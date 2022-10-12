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Onu gören uçan daire sanıyor! Uzaylılar değil, NASA yaptı

12.10.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), test için uzaya uçan daire benzeri devasa bir şişirilebilir ısı kalkanı (LOFTID) fırlatacağı duyuruldu. Uçuş testi 1 Kasım'da yapılacak. Her şey yolunda giderse, bu teknolojinin bir gün insanların Mars'a güvenli bir şekilde inmesine sağlaması işten bile değil.

Onu gören uçan daire sanıyor! Uzaylılar değil, NASA yaptı

NASA'nın uzaya uçan daire benzeri bir kalkan fırlatmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İlk bakışta gişe rekorları kıran bir bilimkurgu filminden çıkmış gibi görünen kalkan, uzay ajansı tarafından önümüzdeki ay fırlatılacak. Peki NASA, United Launch Alliance ile ortaklaşa yürüttüğü projenin meyvesi olan bu ısı kalkanı ile tam olarak neyi amaçlıyor?

NASA KOŞULLARA DAYANABİLECEK KADAR YAVAŞLATMASINI İSTİYOR

Şişirilebilir Yavaşlatıcı (LOFTID) adı verilen teknolojinin alçak dünya yörüngesi uçuş testi 1 Kasım'da yapılacak. LOFTID, uzaya gönderildikten sonra şişecek. NASA'nın bu testten beklentisi, şişirilebilir ısı kalkanının uzay araçlarını atmosfere giriş koşullarına dayanabilecek kadar nasıl yavaşlatabileceğini göstermesi.

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TEST BAŞARILI OLURSA NE OLACAK?

Testin ve doğal olarak teknolojinin başarılı olduğu kanıtlanırsa, bir gün insanların Mars'a güvenli bir şekilde inmesini sağlaması bekleniyor.

NASA ise bu teknolojinin Mars'taki iniş ekibi ve büyük robotik görevler için destekleyici olabileceğini ve ayrıca Dünya'ya daha ağır yüklerin geri dönmesini sağlayabileceğini söyledi.

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NASA
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