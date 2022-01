Notlarını sesli almak isteyenlere özel en iyi ses kayıt cihazı tavsiyeleri

Ders çalışırken öğretmeninizin anlattığı her şeyi tekrar dinlemek istemez misiniz? Peki, anlamakta zorlandığınız bir konuyu öğretmeninizin tekrar anlatmasını? Cevabınız "Evet" ise aynı dersi tekrar tekrar dinlemenizi sağlayacak bir öneriyle karşınızdayız, ses kayıt cihazları! "Ses kayıt cihazı nedir?" diye sorarsanız herhangi bir konuşmayı daha sonra yazıya dökmek ya da tekrar dinlemek için kaydeden bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Bu minik hayat kurtarıcı cihazlarla dilerseniz notlarınızı sesli olarak alabilir, dilerseniz konser ve söyleşi gibi kayıt altına almak istediğiniz sesleri ölümsüzleştirebilirsiniz. Haydi, vakit kaybetmeden en iyi ses kaydedici modellere birlikte göz atalım.

1. İç ve dış mekanda rahatlıkla kullanabileceğiniz: Sony Ses Kayıt Cihazı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

İç ve dış mekanlarda ve kalabalık ortamlarda ses kaydı yapmak için farklı mikrofon hassasiyetine sahip ses kayıt cihazlarına ihtiyaç duyulur. Ancak Sony Icdux570B.Ce7 Dijital Ses Kayıt Cihazı, ses kaydetme ayarını optimize ettiği için mikrofon hassasiyetini otomatik ayarlar. Ayrıca geniş dinamik aralığı ve güçlü gürültü kesme özelliği sayesinde arka plan seslerini azaltarak net kayıt almanıza yardım eder. Dahili USB sayesinde bilgisayara hızlıca bağlayıp ses dosyasını açabilirsiniz. Zaman atlama özelliğini kullanarak uzun ders sürenizi %10'luk bölümler halinde atlayarak istediğiniz süreye kolayca ulaşabilirsiniz. Micro SD kart kullanarak hafızasını 4 GB'a kadar çıkarabilirsiniz. Kompakt boyutlu ve hafif tasarımlı ses kayıt cihazını dilediğiniz her yere kolayca taşıyabilirsiniz.

Yarıyıl tatilinde seçili oyuncaklarda %30'a varan indirimi kaçırmayın

2. Kesintisiz ses kaydı için: Havana Dijital Ses Kayıt Cihazı

16 GB hafızası ve 170 saat ses kayıt süresi bulunan Havana Dijital Ses Kayıt Cihazı ile kesintisiz kaydın keyfini çıkarabilirsiniz. Oldukça küçük boyutlu cihaz, dikkat çekmez ve hemen her ortamda rahatlıkla ses kaydı yapmanıza izin verir. 1 saatte şarj olan cihaz tam 10 saat boyunca ses kaydı alabilir. Kullanımı ise oldukça basit. Ayrıca cihazı USB kablo ile bilgisayara bağlayabilirsiniz. Otomatik kaydetme özelliği sayesinde kayıtların kaybolmasından endişelenmenize de gerek yok. Ses kaydının yanı sıra MP3 çalar gibi kullanabilirsiniz. Kulaklık takılı olduğu zaman otomatik olarak çalma moduna geçen cihazla ister müzik dinleyebilir isterseniz kaydettiğiniz ses dosyalarını inceleyebilirsiniz.

3. Profesyonel kayıt için: GZ HaiQianXin Mini Ses Kaydedici

En iyi ses kayıt cihazı modelleri arasında yer alan GZ HaiQianXin Mini Ses Kaydedici, HD kalitede ses kaydını destekler. Profesyonel kayıtlar yapmanıza yardım eden cihaz, 5 metre içindeki sesleri net şekilde kayıt altına almanızı sağlar. 8 çekirdekli DSP gürültü azaltma fonksiyonu sayesinde net kayıtlar elde edebilirsiniz. 20 saate kadar kesintisiz kayıt süresi bulunan cihazla kayıt dosyalarını şifre ile koruyabilirsiniz. Cihazı ses kaydının yanı sıra MP3 çalar olarak da kullanmak mümkün. Üstelik cihazda düğün, ses ve tekrarlama olmak üzere 3 farklı mod seçeneği de mevcut. Böylece her ortamda net sesler elde edebilirsiniz.

4. Net ses kaydı için: Olympus Ws-853 Dijital Ses Kayıt Cihazı

Daha önce hiç kullanmadıysanız ve karmaşık yapısıyla sizi yormayacak, "Kullanımı kolay en iyi ses kayıt cihazı hangisi?" diye merak ediyorsanız Olympus Ws-853 Dijital Ses Kayıt Cihazı'na bakmadan geçmemelisiniz. Yeni başlayanlar için basit modu bulunan ürünün ayrıca akıllı otomatik modu da mevcut Bu sayede kolay ses kaydı yapabilirsiniz. Üstelik profesyonel kullanıcılar için de normal modu bulunur. Dahili stereo mikrofona sahip cihaz, seminer ya da derslerde kısıktan yükseğe kadar her türlü sesi net bir şekilde kaydeder. Gürültü iptal fonksiyonu ile istenmeyen arka plan seslerini de filtreler.

