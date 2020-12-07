HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nüfusu 23 ilden kalabalık olan İnegöl'de harita kırmızıya döndü

Nüfusu 23 ilden kalabalık olan İnegöl'de harita kırmızıya döndü

07.12.2020 10:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nüfusu 23 ilden kalabalık olan İnegöl'de harita kırmızıya döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs vaka sayılarındaki artış Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına yansıdı. 274 bin nüfusu 23 ilden kalabalık olan İnegöl'de, HES verilerine göre vaka sayılarının son 3 ayda hızla artmasıyla risk haritası rengi, kırmızıya döndü.

Nüfusuyla Türkiye'nin 23 ilini geride bırakan, yüzölçümü olarak da 15 ilden daha büyük olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde koronavirüs vakaları, son 3 ayda artış gösterdi. Vaka sayısındaki artış, HES uygulamasına da yansıdı. Uygulamadan 3 ay önce alınan risk haritası görüntüleri ile aralık ayı risk haritası görüntüleri arasında büyük fark olduğu görüldü. İlçenin neredeyse tamamı, 3 ayda kırmızıya büründü. İnegöllü vatandaşlar, vaka artışına tepkilerini dile getirdiler.

d80ee047043a23b52720b5fc79b235d4

'HERKES AİLESİNDEN BİRİNİ KAYBETMEYE BAŞLADI'

Koronavirüs vakalarında gözle görülür artış olduğunu belirten İnegöllü Hasan Balyoz, "Korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. İlçe olmamıza rağmen büyük şehirlerin vaka ve ölüm sayılarını yakaladık. Bunda sanayi şehri olmamız da önemli bir faktör. Bizim tedbirlere uymamız gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeliyiz. HES uygulamasına baktığımızda her yeri kırmızı görüyoruz. Bütün komşularda, arkadaşlarda, akrabalarda bir kişinin testi, pozitif çıkmaya ve ailelerimizden birisini kaybetmeye başladık. Artık durum feci bir hal almaya başladı" dedi.

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

'CENAZELER ARTTI'

İlçe esnafından Murat Açkan ise, kurallara yeterince uyulmadığı için vakalarda artış yaşandığını belirterek, "Şu an salgın başını aldı gitti. Hastalığı griple karıştıranlar var. Esnaf olarak da insan olarak da kayıplarımız büyük. Allah herkesin yardımcısı olsun. Çevremizde artık çok sık cenazeler duymaya başladık. İnegöl halkı olarak Reis'i dinlemedik. Hiç kimse maske takmadı, sosyal mesafeye dikkat etmedi. Şu an hastane yoğun bakımı doldu. Poliklinikler de kapatıldı. İnşallah bunu da atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Leonardo da Vinci günlüğünde yazmış! Antalya ile ilgili dikkat çeken detay Leonardo da Vinci günlüğünde yazmış! Antalya ile ilgili dikkat çeken detay
17 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!17 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor

Koca vahşeti! Halıya sarılı halde yatak odasında bulundu

Koca vahşeti! Halıya sarılı halde yatak odasında bulundu

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Kar yağışını türküyle karşıladılar

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Arnavutköy'de taş ocağında göçük

Arnavutköy'de taş ocağında göçük

Leonardo da Vinci günlüğünde yazmış! Antalya ile ilgili dikkat çeken detay

Leonardo da Vinci günlüğünde yazmış! Antalya ile ilgili dikkat çeken detay

Yargıtay'dan çok konuşulacak karar! Ev işlerini yapmamak boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay ev işlerini yapmamayı boşanma sebebi saydı

İSKİ su kesintisi 7 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

7 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istedi

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Aralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 7 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgulama

86 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.