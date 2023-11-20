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OpenAI'dan Microsoft'a: Yapay zeka sektörüne bomba gibi düştü! Sam Altman'ın yeni adresi belli oldu, şirket bir ismi daha transfer etti

20.11.2023 16:56 | Son Güncelleme:
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Yapay zeka uygulaması ChatGPT'nin geliştiricisi, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın görevden ayrılması sektörün gündemine bomba gibi düştü. Altman'ın yeni adresi ise daha çok konuşulacağa benziyor! OpenAI yatırımcılarının Altman'ı geri istediği konuşulurken Microsoft devreye girdi.

OpenAI'dan Microsoft'a: Yapay zeka sektörüne bomba gibi düştü! Sam Altman'ın yeni adresi belli oldu, şirket bir ismi daha transfer etti

Yapay zeka sektörünü çalkalayan gelişmeler ardı sıra yaşanıyor. ChatGPT uygulamasını geliştirmesiyle tanınan Sam Altman'ın kovulması geniş yankı uyandırdı. Elon Musk da konuyla ilgili yorum yapmaktan geri durmadı. Son olarak dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Microsoft'tan önemli bir adım geldi.

ELON MUSK: NEDENİ AÇIKLANMALI

Altman'ın görevden ayrılması üzerine X platformunun sahibi Elon Musk, yapay zekanın potansiyel tehlikesine dikkat çekip OpenAI şirketinin CEO Sam Altman'ı neden kovduğunu açıklaması gerektiğini söyledi.

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OPENAI: ALTMAN'A ARTIK GÜVEN KALMADI

OpenAI tarafından yapılan açıklamada ise Sam Altman'ın "CEO'luk görevinden ve yönetim kurulundan ayrılacağı" bildirilmişti.
Açıklamada "Yönetim kurulunun artık Altman'ın OpenAI'a liderlik etmeye devam etme becerisine güveni yok." değerlendirmesi yer alıyordu.

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GERİ İSTENDİĞİ KONUŞULUYORDU

İstifa haberi gündeme damgasını vururken Altman'ın görevden alınmasından bir gün sonra geri getirilmesi için baskılar yapıldığı iddiaları öne sürüldü.

Yatırımcılar ise onu geri istiyor! Yatırımcılar ise onu geri istiyor!

MICROSOFT İKİ İSMİ BİRDEN KAPTI!

Ancak bu sırada Microsoft devreye girdi. Şirket yalnızca Altman'ı değil, ayrıca OpenAI'ın kurucu ortağı Greck Brockman'ı da işe aldı. Gelişmeyi Microsoft CEO'su Satya Nadella sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

"Sam Altman ve Greg Brockman'ın meslektaşlarıyla birlikte yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine öncülük etmek üzere Microsoft'a katılacakları haberini paylaşmaktan son derece heyecan duyuyoruz. Başarıları için gereken kaynakları onlara sağlamak üzere hızla hareket etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

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Elon Musk yapay zeka OpenAI
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