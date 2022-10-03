Oturduğunuz yerden kolayca kilo verebilirsiniz: Yapmanız gereken işlemi duyunca şaşıracaksınız

Kilo vermenin çok zorlu olduğu düşünülse de basit adımları uygulayarak çok kolay bir şekilde kilo verilebiliyor. Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam kilo alımının en büyük nedenleri arasında bulunuyor. Özellikle pandemi nedeniyle artan evde çalışma obezite olan kişi sayısında artışa neden olan etkilerden. Gün boyunca masa başında çalışıyor ve hareket edecek zaman bulamıyorsanız oturduğunuz yerden de doğru egzersizler ile bel çevrenizi inceltmeniz mümkün.

OTURDUĞUNUZ YERDEN KİLO VERMEK İÇİN

BESLENME DÜZENİNİZİ OLUŞTURUN

Doğru beslenme ile kilo verme sürecinizi etkili ve hızlı bir şekilde yönetebilirsiniz. Dengeli, sağlıklı beslenmeniz kilo vermeniz için çok önemli olacaktır. Özellikle masa başında yenilen yağlı ve şekerli yiyecekler kilo alımını artırmaktadır. Bu nedenle bol bol meyve ve sebze yemelisiniz. Yiyeceğiniz yiyecekleri hazır almak yerine evde hazırlamaya özen gösterin.

YEŞİL ÇAY İÇİN

Yeşil çay gibi ödem attıracak bitki çayları vücudunuzda bulunan ödemlerden kurtulmanızı sağlayacaktır. Yeşil çay, yağ yakımı ve kilo verme konusunda etkili olan çaylardandır.

OTURDUĞUNUZDA SAĞA VE SOLA DOĞRU ESNEYİN

Bu hareket bel inceltme için en etkili olan hareketler arasında bulunmaktadır. Eğer ki oturduğunuz yerden kalkamayacağınız bir işiniz varsa bu basit egzersizi sağa 20 defa sola 20 defa olacak şekilde uygulayın. Aynı süreci 1 dakika sonra yeniden yapın. Toplamda 2 set 80 dönüş yapmış olacaksınız. Bu uygulamayı saat başı yapmanız yeterlidir.

KURU KAYISI YİYİN

Kilo vermek isteyenler için mutlaka tüketilmesi gereken bir besindir. Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok hissetmenize ve iştahınızın azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırır, ihtiyacınız olan şeker alımını da sağlar.

YAĞ YAKICI BESİNLERİ TÜKETİN

Yağ yakmanıza yardımcı olacak türk kahvesi, tarçın gibi gıdalar kilo vermenize katkı sağlayacaktır. Her gün bir fincan türk kahvesi yanında yapacağınız egzersizler ve sağlıklı beslenme ile kilo vermenize yardımcı olacaktır. Tarçını ise yoğurtla karıştırarak yiyebilirsiniz. Bu sayede tatlı krizlerinizi de önlemeniz mümkündür.

