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Oyun sevdalılarının vazgeçilmezi en iyi gaming mouse çeşitleri

24.05.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayar oyunları söz konusu olduğunda akla gelen oyuncu ekipmanlarının başında gaming mouse modelleri yer alıyor. Gaming mouse'lar hafif ve kolay kayan yapıları sayesinde gamer'ların oyun sırasında birbirinden başarılı hamleler yapmasını sağlıyor. Ayrıca hız seçenekleri ve ekstra tuşlarıyla da oyunculara pratiklik sunuyor. Gelin, kalitesiyle öne çıkan ve oyuncuları memnun eden en iyi gaming mouse çeşitlerine beraber göz atalım!

Oyun sevdalılarının vazgeçilmezi en iyi gaming mouse çeşitleri

Oyunculara aradıkları rahatlığı sunan ve şık tasarımlarıyla beğeni kazanan gaming mouse modellerinin birçok farklı özelliği bulunuyor. Ele rahatça oturan ergonomik yapıdaki gaming mouse'lar yorgunluk hissi yaşamadan uzun saatler oyun oynamayı sağlıyor. Bu oyuncu ekipmanlarının malzeme kalitesi de dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntılardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Dayanıklı tuş anahtarlarına sahip olan modeller uzun yıllar boyunca tercih edilebiliyor. Aynı şekilde kablo kısmında aşınmaya dirençli örgü kaplama bulunduran modeller, yıpranmadan kullanılabiliyor. Her oyuncu mouse modeli DPI konusunda farklı seçenekler sunuyor. Böylece oyuncular kendi tarzlarına uygun hız seçeneği sunan modeli tercih edebiliyor. Gaming mouse'larda tasarım ve RGB LED aydınlatma da oyuncu masalarına estetik bir dokunuş yapıyor. Bu özellikler karşısında heyecanlandıysanız gaming mouse çeşitlerini incelemeye başlayalım!

1. Profesyonel oyun deneyimi: Logitech G G502 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse

Oyun sevdalılarının vazgeçilmezi en iyi gaming mouse çeşitleri

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Kalitesiyle fark yaratan ve oyunlarda büyük avantaj sağlayan Logitech G G502 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse, en iyi 10 gaming mouse denildiğinde zirvedeki yerini alıyor. LIGHTSPEED teknolojisi sayesinde 1 ms kablosuz bağlantı imkânı sunan ürün, ışık hızında bir deneyim yaşatıyor. Böylece oyuncular, oyun sırasında atik hamleleri rahatlıkla yapabiliyor. Ürünün bir diğer önemli özelliği de ayarlanabilir ağırlık sistemine sahip olması. Bu sayede her kullanıcı ürünü istediği ağırlıkta kullanabiliyor. RGB aydınlatma özelliği de bulunan ürün, 16,8 milyon farklı renkte ışık seçeneği sunarak oyuncuları memnun ediyor. Üstelik RGB aydınlatma, oyunlardaki sahne ve seslerle etkileşime girebiliyor.

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2. Estetik ve ergonomik tasarım: Everest Sm-g55 X-fora LED Işıklı Oyuncu Mouse

Oyun sevdalılarının vazgeçilmezi en iyi gaming mouse çeşitleri

Benzersiz tasarımıyla adından söz ettiren Everest Sm-g55 X-fora LED Işıklı Oyuncu Mouse, 2021'in en iyi gaming mouse çeşitleri arasında yer alıyor. Kullanıcı dostu tasarım gözetilerek üretilen model, rahat bir tutuş hissi sunmasının yanı sıra kıvrımlı yapısı sayesinde oyuncuların mouse hâkimiyeti kurmasına yardımcı oluyor. RGB LED ışıklandırma özelliği bulunan mouse, oyunculara istedikleri rengi seçme şansı sunuyor. Ürünün önemli bir özelliği de orta kısmında bulunan tuşlar sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde DPI ayarı yapılabilmesi. Böylece aksiyon anları kesintisiz devam ediyor.

