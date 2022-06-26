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  4. Öldüren yumruğu böyle savundu! 'Sevgilime atılan mesajı sordum...'

Öldüren yumruğu böyle savundu! 'Sevgilime atılan mesajı sordum...'

26.06.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da geçtiğimiz aylarda attığı yumrukla Alper Korkmaz'ın ölümüne neden olan İsmail Can mahkemede kendisini savundu. Hakkında 16 yıla kadar hapis istenen Can, mahkemede “Sevgilime atılan mesajı sordum, elimi sallarken Alper yere düştü” diyerek kendisini savundu.

Öldüren yumruğu böyle savundu! 'Sevgilime atılan mesajı sordum...'

Trabzon’da 3 ay önce sevgilisinin cep telefonuna mesaj attığı iddiasıyla sokak ortasında yumruk attığı Alper Korkmaz'ın (28) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan İsmail Can (25) hakkında ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan 16 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Olay anı kameralara yansırken sanık Can, “Mesajı sordum, elimi sallarken Alper yere düştü” diyerek kendisini savundu.

Olay, 16 Mart’ta gece saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Uzun Sokak’ta meydana geldi. KPSS’ye hazırlanan İsmail Can, Afganistan uyruklu sevgilisi T.Y.’nin cep telefonuna mesaj attığını öne sürdüğü Alper Korkmaz’ı arayarak kafede buluştu. T.Y.’nin de bulunduğu kafede konuşmaya başlayan ve aralarında tartışma çıkan ikili, daha sonra sokağa çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Can’ın yumruklu saldırısına uğrayan Alper Korkmaz, aldığı darbeyle yere düştü. Yığıldığı yerde fenalaşan Korkmaz, ihbarla gelen sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Boyun bölgesine aldığı darbeye bağlı yere düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdiği saptanan Korkmaz, tedaviye alındı. 2 kez ameliyat geçiren Korkmaz, tedavisinin 5’inci gününde tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Korkmaz, kentte toprağa verilirken, olayla ilgili gözaltına alınan İsmail Can, tutuklandı.

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YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA

Sokak ortasında şüpheli İsmail Can’ın, Alper Korkmaz’a yumruk atma anları da çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, boyun bölgesine aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Korkmaz’ın başını beton zemine çarptığı, çevredekilerin olay yerine gelip, müdahale ettiği anlar yer alıyor.

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'KISKANIP, ÖFKELENDİ'

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, İsmail Can hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, şüphelinin maktulün sağ eline iki kez vurup, omuz ve çene bölgesine yumruk attığının tespitine yer verildi. Sorgudaki ifadesinde yaşanan olayı anlatan İsmail Can’ın, tartışmaya kız arkadaşına atılan mesaj olduğunu söyleyerek, “Sevgilime atılan mesajın sebebini sormak için konuşma amaçlı buluştuk. Çıkan tartışmada elimi sallarken Alper yere düştü. Öldürmek niyetim kesin yoktu” dediği öğrenildi.

Tanık olarak ifade veren T.Y.’nin ise tutuklu sevgilisinin, mesajı görmesi üzerine kıskanıp öfeklendiğini belirterek, Alper'in arkadaşı olduğunu ve tarafları sakinleştiremediğini söyledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Trabzon
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