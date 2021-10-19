Okumaya yeni geçen çocuklara okumayı sevdirecek kitap önerileri

Çocukların kitap okumayı sevmeleri için belirli özelliklere dikkat etmek gerekiyor. Çocuklar genellikle sıradanın dışına çıkan yaratıcı öykülemeye sahip kitapları seviyorlar. Çünkü yaratıcı kitaplar çocukların kitap üzerine konuşup fikir yürütmelerine yardımcı oluyor. Aynı zamanda kitap üzerinde yer alan görseller çocukların ilgisini çektiği gibi her okumada yeni fikirler düşünmeleri için ilham veriyor. Kitaplarda tercih edilen cümlelerin kısa ve kolay anlaşılır olması da çocuklara kitap okumayı sevdiren bir başka özellik olarak biliniyor.

1. Çocukların İçlerini Isıtacak Bir Macera: Tavşancık ve Gece Macerası

Tavşancık ve Gece Macerası çocukların içini ısıtacak samimi bir kitap! Uykusu bir türlü gelmeyen minik Tavşancık dışarıyı gezmek ve gece vakti yeni hayvanlarla tanışmak istiyor. Çünkü Tavşancık, gündüz uyuyup gece uyanık olan hayvanları çok ilginç buluyor. Tavşancık'ın ısrarlarına dayanamayan annesi onu bir gece yürüyüşüne çıkarmayı kabul ediyor. Bu gece yürüyüşü harika bir gece macerasına dönüşüyor. Tavşancık bu macerada kirpiler, ördekler ve kurbağalar gibi birçok yeni hayvan türüyle tanışıp arkadaşlık kuruyor. Çocuklara arkadaşlık kurma konusunda güzel örnekler sunan bu kitap çok tatlı çizimlere de sahip olmasıyla öne çıkıyor.

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2. Kim Korkar Korkudan: Korkak Kahraman

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Korkak Kahraman’da karşımıza Topak isimli bir armadillo çıkıyor. Topak en çok çiçeklerden, kelebeklerden ve gün ışığından hoşlanıyor. Topak telaşlı, ürkek ve çekingen biri olarak biliniyor. Günün birinde uykusu sırasında farklı sesler duyup ürken topak kendini farklı maceraların içinde buluyor. Bu macera ona seslerden, diğer hayvanlardan ve karanlık yerlerden korkmaması gerektiğini öğreterek Topak’ın cesur biri olmasını sağlıyor. Korkak Kahraman, seslerden ve karanlıktan ürken yeni arkadaşlıklar kurmaya çekinen çocuklara okutulabilecek sevimli bir kitap!

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3. Miniklere Dev Bir Hikaye: Babam Bir Dev

Babam Bir Dev, çocuklar için çok eğlenceli ve güldürücü bir kitap. Abartma yönü ağır basan bu kitapta babasının dev olduğunu söyleyen bir çocuğun hikayesini okuyucuya sunuluyor. Pastel renk tonlarına sahip bu şirin kitapta çocukların ilgisini çekecek çizimler yer alıyor. Babam Bir Dev’in en önemli özelliği ise yazıların oldukça kısa ve sade bir şekilde çocuklara sunulması. Baba ve çocuğun oynadıkları keyifli oyunlarda çocuklar kendilerini görecekler. Ayrıca yazıların büyük çoğunluğu birbiriyle kafiyeli! Bu sayede Babam Bir Dev, çocukların tekrar tekrar keyifle okuyabilecekleri bir kitap olarak öne çıkıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Söz Dinlemeyenlerin Macerası: Çizgili

Çizgili’de meraklı ve sevimli bir kaplancığın maceraları sizleri bekliyor! Çizgili, günün birinde annesinin ve babasının sözlerini dinlemeyerek kendi başına ormana giriyor. Söz dinlemeden hareket ettiği için ormanda çok zorlu ve komik anlar yaşıyor. Anne baba sözünün dinlenmesi gerektiğine vurgu yapan bu kitabın resimleri de çok hoş. Kalemle çizilmiş samimi görseller çocukların içini açıyor pastel tonlar sayesinde huzurlu bir kitap okuma süreci gerçekleşiyor. Çizgili, dil olarak da çocukların gayet rahat anlayacağı sade ve komik bir anlatıma sahip.

Kitaba ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Küçük Dedektifler İş Başına: Tarçın'ın Kaybolan Havuçları

Tarçın’ın Kaybolan Havuçları, komik bir iz sürme macerasından oluşuyor. Tarçın havuç yemeye bayılıyor! Bir gün havuç yiyeceği sırada tuz almak için havuçlarından uzaklaşıyor. Döndüğünde havuçlarını bulamayan Tarçın heyecanlı bir maceraya düşüyor. Havuçları alan kişinin değişik ayak izlerini takip eden Tarçın çok komik olaylar yaşıyor. Sevimli çizimlerden oluşan Tarçın’ın Kaybolan Havuçları çocukların keyifle tekrar tekrar okuyabileceği bir kitap. Ayrıca çocuklara hangi hayvanların kaç ayaklı olduğu, hangi hayvanların uçabildiği gibi faydalı bilgileri öyküleme yöntemiyle öğretiyor.