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3. Rahat ve kullanışlı: Rampage Smx-r50 Howl USB RGB Oyuncu Mouse

Oyun sevdalılarının vazgeçilmezi en iyi gaming mouse çeşitleri

Tercihi her zaman sadelikten yana olanlar için sık sık önerilen Rampage Smx-r50 Howl USB RGB Oyuncu Mouse, performans odaklı kullanımıyla oyuncuları etkiliyor. 1,5 m uzunluğundaki kablosu sayesinde rahat kullanım avantajı sunuyor. Ayrıca kablonun örgü kaplamalı olması aşınmalara karşı direnç gösteriyor. Böylece uzun ömürlü bir kullanım şansı elde ediliyor. Kaliteli malzemelerden üretilen gaming mouse, yumuşak bir doku sunarak konfor sağlıyor. Böylece uzun saatler rahatlıkla oyun oynanabiliyor. RGB aydınlatma özelliği bulunan ürün, Rampage markasına ait bir yazılıma sahip. Böylece makro atamaları ve kısayol ayarları kolayca yapılabiliyor.

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4. Dayanıklı malzeme kalitesi: SteelSeries Rival 3 RGB Gaming Mouse

Oyun sevdalılarının vazgeçilmezi en iyi gaming mouse çeşitleri

2020'nin en iyi gaming mouse modeli olan SteelSeries Rival 3 RGB Gaming Mouse, yıllardır en başarılı oyuncu mouse çeşitleri arasında gösteriliyor. Sade tasarımıyla oyuncuların takdirini kazanan ürün, konfor odaklı ergonomik bir kullanım sunuyor. Güçlü ve dayanıklı malzemelerden üretilen gaming mouse, 60 milyon tıklamaya kadar garanti sunan mekanik anahtarlara sahip. Bu sayede hiper seviyede dayanıklılık sergileyerek uzun yıllar boyunca gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. Kablolu gaming mouse sevenler için ideal bir seçenek olan ürünün renkli aydınlatma özelliği de bulunuyor. Ayrıca 77 g ağırlığında olmasıyla da oyunculara önemli bir avantaj sunuyor.

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5. Gaming mouse set isteyenlere: GAMETECH Jamon Rgb Prime Mouse + Blackrider Blue Switch Klavye Gaming Set

Oyun sevdalılarının vazgeçilmezi en iyi gaming mouse çeşitleri

Oyuncu ekipmanlarına gaming mouse'un yanında klavye de eklemek isteyenlere GAMETECH Jamon Rgb Prime Mouse + Blackrider Blue Switch Klavye Gaming Set önerisi yapılıyor. Yenilikçi bir tasarıma sahip olan mouse, konforlu tutuş deneyimi sağlıyor. Gaming mouse'un en önemli avantajı hem sağ hem sol elle kullanılabilmesi. Güçlü sensörleriyle beğeni kazanan mouse, hareketleri kolayca algılayıp gecikme yaşatmadan uygulayabiliyor. Gaming mouse set içeriğinde yer alan klavye, malzeme kalitesi ve dayanıklı tuş takımlarıyla rahat bir kullanım sunuyor. Üstelik ergonomik bilek desteğine de sahip. Ayrıca hem mouse'ta hem klavye'de RGB aydınlatma özelliği bulunuyor.

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6. Tercihinize göre ayarlayın: Rush Topaz Rm84 10.000 DPI RGB Pro Oyuncu Gaming Mouse

Oyun sevdalılarının vazgeçilmezi en iyi gaming mouse çeşitleri

Kablolu mouse kullanmayı sevenlere Rush Topaz Rm84 10.000 DPI RGB Pro Oyuncu Gaming Mouse önerisi yapılıyor. Dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerden üretilen model, benzersiz bir tasarım sunuyor. 4 adet alternatif yan destek seçeneği ile kullanıcıların en rahat ettiği parçayı kullanmalarına imkân tanıyor. Böylece farklı kullanım tercihlerine uygun ayarlamalar yapılabiliyor. Ayrıca ağırlık dengesi de istenildiği gibi ayarlanabiliyor. Ürünün önemli bir özelliği de 10.000 DPI'lık bir sensöre sahip olması şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu sayede oyuncular hızlı ve etkili oyun performansı sergileyebiliyor.

