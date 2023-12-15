HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Okey masasındaki ıstakalı kavga gündem olmuştu! O dedeler aynı masada buluştu: Çay sıcaklığında görüntüler...

Okey masasındaki ıstakalı kavga gündem olmuştu! O dedeler aynı masada buluştu: Çay sıcaklığında görüntüler...

15.12.2023 08:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'daki bir kıraathaneden kameraya yansıyan görüntüleri tüm Türkiye konuştu. Okey masasında 'düzgün taş atmama' sebebinden çıkan kavgada dedeler ıstakalarla birbirlerine girmişti. O ilginç görüntülerin ardından dedeler aynı masada yeniden bir araya geldi. Bu kez görüntüler dedeleri barıştıran çay kadar sıcaktı...

Türkiye'nin konuştuğu dedeler barıştı! Okey oynarken başladıkları tartışmanın vardığı boyut herkesi şaşırtmıştı. O görüntüler sosyal medyanın gündemine de damgasını vurunca dedeleri barıştırmak için harekete geçildi. Dedeler aynı masada buluştu, çay içip şikayetlerinden vazgeçti.

AW097593_01

ISTAKA İLE BİRBİRLERİNİ YARALADILAR

Milas’ta 24 Kasım günü okey masasında ıstaka ile birbirlerini yaralayan 73 yaşındaki Celal Çoban ile 76 yaşındaki Nuri Tüfekçi okey oynarken tartışmaya başladı.

AW097593_02

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Celal Çoban ve Nuri Tüfekçi birbirlerini darbetmiş, kavga görüntüleri gündem olmuştu.

AW097593_03

GÖZYAŞLARI İÇİNDE BARIŞIP ÇAY İÇTİLER

Dedeleri barıştırmak için girişimde bulunan hatırlı kişiler ve AK Parti belediye başkan aday adayı Barış Saylak, ilçeye geldi. AK Parti Belediye başkan adayı Barış Saylak, Nuri amcayı ve Celal amcayı kavga ettikleri kıraathanede buluşturdu. İki dede gözyaşları içerisinde barıştı, ardından çay içti. İkili daha sonra karakola giderek şikayetlerini geri çekti.

AW098640_01

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"

Nuri Tüfekçi çok üzüldüğünü belirterek, "Barış beyin hatırı için barıştım. Şikayeti geri çekeceğim. Ben her zaman söyledim şikayetçi olmayacaktım" dedi.

AW098640_05

Celal Çoban ise özür dileyerek, "Barış beye çok teşekkür ederim. Barıştığım için çok mutluyum. Abime her zaman saygılıyım, kabahat bende ve abime barıştığı için çok teşekkür ederim. Daha önce böyle bir şey yaşamadım ve mahcubum” diye konuştu.

AW098640_07

AW098640_02

AW098640_06

(İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Topuğundan çıkan tel şoke etti! Tam 37 santimTopuğundan çıkan tel şoke etti! Tam 37 santim
İş insanının esrarengiz kayboluşu! Teknesi bulunduİş insanının esrarengiz kayboluşu! Teknesi bulundu
Diyet yaparak zayıflanamayanlar dikkat! Göbek yağlarınızı cayır cayır yakacakDiyet yaparak zayıflanamayanlar dikkat! Göbek yağlarınızı cayır cayır yakacak
Anahtar Kelimeler:
kavga dedeler okey okey taşı
En Çok Okunan Haberler
O çift konuştu: 'Kazancım halka dokundu', aylık kazançları...

O çift konuştu: 'Kazancım halka dokundu', aylık kazançları...

Ülke puanında büyük değişim! En çok katkı yapan takım...

Ülke puanında büyük değişim! En çok katkı yapan takım...

Avustralya’nın en çok aranan adamı İstanbul’da müteahhitmiş

Avustralya’nın en çok aranan adamı İstanbul’da müteahhitmiş

Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da yakalandılar

Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da yakalandılar

İş insanının esrarengiz kayboluşu! Teknesi bulundu

İş insanının esrarengiz kayboluşu! Teknesi bulundu

CHP'nin 10 şehirdeki adayları belli oldu! İşte 227 isimin yer aldığı tam liste

CHP'nin 10 şehirdeki adayları belli oldu! İşte 227 isimin yer aldığı tam liste

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.