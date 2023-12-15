Okey masasındaki ıstakalı kavga gündem olmuştu! O dedeler aynı masada buluştu: Çay sıcaklığında görüntüler...

Türkiye'nin konuştuğu dedeler barıştı! Okey oynarken başladıkları tartışmanın vardığı boyut herkesi şaşırtmıştı. O görüntüler sosyal medyanın gündemine de damgasını vurunca dedeleri barıştırmak için harekete geçildi. Dedeler aynı masada buluştu, çay içip şikayetlerinden vazgeçti.

ISTAKA İLE BİRBİRLERİNİ YARALADILAR

Milas’ta 24 Kasım günü okey masasında ıstaka ile birbirlerini yaralayan 73 yaşındaki Celal Çoban ile 76 yaşındaki Nuri Tüfekçi okey oynarken tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Celal Çoban ve Nuri Tüfekçi birbirlerini darbetmiş, kavga görüntüleri gündem olmuştu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE BARIŞIP ÇAY İÇTİLER

Dedeleri barıştırmak için girişimde bulunan hatırlı kişiler ve AK Parti belediye başkan aday adayı Barış Saylak, ilçeye geldi. AK Parti Belediye başkan adayı Barış Saylak, Nuri amcayı ve Celal amcayı kavga ettikleri kıraathanede buluşturdu. İki dede gözyaşları içerisinde barıştı, ardından çay içti. İkili daha sonra karakola giderek şikayetlerini geri çekti.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"

Nuri Tüfekçi çok üzüldüğünü belirterek, "Barış beyin hatırı için barıştım. Şikayeti geri çekeceğim. Ben her zaman söyledim şikayetçi olmayacaktım" dedi.

Celal Çoban ise özür dileyerek, "Barış beye çok teşekkür ederim. Barıştığım için çok mutluyum. Abime her zaman saygılıyım, kabahat bende ve abime barıştığı için çok teşekkür ederim. Daha önce böyle bir şey yaşamadım ve mahcubum” diye konuştu.

(İHA)





