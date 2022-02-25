HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Oligark nedir? Ne anlama gelir? Rus oligark kimlerdir?

Oligark nedir? Ne anlama gelir? Rus oligark kimlerdir?

25.02.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oligark kelimesinin anlamı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamasının ardından yeniden merak konusu oldu. ABD Başkanı Joe Biden da yaptırımlar konusunda oligarkların listesine yenilerini eklediklerini açıklamıştı. Peki Oligark nedir? Ne anlama gelir? Rus oligark kimlerdir? İşte Oligark kelimesinin anlamı...

Oligark nedir? Ne anlama gelir? Rus oligark kimlerdir?

Oligark nedir? sorusunun yanıtı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıklamaları sonrası vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Oligark nedir? Ne anlama gelir? Rus oligark kimlerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Oligark kelimesinin anlamı ve detaylar haberimizde.

OLİGARK NEDİR?

Oligark, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şekli olan Oligarşide yöneticilere verilen addır. Oligarşinin üyesi veya destekçileri tanımlamak için "oligark" terimi kullanılır.

RUS OLİGARK KİMLERDİR?

Günümüz için konuşacak olursak Rusya'daki büyük firmaların başında olan isimler Oligarklardır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya duyurdu! "Kiev görüşmeyi reddetti"Rusya duyurdu! "Kiev görüşmeyi reddetti"
Dünya gündemine bomba gibi düştü! "ABD Çin'le istihbarat bilgilerini paylaşıp yardım istedi, Çin azarlayıp bilgileri Rusya'ya verdi"Dünya gündemine bomba gibi düştü! "ABD Çin'le istihbarat bilgilerini paylaşıp yardım istedi, Çin azarlayıp bilgileri Rusya'ya verdi"
Çeçen ordusu Ukrayna sınırına gidiyor! Saldırı öncesi dikkat çeken fotoğrafÇeçen ordusu Ukrayna sınırına gidiyor! Saldırı öncesi dikkat çeken fotoğraf
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Putin'den yeni açıklama! Ukrayna ordusuna darbe çağrısı

Putin'den yeni açıklama! Ukrayna ordusuna darbe çağrısı

Benzin ve motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Benzin ve motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Kiev'deki kamyon dünya gündemine oturdu!

Kiev'deki kamyon dünya gündemine oturdu!

Dünya gündemine bomba gibi düştü! "ABD Çin'le istihbarat bilgilerini paylaşıp yardım istedi, Çin azarlayıp bilgileri Rusya'ya verdi"

Dünya gündemine bomba gibi düştü! "ABD Çin'le istihbarat bilgilerini paylaşıp yardım istedi, Çin azarlayıp bilgileri Rusya'ya verdi"

NATO'nun Ukrayna zirvesi sona erdi: Korkunç bir stratejik hata

NATO'nun Ukrayna zirvesi sona erdi: Korkunç bir stratejik hata

İlginizi Çekebilir

Yeniden şoku yaşadı! Bir ülke de daha yasaklandı

Yeniden şoku yaşadı! Bir ülke de daha yasaklandı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Estetik ameliyatla bambaşka biri oldu! Servet harcadı

Estetik ameliyatla bambaşka biri oldu! Servet harcadı

Dünya bu olayı konuşuyor! Uçakta cinsel organını çıkartıp...

Dünya bu olayı konuşuyor! Uçakta cinsel organını çıkartıp...

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.