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  4. O yaptırım da masada! Blinken duyurdu... Rus petrolünün ithalatı yasaklanıyor mu?

O yaptırım da masada! Blinken duyurdu... Rus petrolünün ithalatı yasaklanıyor mu?

06.03.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle Rusya’ya yönelik yaptırım kararları art arda açıklanmaya devam ederken Rus petrolünün ithalatının yasaklanmasıyla ilgili yaptırım seçeneği de tüm dünyanın gündeminde. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, yaptığı açıklamada yaptırımın masada olduğu mesajını vererek Rus petrolünün ithalatını yasaklamak ve dünya pazarlarında hala uygun bir petrol arzı olduğundan emin olmak için Avrupalı ortaklarıyla ve müttefikleriyle iletişim halinde olduklarını belirtti.

O yaptırım da masada! Blinken duyurdu... Rus petrolünün ithalatı yasaklanıyor mu?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik peş peşe yaptırım açıklamaları gelmeye devam ederken Rus petrolünün ithalatının yasaklanıp yasaklanmayacağı da merak ediliyor. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Yaptırımlara neredeyse her gün yenilerini ekliyoruz ve bunu Avrupalılarla koordineli olarak yapıyoruz." diyerek Rus petrolünün ithalatını yasaklamak konusundaki yaptırım seçeneğinin de masada olduğu mesajını verdi.

"BASKIYI DAHA DA ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa gezisinin son durağı olan Moldova’dan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulundu. Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın çevresine uygulanan yaptırımlara ilişkin açıklama yapan Blinken, NATO müttefikleri, Avrupa Birliği (AB) ortakları ve diğerleriyle birlikte çalıştıklarının aktararak, “Benzeri görülmemiş eylemler ve yaptırımlarla Rusya’ya uygulanmış olan olağanüstü baskıyı daha da artırmak için çalışıyoruz” dedi.

"UKRAYNA HALKI, PUTİN'E BOYUN EĞMEYECEKLERİNİ GÖSTERDİ"

Ukraynalıların Rusya’ya karşı direnişe devam ettiğini aktaran Blinken, “Bir muharebeyi kazanmak, savaşı kazanmak değildir. Bir şehri almak, Ukrayna halkının kalbinin ve aklının kazanıldığı anlamına gelmez. Ukrayna halkı, Vladimir Putin’e veya Rusya’nın egemenliğine boyun eğmeyeceklerini gösterdi” dedi.

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RUS PETROLÜNÜN İTHALATINA YÖNELİK YAPTIRIMLAR MASADA

Rusya’dan petrol ithalatına değinen Blinken, “Yaptırımlara neredeyse her gün yenilerini ekliyoruz ve bunu Avrupalılarla koordineli olarak yapıyoruz. Aramızda bir farklılık olduğunda, bir tarafta bir boşluk varsa onu kapatıyoruz” ifadelerini kullanarak, Rus petrolünün ithalatını yasaklamak ve dünya pazarlarında hala uygun bir petrol arzı olduğundan emin olmak için ABD’nin Avrupalı ortaklarıyla ve müttefikleriyle iletişim halinde olduğunu açıkladı.

POLONYA'DAN UKRAYNA'YA UÇAK DESTEĞİ

ABD’nin Polonya üzerinden yapmayı planladığı uçak desteğine değinen Blinken, bu konuda Polonya ile çalıştıklarını ifade ederek, “Ukraynalılara MiG’ler ve SU’lar, uçurabilecekleri uçaklar sağlayarak onları destekliyoruz. Ama aynı zamanda, Polonya’nın güvenliğinde doğabilecek herhangi bir boşluğu kapatmak için onlara yardımcı olup olamayacağımızı da görmek istiyoruz. Şu anda aktif olarak bunun hakkında konuşuyoruz” dedi.

'SAVAŞ SUÇU' İDDİALARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Rusya’nın Ukrayna’da işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin başlatacağı soruşturmaya değinen Blinken, “Sivillere yönelik, savaş suçu teşkil edecek kasıtlı saldırılara ilişkin çok güvenilir raporlar gördük. Bazı silahların kullanımı hakkında çok güvenilir raporlar gördük. Şu anda yaptığımız şey, tüm bunları belgelemek, hepsini bir araya getirmek. İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından savaş suçlarının işlenip işlenmediği araştırılırken, yaptıkları her şeyi destekleyebileceğimizden emin olmak. Yani şu anda bu raporlara bakıyoruz. Çok güvenilirler. Her şeyi belgeliyoruz” dedi. (AA)

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Rusya Ukrayna
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