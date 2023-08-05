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    4. Okul gezisi sırasında bir anda tuvalete koştu! Benzinlikte doğum yapan kız öğrenci yenidoğan bebeğini terk edip gitti

    Okul gezisi sırasında bir anda tuvalete koştu! Benzinlikte doğum yapan kız öğrenci yenidoğan bebeğini terk edip gitti

    05.08.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tayland’ın Narathiwat şehrinde düzenlenen okul gezi bir skandala imza atılmasına neden oldu. Pattalung’a gerçekleştirilen okul gezisi sırasında benzinlikte verilen molada ismi açıklanmayan bir kız öğrenci doğum yaptı. Öğrencinin benzinlik tuvaletinde doğum yaparak yenidoğan bebeğini terk ettiği tespit edildi. İstasyondaki güvenlik kameraları sayesinde öğrencinin kimliği tespit edildi.

    Tayland’ın konuştuğu olay Pattalung’un Bang Kaew bölgesindeki Asya Otoyolunun rampa tarafındaki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Yapılan incelemede yenidoğan kız bebek çöp kutusunda bulundu. Acil servisler onu hızla yerel Taho Mod Hastanesine transfer etti.

    GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARTTI

    kapka yeni

    Benzin istasyonunun güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde yenidoğan bebeğin annesinin okul gezisi için Narathiwat'tan seyahat eden bir öğrenci olduğunu ortaya çıkardı. Doğumdan sonra öğrenci okul servisine geri binerek olay yerini terk etti. Anne bulunduktan sonra Pattalung'daki İl Sosyal Kalkınma ve İnsan Güvenliği Ofisi tarafından bebeğiyle birlikte tedavi altına alınmasına karar verildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland benzinlik doğum yenidoğan

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