HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Nükleer' temas tüm dünyada merak uyandırdı! Biden'ın başlattığı hamle devam ederken 'sürpriz' görüşme: İran'dan dikkat çeken "Hazırız" mesajı

'Nükleer' temas tüm dünyada merak uyandırdı! Biden'ın başlattığı hamle devam ederken 'sürpriz' görüşme: İran'dan dikkat çeken "Hazırız" mesajı

20.12.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ürdün'de dünyayı ilgilendiren sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı olarak çekildiği, koltuğu Joe Biden'ın devralmasıyla yeniden başlayan nükleer müzakereler sürecinde AB temsilcileri ile İranlı yetkililer bir araya geldi. Görüşmeden kısa süre önce ise İran'dan "Anlaşmadaki taahhütlere geri dönmeye hazırız" mesajı dikkat çekmiş, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetinin İran'a gerçekleştireceği ziyarete dikkat çekilmişti.

'Nükleer' temas tüm dünyada merak uyandırdı! Biden'ın başlattığı hamle devam ederken 'sürpriz' görüşme: İran'dan dikkat çeken "Hazırız" mesajı

İran'dan gelen "Hazırız" mesajının ardından bugün kritik görüşme gerçekleşti. AB ve İran yetkilileri bir araya gelerek nükleer müzakere sürecini masaya yatırdı. Görüşmenin ardından gözler iki ülkeden konuyla ilgili yapılması beklenen açıklamaya çevrildi.

TRUMP ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ile İran arasında 2015 yılında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı” adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmış, eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2021'de göreve gelmesiyle yeniden başlayan anlaşmaya geri dönüş çalışmaları da bu süre zarfında sürüyor.

thumbs_b_c_d3537641be12627e4d574486c9bd43b9

'NÜKLEER' TEMASIN ADRESİ ÜRDÜN

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İran müzakere heyeti başkanı Ali Bagheri Kani, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile Ürdün'de bir araya geldi. Görüşmenin detaylarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

"İRAN, TAAHHÜTLERİNE DÖNMEYE HAZIR"

İran’ın başkenti Tahran’da dün 3’üncü Uluslararası Tahran Diyalog Forumu'nda (TDF) nükleer müzakerelere ilişkin açıklama yapan İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harazi şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nükleer müzakereler ile ilgili birçok sorun çözüldü. İran anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmeye hazır. Şimdi tek sorun anlaşmanın korunması ve geçmiş meseleler. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyetinin İran'a gerçekleştirdiği ziyarette bu sorunun çözülmesini temenni ediyoruz.”

thumbs_b_c_7dabbd29b9da3661791eaa45b56dd2b5

İran’ın her zaman bölge ülkeler ile olan diyaloğu iyi bir şekilde karşıladığını söyleyen Harazi ayrıca şunları söylemişti:

“Bölgemizin diyaloğa ihtiyacı var. Diyaloğu her zaman memnuniyetle karşıladık ve ayrıca hiçbir zaman başka bir ülkeyi işgal etmedik. Bu yeni bir şey değil. İran 200 yıl öncesinden bu yana hiçbir ülkeyi işgal etmedi ve haklarını savunmak isteyen ülkelere yardım etmedeki acelemiz doğal bir davranıştır.”

İngiltere'den tepki! “İran asla nükleer silaha sahip olmamalı” İngiltere'den tepki! “İran asla nükleer silaha sahip olmamalı”
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan ABD Başkanı Biden'a sert sözler! İpler gerildi... İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan ABD Başkanı Biden'a sert sözler! İpler gerildi...

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İspanya'da 1 yılda 4 binden fazla kişi intihar etti!İspanya'da 1 yılda 4 binden fazla kişi intihar etti!
8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan mesajı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan mesajı!
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği İran nükleer enerji

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesinde şok oldu

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesinde şok oldu

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Fark ettikleri gibi 112'yi aradılar!

Fark ettikleri gibi 112'yi aradılar!

12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti

12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti

İstanbul'a yılın ilk karı yağdı, Türkiye geneli için tarih verdi

İstanbul'a yılın ilk karı yağdı, Türkiye geneli için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.