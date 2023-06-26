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  4. Öfkeli aileler spor salonunu basıp darbetmişti! Öğrencisini taciz eden tekvando hocasından pişkin savunma: 'Üstsüz fotoğrafladım çünkü...'

Öfkeli aileler spor salonunu basıp darbetmişti! Öğrencisini taciz eden tekvando hocasından pişkin savunma: 'Üstsüz fotoğrafladım çünkü...'

26.06.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 14 yaşındaki E. N. Y. tekvando kursuna başladı. Antrenör F. M. D. ise iddiaya göre kızın üstsüz fotoğraflarını çekti, yetmedi bir de taciz etti. E. N. Y. olayı ailesine anlatınca öğrencilerin aileleri spor salonunu basıp F. M. D.'yi darbetti. Olaydan hafif yaralı kurtulan F. M. D.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Antrenörün fotoğrafı çekme gerekçesini açıklarken yaptığı pişkin savunma 'pes' dedirtti.

Öfkeli aileler spor salonunu basıp darbetmişti! Öğrencisini taciz eden tekvando hocasından pişkin savunma: 'Üstsüz fotoğrafladım çünkü...'

Başkentin Keçiören ilçesinde tekvando öğrenmek amacıyla kursa giden E.N.Y., antrenörün tacizini ifşa etti. İddia spor salonundaki diğer öğrencilerin de ailesinin öfkelendirirken F.M.D. gözaltına alındı, spor salonu da mühürlendi. F. M. D. öğrencisini neden üstsüz fotoğrafladığını da ifadesinde anlattı.

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KURSA YENİ BAŞLAYAN KIZI ÜSTSÜZ FOTOĞRAFLAYIP TACİZ ETTİ

Atapark Mahallesi'nde faaliyet gösteren spor salonunda tekvando kursuna başlayan E.N.Y., tekvando antrenörü F.M.D.'nin üstsüz fotoğraflarını çekip tacizde bulunduğunu iddia ederek ailesine durumu anlattı.

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CANINI ZOR KURTARDI

E.N.Y.'nin ailesi ile spor salonundaki diğer öğrencilerin yakınları, dün akşam saatlerinde spor salonunu basıp antrenörü darbetti. Kalabalık, F.M.D.'nin oğluna ait spor salonunun camlarını kırıp içerideki eşyalara da zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan F.M.D. polis tarafından salondan çıkarılıp, hastanede tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

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PİŞKİN SAVUNMA

Emniyette sorgusu süren antrenör F.M.D.'nin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. F.M.D. ilk ifadesinde öğrencinin üstsüz fotoğraflarını boy ve kilo ölçümü yapmak için çektiğini ileri sürdü. Şüphelinin tehdit, hakaret, taksirle yaralama, açıktan hırsızlık, cinsel saldırı-şantaj, enerji hırsızlığı, kastan yaralama gibi suçlardan poliste 12 suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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SPOR SALONU MÜHÜRLENDİ

Öte yandan şüphelinin oğluna ait olan olayın gerçekleştiği spor salonu da zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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Soruşturma sürdürülüyor.

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taciz Taekwondo tekvando

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