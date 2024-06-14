Otobüsün çarptığı kadın feci şekilde can verdi! Korkunç kaza kamerada

Feci kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Semt pazarına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Polat'a, A.U. yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs çarptı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Havva Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polat'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şoför A.U. ise gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





