ürünüyle gönülleri fetheden Xiaomi, kullanıcılarına kaliteli ve performanslı akıllı saat modelleri sunarak onların övgüsünü toplamaya devam ediyor. En iyi akıllı saat çeşitleri arasında yer alan Xiaomi Redmi Watch Lite 2 Akıllı Saat, 1,55 inç HD dokunmatik ekranı sayesinde yüksek çözünürlük ve kaliteli bir görsellik sunuyor. 5 ATM suya dayanıklılık özelliği de bulunan model, duşta ve havuzda kullanılabiliyor. Başarılı yonga seti sayesinde üst düzey GPS performansı sunuyor. GPS özelliğinin yanı sıra hava durumu, kalp atış hızı ve uyku takibi gibi özellikleriyle de kullanıcılarını sevindiriyor.

2. Her kullanıma uygun teknoloji: Daniel Klein Akıllı Saat Smart Watch R7

Modern ve kompakt tasarımıyla her tarza kolayca uyum sağlayan Daniel Klein Akıllı Saat Smart Watch R7, tutkunlarına şıklık ve tarz vadediyor. Üstelik siyah rengin yanı sıra mavi ve gri renk seçenekleri de bulunuyor. Tasarım açısından sunmuş olduğu başarıyı özellikleriyle de arttıran model; yüzme, koşma bisiklet sürme, tırmanma, futbol ve yoga gibi birbirinden farklı spor aktiviteleri için uyumlu modlar sunarak kullanıcılarına birçok alanda fayda sağlıyor. Dahası cihazda; kalp atış hızı, tansiyon ve uyku takibi gibi önemli özellikler bulunması da cabası!

3. Kapsamlı uyku analizi: Samsung Galaxy Watch 4

"En iyi akıllı saat hangisi?" diye düşünüyorsanız Samsung Galaxy Watch 4 modelini mutlaka incelemelisiniz. Ürün, paslanmaz çelikten üretilen yüksek kaliteli malzemeleri sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım imkânı sunuyor. Birçok arka plan ve yazı tipi desteği sunan akıllı saat, kullanıcılarına her gün farklı bir tema seçme şansı tanıyor. Böylece kullanıcıların zevk ve tercihlere göre özelleştirilebiliyor. En kapsamlı uyku analizini sunan model, gelişmiş ölçüm seçenekleriyle de fark yaratıyor. Böylece uyku kalitesi, kolayca analiz edilebiliyor. Pusula gibi ek özelliklerinin yanı sıra 90'ın üzerinde fiziksel aktiviteyi de destekliyor. Eh, daha ne olsun?

4. En önemli yardımcınız: Realme Watch RMA161

Düz siyah tasarımıyla sadelikten hoşlananların radarına hızlı bir giriş yapan Realme Watch RMA161, başarılı özellikleri sayesinde kullanıcıların âdeta yardımcısı oluyor! Büyük ekranlı akıllı saatlerden hoşlananlar için ideal bir seçenek olan model, 1,4 inç boyutundaki geniş ekranı sayesinde hem rahat bir görüş açısı sunuyor hem kolay kullanım sağlıyor. Hareket hâlindeyken sağlık değerlerinin hızlı bir şekilde izlenmesini sağlayan ürün, 14 farklı spor moduna da sahip. Ürünün önemli bir özelliği de çıkartılabilen kayışa sahip olması. Böylece yeşil, kırmızı ve mavi renkli kayışlar satın alarak kıyafetlerinize uygun kombinler yapabilirsiniz.

5. Bol özellikli bir model: VESTEL Akıllı Saat Mavi

Vestel, en iyi akıllı saat markaları arasında bulunuyor. VESTEL Akıllı Saat Mavi, sade ve modern tasarımıyla öne çıkmasının yanı sıra kullanıcılarına sunduğu fonksiyonel ayrıcalıklarıyla da adından söz ettiriyor. Bluetooth özelliği sayesinde cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi akıllı cihazlarla kolayca eşleşebilen ürün, geniş bir kullanım çeşitliliği sunuyor. 5 ATM suya dayanıklılık gösteren ürün, tam şarjla 200 saat boyunca kesintisiz olarak kullanılabiliyor. Şarjı da yaklaşık iki saat içinde doluyor. Titreşimiyle bildirimleri kolayca haber verebilen model, alarm özelliğiyle de kullanıcılarını sevindiriyor. Ayrıca LED aydınlatması sayesinde ürün, fener olarak da kullanılabiliyor.

