Oligark nedir? sorusunun yanıtı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıklamaları sonrası vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Oligark nedir? Ne anlama gelir? Rus oligark kimlerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Oligark kelimesinin anlamı ve detaylar haberimizde.

OLİGARK NEDİR?

Oligark, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şekli olan Oligarşide yöneticilere verilen addır. Oligarşinin üyesi veya destekçileri tanımlamak için "oligark" terimi kullanılır.

RUS OLİGARK KİMLERDİR?

Günümüz için konuşacak olursak Rusya'daki büyük firmaların başında olan isimler Oligarklardır.



