Öksürüğü anında kesen mucize karışım! 3 saat bekletince doğal ilaç etkisi gösteriyor

Kış aylarında soğuk algınlığı ve üst üste geçirilen salgın hastalıklardan dolayı ortaya çıkan geçmeyen öksürük problemine yakalandıysanız çözümü burada. Öksürük ve balgamdan eser bırakmayan bu mucize karışımı hem çocuklarınızda hem de kendiniz gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İşte kara turp ve bal kürünün detayları...

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞÜ ANINDA KESİYOR

Öksürüğü adeta bıçak gibi kesen bu karışım için gerekli olan malzemeler kara turp ve bal. Bunun için bir kara turpun üstünü kesiyoruz ve içini oyuyoruz. Ardından balla dolduruyoruz. Bunu bir kavanoza koyup, turpun kestiğimiz üstünü kapak gibi kapatıp 3 saat bekletiyoruz.

Kara turp A, C, E, B ve K vitaminleri açısından zengindir, doğal antibiyotik gibidir. Bal ise hem antibakteriyeldir, hem de öksürüğe karşı etkilidir.

İçindeki bal karışımını çocuklara tatlı kaşığı, yetişkinlere yemek kaşığıyla tok karına günde 3 kez verebiliriz.