6. Şık ve kullanışlı: Xiaomi Watch S1 Akıllı Saat

En şık akıllı saat çeşitleri arasında yer alan Xiaomi Watch S1 Akıllı Saat, malzeme kalitesiyle de öne çıkıyor. Safir cam, paslanmaz çelik ve deri kayışı sayesinde model, uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. 5 ATM suya dayanıklılık gösterdiğinden saat, yüzerken veya duş alırken de takılabiliyor. Kablosuz şarj desteği ve 470 mAh değerindeki geniş pil kapasitesiyle 12 güne kadar kullanılabiliyor. Çift bant konumlandırma teknolojisi bulunan model, GPS kullanımı açısından da önemli bir avantaj sağlıyor. 1,43 inç AMOLED ekranı sayesinde geniş ve net bir görsellik sunan gösterişli modeli kolunuzdan hiç çıkarmayacaksınız!

7. Bütçesi kısıtlı olanlara: Polosmart Fit Akıllı Bileklik

Ekonomik açıdan avantaj sunan Polosmart Fit Akıllı Bileklik, bütçesi kısıtlı olanlar için tam bir fiyat performans ürünü desek abartmış olmayız. Tek şarjla 7 güne kadar kullanılabilen ürün, yaklaşık 2 saat içerisinde tamamen şarj oluyor. Ürün, USB soketi sayesinde ihtiyaç duyulduğunda bilgisayardan da şarj edilebiliyor. Modelin önemli bir avantajı da 26 g ağırlığında olması. Böylece ürünün hafifliği, bileği yormuyor. Üstelik yumuşaklığı sayesinde kolayca takılıp çıkarılabiliyor. Günlük atılan adımı, kaloriyi, kalp ritmini, uyku kalitesini ve daha pek çok özelliği analiz edebilen modeli incelemeden geçmeyin deriz.

8. Muhteşem bir deneyim: GENERAL MOBILE Watch Akıllı Saat

Etkileyici tasarımı sayesinde görenlerin dikkatini çekmekle kalmayıp beğenisini de kazanan GENERAL MOBILE Watch Akıllı Saat, egzersiz ve sağlık alanlarında önemli özelliklere sahip. İç ve dış mekânlar için 12 farklı spor modu sunan ürün, CyweeMotion algoritması sayesinde egzersiz değerlerini analiz edip bilgilendirici raporlar sunabiliyor. 24 saat boyunca kalp atış hızı takibi yapabilen model, kritik durumlarda da kullanıcıları uyarabiliyor. Üstelik ürün, tek şarjla 10 gün boyunca kullanılabiliyor. Dahası cihaz, kullanılmadığı zamanlarda da güç tasarrufu yapabiliyor. Ayrıca geniş dokunmatik ekranı, pratik kullanım kolaylığı sağlıyor.

9. Uzun pil ömrü: HUAWEI Band 6

Zamanınızın çoğunu dışarda geçiriyor ve akıllı saatinizi şarj etmeye vakit bulamıyorsanız HUAWEI Band 6 akıllı bileklik, tam size göre! Ürün, tam dolu şarjla normal koşullarda 14 günlük pil ömrüne sahip. Üstelik normalden daha yoğun kullanılsa bile ürün, tam 10 gün boyunca şarja ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor. Manyetik şarj desteğiyle sunulan modelin, sadece 5 dakika şarj olması bile ürünü 2 gün boyunca aralıksız kullanmak için yeterli oluyor. Modelin önemli bir özelliği de kalp atış hızını anlık olarak takip ve analiz edebilmesi. Ayrıca 1,47 inç boyutundaki geniş ekranı da rahat bir kullanım sağlıyor.

10. Kaliteden vazgeçemeyenlere: Apple Watch Series 7

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Her zaman kaliteli ürünler kullanmayı sevenlerin göz atması gereken akıllı saat modellerinden biri de Apple Watch Series 7. Sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken modelin günlük yaşantıya pratiklik kazandıran birçok özelliği bulunuyor. Geniş ekranıyla başarılı görüş açısı sunan model, Hep Açık Retina özelliği sayesinde ekranın çok daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Kalp atış hızı ve ritmiyle ilgili bilgilendirme yapabilen ürün, uyku konusunda da birçok özelliğe sahip. Koşu, yoga, yüzme, dans ve çeşitli spor aktiviteleriyle uğraşanların mutlaka bir şans tanıması gereken ürün, kandaki oksijen düzeyini de ölçebiliyor.