O hainin dağda çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Terörist elebaşı Duran Kalkan da yanında…

İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen hain saldırıda nizamiyeye girmeye çalıştığı sırada kahraman polislerimiz tarafından kafasına ateş edilerek öldürülen teröristin de kimliği belli oldu. Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Rojhat Zilan kod adlı Özkan Şahin olduğu tespit edildi. Van nüfusuna kayıtlı olan Şahin'in örgütün üst düzey yöneticilerinden olan Duran Kalkan ile çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldı.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

İçişleri Bakanlığına önceki gün düzenlenen hain saldırı girişimi, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellenmiş ve iki terörist etkisiz hale getirilmişti. Hain saldırıyla ilgili İstanbul MİT Bölge Başkanlığı başta olmak üzere, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel komutanlığı özel bir ekip oluşturdu.

ÖNCE İSİMLERİ TESPİT EDİLDİ

İlk olarak teröristlerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlatan ekipler, kendisini patlatan teröristin elde edilebilen parçalarından alınan örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Parmak izi ve DNA testlerinden çıkan sonuçların kesinlik kazanması için teröristin Mersin'de yaşayan ailesinden de kan, kıl ve doku örneği alındı. Yapılan çalışma sonucu kendini patlatan teröristin bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi.

ÜZERİNDEN 9 KİLO 700 GRAM PATLAYICI ÇIKTI

Nizamiye kapısına girmeye çalıştığı sırada kafasına iki el ateş edilerek etkisiz hale getirilen ikinci teröristin üzerinde ise patlamaya hazır 9 kilo 700 gram patlayıcı tespit edildi. Kahraman polislerin büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

DURAN KALKAN İLE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinin haberine göre; yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Rojhat Zilan kod atlı Özkan Şahin olduğu tespit edildi. Van nüfusuna kayıtlı olan Şahin'in örgütün üst düzey yöneticilerinden olan Duran Kalkan ile çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldı.



