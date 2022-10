Odasının havasını değiştirmek isteyenler için oyunlardan ve filmlerden figür önerileri

Odanızı dekore ederken elbette kişisel zevklerinizi göz önünde bulundurmalısınız. İzlemekten keyif aldığınız filmlere ve oynamayı sevdiğiniz oyunlara ait karakter figürleriyle odanızı dekore ederseniz çok daha eğlenceli bir alana dönüştürebilirsiniz. Üstelik bu küçük dokunuşlarla odanızın atmosferini, kendi estetik standartlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Gelin, odanızın tarzını tamamen değiştirecek figür önerilerini daha detaylı inceleyelim.

1. Odanıza çok yakışacak: Gri Gandalf Polyester Reçine Büst Figür Karakter

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Lord of the Rings, her jenerasyona hitap eden efsaneler arasında bulunuyor. Bu özel serinin hem kitaplarında hem filmlerinde en çok öne çıkan karakterlerden biri olan Gandalf, büyük bir kitle tarafından çok seviliyor. Gri Gandalf Polyester Reçine Büst Figür Karakter, tasarımıyla odanıza farklılık katıyor. Masa ve raf üstlerinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca ürünün el yapımı olması, estetik güzelliğini daha belirgin hâle getiriyor.

2. Yaşam alanınıza renk katacak: SOSYETE EKONOMİ DÜNYASI Suicide Squad Film Karakter Figür

Oyuncu kadrosu ve olay örgüsüyle herkesi ekran başına kilitleyen Suicide Squad filminin ana karakteri Harley Quinn'i temsil eden figür, renkleri ve parıltısıyla odanızın havasını anında değiştiriyor. SOSYETE EKONOMİ DÜNYASI Suicide Squad Film Karakter Figür, kompakt boyutu ile büyük bir alanı işgal etmiyor. Işığın yoğun olduğu bölgede kullanıldığında figürün saçlarındaki ve kıyafetlerindeki renkler daha canlı görünüyor.

3. Her yere yakışan: Demon Slayer Figürü Kamado Nezuko Oyuncak Hediyelik Dekorasyon

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Anime hayranlarının severek kullanacağı Demon Slayer Figürü Kamado Nezuko Oyuncak Hediyelik Dekorasyon, altındaki standı sayesinde her zeminde ayakta durabiliyor. Çok yer kaplamadığı için küçük raflarda da kullanılabiliyor. Üç boyutlu olması sayesinde arkası ve önü açık alanlarda tercih edilebiliyor. Figürün ayakları, standına takılıp çıkartılabiliyor ve tercihe göre iki türlü kullanılabiliyor.

4. Kitaplığınıza düzen getirecek: Oxaco Yüzüklerin Efendisi Argonath Geçidi Figürlü Kitap Tutucu

Kitaplarınızın daha düzenli durmasını istiyorsanız Oxaco Yüzüklerin Efendisi Argonath Geçidi Figürlü Kitap Tutucu'yu kullanabilirsiniz. Ürün, Yüzüklerin Efendisi serisinde geçen Argonath Geçidi'ni temsil ediyor ve odasında seriye dair bir figür bulundurmak isteyenlerin yaşam alanını daha kişisel hâle getiriyor. Plastikten üretilen figürü ister kendinizi şımartmak ister LOTR hayranı sevdiklerinize hediye etmek için alabilirsiniz.

5. God of War sevenleri de unutmadık: Artmosfer Figür&Dekorasyon Kratos God Of War 4 Playstation-PC Oyun Karakteri Polyester Figür Artmosfer-Kratos

Etkileyici tasarımına bayılacağınız Artmosfer Figür&Dekorasyon Kratos God Of War 4 Playstation-PC Oyun Karakteri Polyester Figür Artmosfer-Kratos, God of War oyununu sevenlerin kalbini kazanıyor. Küçük alanlarda, baş ucunuzda ve odanızın birçok yerinde kullanabileceğiniz 16,5 santimetre yüksekliğindeki figür; aynı zamanda el emeği olmasıyla da beğeni kazanıyor.

6. Oyunları gerçek hayata taşımak isteyenlere: Sakızağacıaksesuar League Of Legends Darius Figür Masaüstü Dekorasyon

League Of Legends oyununun izlerini odasına taşımak isteyenler için en estetik tasarımlar arasında bulunan Sakızağacıaksesuar League Of Legends Darius Figür Masaüstü Dekorasyon, 8 santimetrelik boyutu sayesinde her yere rahatlıkla sığabiliyor ve küçük ya da dar alanlar üzerinde de kullanılabiliyor. Ayrıca komodin üstleri ve pencere kenarlarında da oldukça şık görünüyor.

7. Dayanıklı ve şık: Sakızağacıaksesuar Marvel Hulk Büst Figür Masaüstü Dekorasyon

Marvel'ın sevilen karakteri Hulk'ı odanızda görmek istiyorsanız Sakızağacıaksesuar Marvel Hulk Büst Figür Masaüstü Dekorasyon tam size göre! Altındaki platform sayesinde düz zeminlerde rahatça durabilen figür, Hulk'ın öfkeli anlarını yansıtıyor. Dayanıklılığı sayesinde uzun süre kullanabileceğiniz ürün, aynı zamanda figürlerden ve büstlerden koleksiyon yapanların da ilgisini çekiyor.

8. İster duvarda ister masada kullanın: TeknoDuvar Pinky And The Brain Karakterleri Dekoratif Aksesuar

Özellikle çocuk ve genç odalarında kullanabileceğiniz TeknoDuvar Pinky And The Brain Karakterleri Dekoratif Aksesuar, Pinky and the Brain çizgi filminin karakterlerini odanıza getiriyor. Doğal materyaller kullanılarak üretildiği için sağlığınızı riske atmıyor. Tüm bunların yanı sıra figürün beyaz duvar üzerindeki duruşu çok beğeniliyor.

9. Odanızın en dikkat çeken parçası olacak: Sakızağacıaksesuar Star Wars Darth Vader Büst Figür Masaüstü Dekorasyon

Odasını daha koyu tonlarda dekore edenler için en ideal tercihler arasında bulunan Sakızağacıaksesuar Star Wars Darth Vader Büst Figür Masaüstü Dekorasyon, Star Wars hayranlarının ilgisini çekiyor. Standıyla bütün bir görünüm sağlayan figür, dolapların üzerinde ya da raflarda kullanılabiliyor. Boyama tekniği ve dayanıklı yapısı, ürünü çizilme ve kırılmalara karşı koruyor.

10. Çalışma alanınızı kişiselleştirin: Artmosfer Figür&Dekorasyon Joker The Dark Knight Figür Karakter Dekoratif Biblo Büst

Yaşam alanında daha renkli dekoratif ürünler bulundurmak isteyenlerin ilk tercihlerinden olan Artmosfer Figür&Dekorasyon Joker The Dark Knight Figür Karakter Dekoratif Biblo Büst, DC Evreni'nin kötü karakteri Joker'ı sevenlerin ilgisini çekiyor. Polyester materyalden üretilen figür, tamamen el yapımı olmasının yanı sıra profesyonel boyama teknikleriyle kaplandığı için uzun yıllar boyunca yıpranmıyor.