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7. Oyuncuların yoldaşı: Pusat V9 Wireless Gaming Mouse Pusat V9 Wireless Gaming Mouse

Oyun sevdalılarının vazgeçilmezi en iyi gaming mouse çeşitleri

En iyi kablosuz gaming mouse tavsiyesi isteyenlere Pusat V9 Wireless Gaming Mouse Pusat V9 Wireless Gaming Mouse öneriliyor. Siyah rengi ve yeşil baskılarıyla modern bir görünüm sunan ürün, kompakt yapısı sayesinde de dikkatleri üzerinde topluyor. Pratik bir kullanım sunmasının yanı sıra yüzey kısımda yer alan tuşlar sayesinde hızlıca DPI geçişleri yapılmasına olanak tanıyor. Yan tarafta yer alan 2 adet kısayol tuşu da oyunculara kolaylık sağlıyor. Malzeme kalitesiyle adından söz ettiren gaming mouse, 200 milyon tıklamaya kadar dayanıklılık vadediyor. Yan kısımlarda bulunan teflon kaplama, kusursuz tutuş hissi sunuyor.

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8. Maksimum konfor isteyenlere: HP OMEN Reactor Mouse

Oyun sevdalılarının vazgeçilmezi en iyi gaming mouse çeşitleri

En iyi gaming mouse markalarından biri olan HP, 2021 gaming mouse önerileri arasında HP OMEN Reactor Mouse modeliyle dikkat çekiyor. Hangi şekilde tutulursa tutulsun konforlu bir tutuş sunan ürün, oyunculara en rahat ettikleri şekilde mouse kullanma imkânı tanıyor. Modern ve kompakt tasarımıyla beğenilen model, siyah ve kırmızı renklerinin eşsiz uyumunu sergiliyor. Ürünün en önemli özelliklerinden biri de 16.000 DPI optik sensörü. Böylece müthiş bir hız deneyimi sunarak birçok oyunda fark yaratıyor. 6 farklı tuş seçeneği sunan gaming mouse, çeşitli özelleştirmeler yapılmasına da olanak veriyor.

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9. Şampiyonların tercihi: Corsair Sabre RGB Pro Champion Series CH-9303111

Oyun sevdalılarının vazgeçilmezi en iyi gaming mouse çeşitleri

E-spor tutkunlarının şanına yakışır bir model olan Corsair Sabre RGB Pro Champion Series CH-9303111, 74 g ağırlığındaki ultra hafif yapısıyla oyuncuların beğenisini kazanıyor. Bu sayede oyun sırasında ani tepki gerektiren hamleler kolayca yapılıyor. 18.000 DPI yerel optik sensör, oyuncuların hızlarını artırıyor. Ürünün önemli bir özelliği de 2 bölgeli dinamik RGB desteği sunması. Ayrıca iCUE yazılımı sayesinde sınırsız ayarlama yapılabiliyor. Tuş takımlarında yay sistemi kullanan ürün, hızlı tıklamalar yapılmasına olanak tanıyor. Böylece oyunlarda atış sırasında hataya yer vermiyor.

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10. Sıra dışı tasarım: SteelSeries Aerox 3 Snow Ultra Hafif Gaming Mouse

Oyun sevdalılarının vazgeçilmezi en iyi gaming mouse çeşitleri

Sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan SteelSeries Aerox 3 Snow Ultra Hafif Gaming Mouse, en yenilikçi gaming mouse modellerinden biri. Delikli tasarımı sayesinde sadece 59 g ağırlığında olan ürün, kullanıcılarına yıldırım hızında bir oyun deneyimi yaşatıyor. Ürünün önemli özellikleri arasında IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olması yer alıyor. Böylece çeşitli hasar ve kazalara karşı güvenli bir şekilde kullanılabiliyor. Kaliteli yapısıyla da tercih edilen ürün, hafif ve esnek bir örme kabloya sahip. Ürünün PTFE'den yapılma ultra kaygan kızaklara sahip olması sayesinde önemli fare hareketleri kolayca yapılabiliyor.

