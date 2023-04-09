Ordu'dan aday gösterilmesi bekleniyordu ama... Cemal Enginyurt duyurdu: "9 Nisan doğum günüm! 9. sıradan adayım"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 35 gün kala, CHP'den milletvekili adayı gösterilenlerin isimleri netleşmeye başladı. CHP İstanbul milletvekili aday listelerinde, Demokrat Parti'den Cemal Enginyurt da yer aldı.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, CHP'nin DP kontenjanından İstanbul 1. bölge 9. sıra milletvekili adayı oldu.
İstanbul 1’inci bölge
Oğuz Kaan Salıcı
Gamze Akkuş İlgezdi
Fethi Açıkel
Gökhan Günaydın
Birol Aydın (Saadet Partisi)
Ahmet Ersagun Yücel
Elif Esen (DEVA)
Hasan Karal (DEVA)
Cemal Enginyurt (DP)
Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
Ali Gökçek
Suat Özçağdaş
Doğan Çakmak
Özcan Baripoğlu
Sevgi Kılıç
Olgun Çelik
Sosyal medya hesabından İstanbul'dan aday olduğunu duyuran Enginyurt şu ifadeleri kullandı:
"9 Nisan doğum günüm. 9 Nisan CHP Milletvekili sırası açıklandı. 9. sırada İstanbul 1. Bölgeden, DP adına Milletvekili adayı olarak açıklandım. Sana söz yine baharlar gelecek."