5. Tasarımıyla göz dolduran: Leeofty K2 Ultra İnce Ses Kaydedici

Klasik ses kayıt cihazı tasarımlarından sıkıldıysanız Leeofty K2 Ultra İnce Ses Kaydedici'yi mutlaka incelemelisiniz. Benzersiz, 4 mm ultra ince tasarımlı cihaz ortalama bir kart boyutunda olduğu için cebinizde, hatta cüzdanınızda bile kolayca taşıyabilirsiniz. Kolay ses kaydı almanıza yardım eden cihazda ses kontrol fonksiyonu mevcut. Ortamdaki sesi algıladığında ses kaydına başlar ve ses kesildiğinde kaydı durdurur. Böylece hem hafızayı gereksiz seslerle doldurmaz hem güç tasarrufu sağlar. Kablolu kulaklık ile kullanılabilen cihazı MP3 olarak da tercih edebilirsiniz. 16 GB hafızası sizi yarı yolda bırakmaz. Polimer lityum pilleri ise 150 saat sürekli kayıt imkanı sunar.

6. Pratik tasarımıyla kolay kullanılan: Streak Usb Mini Ses Kayıt Cihazı

Sizin için seçtiğimiz sıradaki ses kayıt cihazı tavsiyesi ise Streak USB Mini Ses Kayıt Cihazı. Bilgisayarla kolayca bağlantı kurabileceğiniz, hızlıca şarj edebileceğiniz bir cihaz arıyorsanız ürün sizin için harika bir seçenek olabilir. 8 GB hafızaya sahip cihazın ses kayıt formatı WAV. Üstelik 192kbps hızda ses kaydı yapabilir. 8 GB hafızası ile yeterli bir depolamanı alanı sunar. Cihaz XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ve Windows 2000 ile uyumlu. Sadece 15 gram ağırlığındaki ses kayıt cihazı kolay taşınmasının yanı sıra fonksiyonel olduğu için USB bellek olarak da rahatlıkla kullanılabilir. Cihazla 15 saat kesintisiz kayıt yapmak mümkün.

7. Tüm ihtiyacınızı karşılayacak: Kingboss Hs-27 Profesyonel Ses Kayıt Cihazı

Profesyonel ses kayıtları yapabileceğiniz bir ürüne ihtiyacınız varsa Kingboss Hs27 Profesyonel Ses Kayıt Cihazı'nı tercih edebilirsiniz. Kolayca kontrol edilen cihazın şarj durumunu ve ses kayıt sürecini LCD ekran üzerinden görebilirsiniz. 8 GB hafızası sayesinde uzun süren ders, seminer ya da konferanslarda sizi yarı yolda bırakmaz. 20 saate kadar batarya ömrü bulunur. MP3 çalar olarak da kullanılabilen cihazla sabit telefonlarla yaptığınız görüşmeleri bile kaydedebilirsiniz. Çoklu modu dışında güç tasarruf modu da bulunur. Sese duyarlı kayıt alabilir. Böylece ses olduğunda kayda başlar, ses kesildiğinde ise kaydı durdurur. USB port üzerinden bilgisayarla ya da şebeke elektriğiyle cihazı kolayca şarj edebilirsiniz.

8. Geniş kayıt hafızasına sahip: Lechnic Dijital Ses Kaydedici

Hem pil hem hafızası yüksek kapasiteli bir cihaz arayışındaysanız Lechnic Dijital Ses Kaydedici'yi değerlendirebilirsiniz. Sürekli olarak 10 saat kayıt yapabilen cihazla tüm gün derslerinizin ses kaydını alabilirsiniz. 10 metre kayıt mesafesi olduğu için öğretmeninizin sesini kaybetme gibi bir problem yaşamazsınız. Hafıza kartıyla kullanılabilen cihaz ile depolama sorunu da yaşamazsınız. Üstelik sesle etkinleştirilebilen modu da mevcut. Böylece ekstra ayarlama yapmanıza gerek kalmadan sesi algıladığında kayda başlar, ses kesilince kaydı sonlandırır. Akıllı gürültü azaltma fonksiyonu sayesinde net kayıt alır. Ürün, USB kablosu ve kulaklığı ile birlikte gelir.

9. Yüksek kalitesiyle: Tascam DR-07X Stereo Ses Kayıt Cihazı

Birden fazla dil desteği sunan Tascam DR-07X Stereo Ses Kayıt Cihazı, insan sesini kaydetmek üzere tasarlandığı için istenmeyen arka plan seslerini minimuma indirir. Hassas mikrofonu sayesinde her ayrıntıyı kolayca yakalar. Konser, ders ya da gitar dinletisi gibi farklı ortamlar için mikrofon yapılandırmasını rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Mikro SD kart ile hafızasını 128 GB'a kadar çıkarabilirsiniz. Basit arayüzü sayesinde kolay kullanılan cihazda 3 farklı otomatik seviye modu bulunur. Böylece kaydın yanlışlıkla bozulmasını engeller. Üstelik cihaz sadece 2 adet AA pil ile çalışır.

10. Her zaman yanınızda: Philips DVT1110 Dijital Ses Kayıt Cihazı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

İç mekanların yanı sıra yolda, kalabalık ve gürültülü alanlarda bile ses kaydı almak isterseniz Philips DVT1110 Dijital Ses Kayıt Cihazı tam size göre! İstediğiniz her an aklınızdan geçenleri kayıt altına almanıza yardım eden cihaz, 4 GB entegre hafızası ile sizi yarı yolda bırakmaz. USB bağlantısı olduğu için ses dosyalarınızı kolayca paylaşabilir ya da bilgisayara aktarabilirsiniz. 12 saate kadar kayıt yapabilen cihaz sadece 2 adet AAA pil ile çalışır. Kolay veri yönetimi için kayıtların süresini görmenizi sağlar. Sadece 46 gram ağırlığındaki ürünü rahatlıkla her yere taşıyabilirsiniz.