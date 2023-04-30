HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 'Ölümle eşdeğerdi benim için' diyerek açıkladı! Meral Akşener'den kadınlara çağrı: 'Bana güç verin'

'Ölümle eşdeğerdi benim için' diyerek açıkladı! Meral Akşener'den kadınlara çağrı: 'Bana güç verin'

30.04.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 14 gün kala Isparta'daki mitingde vatandaşlara seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Partililer tarafından sürekli hedef gösterildiğini belirtti. Akşener "Ölümle eşdeğerdi benim için" diyerek kendisi için en ağır gelen şeyin ne olduğunu anlattı.

'Ölümle eşdeğerdi benim için' diyerek açıkladı! Meral Akşener'den kadınlara çağrı: 'Bana güç verin'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere 14 gün kala Isparta'da miting düzenledi. Toplanan kalabalığa seslenen İYİ Parti lideri Akşener, AK Parti tarafından sürekli hedef gösterildiğini söyledi. "Ben Recep Bey'in devrinde bir kadının uğrayabileceği en ağır iftiralara, hakaretlere uğradım." diyen Akşener, "Ölümle eşdeğerdi benim için" diyerek kendisi için en ağır şeyi açıkladı. Kadınlara çağrıda bulunan Akşener, "biz kadınlar Emine Bulutlar, Özge Canlar için bu mücadeleyi beraber vermeliyiz. Bana güç verin." diye konuştu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçimler seçmen iradesinin şekillendiği bir bayramdır. Bizi yönetenlere bakarsak cenge gidiyoruz. Biz cevabı sandıkta verelim.

"KENDİNİZE GELİN!"

14 Mayıs akşamı seçimi kazanırsak işgalciymişiz. Bu ülkenin has evlatları nereden işgalci oluyormuşuz. Kendinize gelin!

İktidara gelirsek erkeklerle hayvanların evliliği yasal olacakmış! Bunlar kafayı yemiş kafayı... Psikiyatrları bunları muayeneye davet ediyorum.

Millet iradesi bizi seçerse şampanyayla kutlayacakmışız, onlar kazanırsa temiz alınları secdeye değecekmiş. Hz. Adem ve Hz. Havva kıssasını bilir misiniz? Harama el uzatırsan cennetten kovuluyorsun ahmak! Bu gencecik çocukların hakkını yediniz, geleceğini çaldınız. Ispartalıya vermek yerine Amerikan çiftçisini zengin ettiniz.

"BEŞ VAKİT NAMAZ KILAN HACI BİR KADINIM"

7 yaşından beri beş vakit namaz kılan hacı bir kadınım. Ağzıma alkol değmedi be! Yalancının dibisiniz. Benim dindarlığımın Ispartalı kardeşlerime faydası haramdan uzak duruyorsam olur.

2

Biz patron değil bizi yönetecekleri seçiyoruz.

Sinan Ateş'i katledenleri 15 Mayıs sabahı bulacağız. Şuculuk buculuk üzerinden Sinan Ateş'i katledenleri, sizin dertlerinizi unutturmak istiyorlar.

Van'da bana faili meçhulcu diyorlar, Isparta'da PKK'lı. İkisini de aynı kişiler diyor. İkisi birbirine zıt. Ben ikisi de değilim.

Biz kadınlar sürtük olduk, tacize uğradık, 'sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin' olduk. Öldürüldük, öldürüldük! Gene de suçlu biz olduk!

"EN AĞIR İFTİRALARA, HAKARETLERE UĞRADIM"

Ben Recep Bey'in devrinde bir kadının uğrayabileceği en ağır iftiralara, hakaretlere uğradım. Recep Bey'in iktidarında kocamı aldatmış kadın imasıyla karşılaştım. Ölümle eşdeğerdi benim için.

Erdoğan'ın yüzüne de bunu söyledim! Mahkemeye gittim. Beraat ettiler. Sonra biri çıktı 'kınalı yapıncak' dedi, 'fosforlu Meral' dedi. 'Torunu gayrimeşru' dedi. En son biri çıktı dedi ki... Terbiyem müsaade etmiyor. Eğer bunlara dayanıyorsam, hala size hitap ediyorsam; Allah şahit sizin için. Ben bugün evime dönsem Recep Bey'in karşısında Türkiye'nin en şerefli kadını olurum ama siz acı çekersiniz.

1

Ben sizin için mücadele etmeye devam edeceğim! Ama biz kadınlar Emine Bulutlar, Özge Canlar için bu mücadeleyi beraber vermeliyiz. Bana güç verin. Bu saygısızlık erkeklerle, iftiracı adamlarla mücadele etmek için bana güç verin. Kadınların oylarını istiyorum! Gençlerin oylarını istiyorum. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e istiyorum!"

İlginizi Çekebilir

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

 Bakan Soylu'dan çok konuşulacak 'Şahan Gökbakar' sözleri!

Bakan Soylu'dan çok konuşulacak 'Şahan Gökbakar' sözleri!

 Çok konuşulacak sözler! 'Cumhur İttifakı 1 milletvekilliği verdi...'

Çok konuşulacak sözler! 'Cumhur İttifakı 1 milletvekilliği verdi...'

 Akşener'den dikkat çeken tahmin! '1995'teki seçim sonuçları olacak'

Akşener'den dikkat çeken tahmin! '1995'teki seçim sonuçları olacak'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'nun TOKİ açıklamalarına AK Parti'den tepki! "Bir cumhurbaşkanı adayı olarak..."Kılıçdaroğlu'nun TOKİ açıklamalarına AK Parti'den tepki! "Bir cumhurbaşkanı adayı olarak..."
AK Partili adayın canlı yayında asgari ücretle ekmek hesabı dikkat çekti! AK Partili adayın canlı yayında asgari ücretle ekmek hesabı dikkat çekti!
Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'Yavaş'tan ses getiren çıkış! 'Seçim kaybettirecekse kaybettirsin'
Anahtar Kelimeler:
Isparta Meral Akşener İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt

Çok konuşulacak sözler! 'Cumhur İttifakı 1 milletvekilliği verdi...'

Çok konuşulacak sözler! 'Cumhur İttifakı 1 milletvekilliği verdi...'

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandı

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.