Tarçın'ın havuçlarını ararken yaşadığı komik maceraya buradan ulaşabilirsiniz.

6. Heyecanlı ve Samimi Bir Macera: Gofret İle Babası

Gofret ile Babası, çocukların rahat okuyup anlayabileceği sade kelimeler ve kısa cümlelerden oluşuyor. Bir fare ailesinin yaşadığı komik olaylar çocukların ilgisini çekecek şekilde anlatılıyor. Ayrıca kitabın görselleri de özenle hazırlandığı için çocukların ilgisini çekecek renk ve tasarımlara sahip. Babanın sürekli Gofret’i kollaması ve onu zor durumlardan kurtarması çocuklara kendi anne babalarını anımsatıyor. Kitapta yer alan samimi maceralar çocuklar tarafından tekrar tekrar keyifle okunacak düzeyde. Ayrıca kitap çocuklara cesaretli olma, yardımseverlik ve doğrudan şaşmamak gibi değerleri örneklerle gösteriyor. Çocuklar kendilerinden de parçalar buldukları bu kitabı severek okuyorlar!

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

7. Komik Bir Eğlence: Utangaç Ayı Monti

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Monti çok komik, meraklı ve şirin bir ayıcık. Fakat nerede nasıl davranması gerektiğini çoğu zaman kestiremiyor. Utangaçlığı yüzünden yaptığı hareketler komik ve garip olarak karşılanıyor. Çocuklar bu kitapta utangan bir ayı olan Monti'nin keyifli serüvenine tanık oluyorlar. Kitabın en güzel yanı çocuklara farklı hayvan türlerini tanıtması, doğru ve güzel davranışların altını çizmesi oluyor. Ayrıca görsellerde tercih edilen pastel renk tonları çocukların ilgiyle inceleyeceği tasarımlara sahip. Çocuklar bu kitapta Utangaç Ayı Monti sayesinde ikili ilişkilerde nasıl davranmaları gerektiğine dair birçok örnek buluyorlar.

Monti'nin eğlenceli hikayesine buradan ulaşabilirsiniz.

8. Çıkarılacak Ders Çok: Mutlu Suaygırı

Mutlu Suaygırı, güzel mesajlar içeren bir çocuk kitabı. Kitabın ana kahramanı olan suaygırı, suaygırı olmaktan yakınıyor. Kendini beğenmeyen suaygırı başka hayvanlara özenip onları kıskanıyor ve kendisini küçük görüyor. Suaygırı kimi zaman antilopların sıçrama özelliğini kimi zaman maymunların ağaca çıkmalarına ve kuşların uçmalarına özeniyor. Fakat bir yerden sonra suaygırı kendi özelliklerini keşfedip kendisiyle gurur duymaya başlıyor. Mutlu Suaygırı, çocuklara oldukları gibi davranmaları gerektiğini ve başkalarına özenmenin doğru olmadığını hoş bir hikayeyle anlatıyor.

Kitaba ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Heyecanlı Bir Serüven: Ay'ı Kim Çaldı?

Ay’ı Kim Çaldı? Çocukların merak duygusunu cezbedip heyecanlı bir okuma süreci yaşamalarını sağlıyor. Ayrıca kafiyeli cümleleri sayesinde çocukların kolay okuyup anlayabildiği cümleler kitabı keyifli bir hale getiriyor. Berk bir gece gökyüzüne baktığında ayın kaybolduğunu görüyor. Meraklanan Berk, aya ne olduğunu öğrenmek istiyor ve ilginç olaylar yaşıyor. Çocuklara hoş bir gökyüzü deneyimi sunan bu kitapta pastel renk tonlarının hakim olduğu müthiş görseller yer alıyor. Çocukların hayal güçlerini geliştirecek görseller ve olaylar kitabı ilgi çekici bir hale getiriyor.

Büyüleyici bir serüven için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Şarkı Gibi Bir Kitap: Küçük Meşe Palamudu

Küçük Meşe Palamudu küçük bir palamudun ağaçtan kopup toprağa düştükten sonra yaşadığı heyecanlı olayları anlatıyor. Meşe palamudu ağaç dalında yaşarken çevresindeki kuşları, böcekleri, çiçekleri ve çeşitli hayvanları sürekli gözlemliyor. Günün birinde kendini yerde bulunca ilginç olaylar yaşayıp birçok yeni şeyi keşfediyor. Ayrıca kitap çocuklar için mevsimler, yeni bir ağacın nasıl filizlenip oluştuğu gibi faydaları bilgiler içeriyor. Sevimli görsellerle dolu bu kitap çocukların kolay anlayıp seslendirebileceği cümlelere sahip. Tıpkı bir şarkıyı andıran cümleler ve meşe palamudunun sevimli halleri çocukların beğenisini kazanıyor.

Meşe Palamudunun sevimli macerasına buradan ulaşabilirsiniz.

