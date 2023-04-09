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  4. Ordu'dan aday gösterilmesi bekleniyordu ama... Cemal Enginyurt duyurdu: "9 Nisan doğum günüm! 9. sıradan adayım"

Ordu'dan aday gösterilmesi bekleniyordu ama... Cemal Enginyurt duyurdu: "9 Nisan doğum günüm! 9. sıradan adayım"

09.04.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, 14 Mayıs seçimleri için CHP'nin aday listesinde yer aldı. Ordu'da aday gösterilmesi beklenen Enginyurt'un İstanbul listesinde yer alması dikkat çekti. Sosyal medya hesabından adaylığını duyuran Enginyurt, "9 Nisan doğum günüm. 9 Nisan CHP Milletvekili sırası açıklandı. 9. sırada İstanbul 1. Bölgeden, DP adına Milletvekili adayı olarak açıklandım. Sana söz yine baharlar gelecek." ifadelerine yer verdi.

Ordu'dan aday gösterilmesi bekleniyordu ama... Cemal Enginyurt duyurdu: "9 Nisan doğum günüm! 9. sıradan adayım"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 35 gün kala, CHP'den milletvekili adayı gösterilenlerin isimleri netleşmeye başladı. CHP İstanbul milletvekili aday listelerinde, Demokrat Parti'den Cemal Enginyurt da yer aldı.

İSTANBUL'DAN ADAY OLDU

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, CHP'nin DP kontenjanından İstanbul 1. bölge 9. sıra milletvekili adayı oldu.

İstanbul 1’inci bölge

Oğuz Kaan Salıcı
Gamze Akkuş İlgezdi
Fethi Açıkel
Gökhan Günaydın
Birol Aydın (Saadet Partisi)
Ahmet Ersagun Yücel
Elif Esen (DEVA)
Hasan Karal (DEVA)
Cemal Enginyurt (DP)
Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
Ali Gökçek
Suat Özçağdaş
Doğan Çakmak
Özcan Baripoğlu
Sevgi Kılıç
Olgun Çelik

ENGİNYURT'TAN İLK AÇIKLAMA

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Sosyal medya hesabından İstanbul'dan aday olduğunu duyuran Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

"9 Nisan doğum günüm. 9 Nisan CHP Milletvekili sırası açıklandı. 9. sırada İstanbul 1. Bölgeden, DP adına Milletvekili adayı olarak açıklandım. Sana söz yine baharlar gelecek."

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