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11. Hem kablolu hem kablosuz: ASUS Rog Spatha Kablolu/Kablosuz MMO Oyuncu Mouse

Oyun sevdalılarının vazgeçilmezi en iyi gaming mouse çeşitleri

"En kaliteli gaming mouse hangisi?" diye soranlara cevap niteliğinde olan ASUS Rog Spatha Kablolu/Kablosuz MMO Oyuncu Mouse, hem kablolu hem kablosuz şekilde çalışıyor. Böylece oyuncular ürünü tercih ettikleri gibi kullanabiliyorlar. Kablosuz kullanılacağı zaman manyetik şarj standında kolayca şarj edilebilen ürün, 15 dakikalık şarjla 12 saate kadar kullanım olanağı sunuyor. Tam dolu şarjla ise 67 saat çalışabiliyor. Modern tasarımıyla şık bir görünüm sunan ürün, 19.000 DPI ve 12 adet programlanabilir tuşuyla yüksek performanslı bir kullanım vadediyor. Anahtar kısmında 70 milyon tıklama ömrü sunmasıyla da uzun süreli bir kullanım imkânı yaratıyor.

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12. Kullanıcı dostu bir model: HP X220 Arka Aydınlatmalı Kablolu Oyun Faresi

Oyun sevdalılarının vazgeçilmezi en iyi gaming mouse çeşitleri

Tam bir fiyat performans ürünü olan HP X220 Arka Aydınlatmalı Kablolu Oyun Faresi, en iyi ucuz gaming mouse modellerinden biri şeklinde karşımıza çıkıyor. 10 milyon tıklamaya kadar dayanıklılık sunan tuşlar, rahat ve esnek tıklama hissi vadediyor. Örgü kaplamalı dayanıklı bir kabloya sahip olan ürün, her türlü aşınmaya karşı direnç gösteriyor ve böylece kolayca yıpranmıyor. Arka aydınlatmasıyla da estetik bir tasarım sunuyor. Ürünün en önemli özelliği büyük teflon ayakları sayesinde her alanda rahatça kayabilmesi. Kolayca DPI ayarı yapılmasına imkân tanıyan ürün, 7 farklı tuş seçeneği ile kontrolü tamamen oyunculara bırakıyor!

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13. Hataya yer yok: Bloody T50 M.Core Optik Mouse

Oyun sevdalılarının vazgeçilmezi en iyi gaming mouse çeşitleri

Alışılmışın dışında tasarımıyla öne çıkan Bloody T50 M.Core Optik Mouse, modern görünümüyle birçok oyuncuyu etkiliyor. Tuş anahtarları kısmında Light Strike teknolojisi kullanan ürün, 0.2 ms tuş tepkime süresi sunarak oyunculardan tam not alıyor. Böylece mouse hamleleri oyuna âdeta ışık hızında yansıyor. Kızılötesi tekerlek sistemi kullanan gaming mouse, milyonlarca defa dönüp üst düzey hassaslıkta kullanılabiliyor. Ürünün önemli özelliklerinden biri de metal ayak sistemi kullanması. Böylece birçok farklı yüzey üzerinde kayabiliyor. Mouse ayrıca sol butonunda 4 farklı atış modu sunuyor. Bu sayede modlar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

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14. Fiyat performans ürünü: Dark Elite Force DPI Ayarlanabilir Aydınlatmalı USB Oyuncu Mouse

Oyun sevdalılarının vazgeçilmezi en iyi gaming mouse çeşitleri

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Bütçesi kısıtlı olan ve uygun fiyata kullanışlı bir oyuncu mouse modeli satın almak isteyenlere en ucuz gaming mouse modellerinden biri olan Dark Elite Force DPI Ayarlanabilir Aydınlatmalı USB Oyuncu Mouse tavsiye ediliyor. El ergonomisi gözetilerek tasarlanan gaming mouse, ele kolayca oturarak rahat bir tutuş hissi sunuyor. Ürün, 800 ve 2400 DPI hız seçeneklerine sahip. Böylece oyuncular en rahat ettikleri hızı kolayca seçebiliyor. Sol tuşun yanında bulunan minik tuş, seri atışlar için çoklu tıklama yaparak pratiklik sağlıyor. Rengarenk LED aydınlatmaya sahip olduğu için oyuncuların oyunlarına renk katıyor!

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