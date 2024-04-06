Orta Doğu'da tansiyon tavan: ABD teyakkuza geçti! Yetkili isim tarih verdi ve "kaçınılmaz" diyerek duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı operasyonu, Orta Doğu'da ABD tarafından kurulmaya çalışılan barış çemberini sekteye uğrattı. Hamas'ın bu operasyonu, İsrail'in 8 Ekim tarihi itibarıyla başlayan ve günümüzde de hız kesmeden devam eden katliamlarını tetikledi. İsrail-Filistin arasında başlayan ve birçok farklı kanadın da çatışmalara dolaylı olarak katılmaları bölgedeki çatışmaların büyük bir savaşa evrileceği yönünde uluslararası kamuoyunu kaygılandırıyor. İran bölgedeki en önemli ABD ve İsrail karşıtı güç durumunda beliriyor. Hiçbir zaman ne yapacağı belli olmadığı için İran konusunda ABD ile İsrail de son derece temkinli. Son olarak İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğu'nu hedef alması ise artık bir İran saldırısının "kaçınılmaz" olduğunu Batı cephesine kabul ettirdi.

ABD'li yetkili isimler artık tarih vererek İran misillemesinin nasıl gerçekleşeceğini kestirmeye çalışıyorlar.

İSRAİL'İN İRAN' SALDIRISI

İsrail, İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İRAN'DAN JET YANIT

Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu. İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verdiği iddia edilmişti.

TARİH VERİLDİ: ARTIK "KAÇINILMAZ"

CNN International'ın haberine göre, ABD, İran'ın gelecek hafta Orta Doğu'daki İsrail ve ABD hedeflerine saldırı düzenlemesini bekliyor.

Kanala konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, alarm durumuna geçen ABD'nin İran'dan gelecek bir saldırıya hazırlık yaptığını söyledi. ABD'li yetkililere göre İran'ın saldırısını "kaçınılmaz" olarak gören ABD ve İsrail, Tahran'ın nasıl bir manevra yapabileceğini öngörmek için birlikte çalışıyor.

"İSRAİL'İ FÜZELERLE VURABİLİRLER"

Orta Doğu'daki ABD personelinin büyük risk altında olduğunu düşünen Washington'a göre en kötü senaryo, İran'ın İsrail'i doğrudan vurması olur. Böyle bir misillemenin Gazze'deki savaşı bölgesel düzeye taşımasından endişe ediliyor.

CBS kanalının haberinde de İran'ın İsrail'i füze ve İHA'larla vurma ihtimali Tel Aviv'de büyük kaygı yaratıyor.

Bölgedeki İran destekli gruplar uzun süredir Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldırılar düzenliyor.







