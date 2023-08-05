Okul gezisi sırasında bir anda tuvalete koştu! Benzinlikte doğum yapan kız öğrenci yenidoğan bebeğini terk edip gitti

Tayland’ın konuştuğu olay Pattalung’un Bang Kaew bölgesindeki Asya Otoyolunun rampa tarafındaki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Yapılan incelemede yenidoğan kız bebek çöp kutusunda bulundu. Acil servisler onu hızla yerel Taho Mod Hastanesine transfer etti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARTTI

Benzin istasyonunun güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde yenidoğan bebeğin annesinin okul gezisi için Narathiwat'tan seyahat eden bir öğrenci olduğunu ortaya çıkardı. Doğumdan sonra öğrenci okul servisine geri binerek olay yerini terk etti. Anne bulunduktan sonra Pattalung'daki İl Sosyal Kalkınma ve İnsan Güvenliği Ofisi tarafından bebeğiyle birlikte tedavi altına alınmasına karar verildi.