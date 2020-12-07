Nüfusu 23 ilden kalabalık olan İnegöl'de harita kırmızıya döndü

Nüfusuyla Türkiye'nin 23 ilini geride bırakan, yüzölçümü olarak da 15 ilden daha büyük olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde koronavirüs vakaları, son 3 ayda artış gösterdi. Vaka sayısındaki artış, HES uygulamasına da yansıdı. Uygulamadan 3 ay önce alınan risk haritası görüntüleri ile aralık ayı risk haritası görüntüleri arasında büyük fark olduğu görüldü. İlçenin neredeyse tamamı, 3 ayda kırmızıya büründü. İnegöllü vatandaşlar, vaka artışına tepkilerini dile getirdiler.

'HERKES AİLESİNDEN BİRİNİ KAYBETMEYE BAŞLADI'

Koronavirüs vakalarında gözle görülür artış olduğunu belirten İnegöllü Hasan Balyoz, "Korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. İlçe olmamıza rağmen büyük şehirlerin vaka ve ölüm sayılarını yakaladık. Bunda sanayi şehri olmamız da önemli bir faktör. Bizim tedbirlere uymamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeliyiz. HES uygulamasına baktığımızda her yeri kırmızı görüyoruz. Bütün komşularda, arkadaşlarda, akrabalarda bir kişinin testi, pozitif çıkmaya ve ailelerimizden birisini kaybetmeye başladık. Artık durum feci bir hal almaya başladı" dedi.