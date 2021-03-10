Öksürük sesinden korona olup olmadığınızı tespit etmek mümkün

Bilim insanları, insanların öksürüğünün sesinden onların Covid-19’a yakalanıp yakalanmadığı doğru bir şekilde tahmin eden bir algoritma geliştirdi.

8 BİNİ AŞKIN KİŞİNİN VERİLERİ KULLANILDI

Essex Üniversitesi tarafından geliştirilen DeepCough adlı uygulama klinik olarak onaylanmış 8 bin 380 kişinin öksürük sesi örneğinin tanımlandığı ifade edildi. Söz konusu seslerin, geçen yıl İspanya ve Meksika’daki hastanelere başvuran 2 bin 339’u Covid-19 pozitif kişiye, 6 bin 401’nin ise negatif insanlara ait olduğu belirtildi.

Bilim insanları yaptıkları testler sonucunda uygulamanın bir kişinin Covid-19 yakalanıp yakalanmadığı yüzde 98 oranında doğru tespit ettiğini söyledi. Bununla birlikte DeepCough uygulamasının benzer bir doğruluk oranına sahip PCR testinden çok daha hızlı, ucuz ve zahmetsiz olduğu için kurumlar ve mağazalar tarafından Covid-19 testi olarak yaygın bir şekilde kullanılabileceği aktarıldı.

SADECE MİKROFONA ÖKSÜRMEK YETERLİ

Şu anda bir insanın Covid-19 olup olmadığı doğrulayabilmek için antijen ya da PCR testi yapılıyor. Ancak, burundan sürüntü almak pek çok kişide huzursuzluk yaratıyor.