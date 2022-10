Oyun sevdalılarının vazgeçilmezi olacak en güçlü ve iyi oyun konsolları

Bazı kullanıcıların aklına "Oyun konsolu nedir?" sorusu gelebilir. Oyun konsolları, genel anlamda haricî bir monitör kullanarak bilgisayar oyunları oynamaya yarayan eğlence araçları. Bu ürünler, tamamen oyun oynamak için üretildiği için eğlenmek isteyen kullanıcıların ilk tercihleri arasında yer alır. Siz de oyun oynayarak keyifli anlar yaşamak istiyor ancak birçok markanın yüzlerce modeli arasından hangisini alacağınıza karar veremiyor olabilirsiniz. Neyse ki çok şanslınız çünkü en güzel seçenekleri bir araya getirdik! Haydi gelin, oyun sevdalılarının vazgeçilmezi olacak en güçlü ve iyi oyun konsolu seçeneklerine birlikte göz atalım.

1. Rakipsiz bir oyun konsolu arayanlara: Microsoft Xbox Series X Oyun Konsolu Siyah

Microsoft tarafından geliştirilen Xbox Series X Oyun Konsolu Siyah, en iyi oyun konsolu modellerinden biri. SSD teknolojisi ile hızlı ve kararlı bir şekilde çalışan konsol, Velocity Architecture özelliği sayesinde yüksek performans sergiler. Hızlı Devam Etme özelliği ile oyunlar arasında hızlı ve kolay geçiş imkânı sağlar. Modelin Geriye Dönük Uyumluluk özelliği sayesinde Xbox One, Xbox 360 ve Orijinal Xbox'ın oyunlarını da oynayabilirsiniz.12 teraflop ham grafik işleme gücüne sahip olan konsol, muhteşem grafikleriyle oyuncuları aksiyonun içine davet eder. Siz de kendinizi maceraya kaptırmak istiyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz.

2. Ultra yüksek hızlı: Sony Playstation 5 825 GB

Kullanan herkesin favorisi olan Sony Playstation 5 825 GB, oyun konsolu önerisi isteyenlere tavsiye edilecek ilk ürünlerden biri. Yüksek hızlı SSD ile gelen cihaz, bu sayede oyun kurma ve açma esnasında oyun deneyimini üst seviyeye çıkaracak performans sergiler. 3D ses desteği sunması ile size son derece gerçekçi bir oyun deneyimi yaşatır. Işın izleme teknolojisine de sahip olan konsol, bu sayede daha gerçekçi ışık ve gölge görüntüleri sergiler. Oyunlarda 4K'ya kadar çözünürlük desteği sağladığı gibi 120 FPS'e kadar görüntü yenileme hızı sunar.

3. 2020'nin en iyi oyun konsollarından: Microsoft Xbox One X 1 Tb

En iyi oyun konsolları arasında kendisine yer bulan ürünlerden biri de Microsoft Xbox One X 1 Tb. Her ne kadar eski bir model olsa da hem sevilen özellikleri hem geniş hafızası ile tercih sebebi olan ürünlerden biri. Üstelik Microsoft'un sunduğu GamePass özelliği sayesinde yüzlerce farklı oyuna uygun fiyatlı abonelik imkânıyla ulaşmak mümkün. Ürünü kendiniz için satın alabileceğiniz gibi oyun tutkunu sevdikleriniz için güzel bir hediye alternatifi olarak da değerlendirebilirsiniz. Böylece onlara hiç unutamayacakları bir hediye verebilirsiniz.

4. Uygun fiyata üstün performans arayanlara: Microsoft Xbox Series S Oyun Konsolu

Tamamen dijital bir altyapı ve kütüphane ile çalışan Microsoft Xbox Series S Oyun Konsolu; oyunları, kayıtları ve yedekleri tamamen güvenli bir şekilde bulut sisteminde depolar. Ürün, "En iyi oyun konsolu hangisi?" denildiğinde akla gelen ilk modellerden biri olabilir. Xbox Velocity Architecture sayesinde yeni nesil performans sağlar. AMD'nin Zen 2 mimarisiyle donatılan cihaz, canlı ve dinamik dünyalar için gerçekçi ışık simülasyonları yaratır. Akıllı teslimat özelliği bulunan Microsoft oyunlarını satın aldıktan sonra konsol için en iyi sürümü elde edebilirsiniz.

5. "Sony Playstation 5 825 GB güzel ama dijital sürüm isterim." diyenlere: Sony Playstation 5 825 GB Dijital Sürüm

Sony Playstation 5 825 GB'tan farklı olarak DVD yuvası bulunmayan, bu sebeple de daha ince ve kompakt bir tasarıma sahip olan Playstation 5 825 GB Dijital Sürüm; en iyi oyun konsolu markası Sony tarafından geliştiriliyor. Sadece PlayStation Store'dan oyun yüklenerek kullanılabilen model, etkileyici tasarımı ve üstün özellikleriyle sıkça tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Kumanda, kulaklık ve şarj istasyonu gibi aksesuarlar ile uyum içinde kullanabileceğiniz konsolu özel tasarımı sayesinde ister dik ister yatay pozisyonda konumlandırabilirsiniz. Modelin 825 GB'lık SSD hard diski ile onlarca farklı oyunu depolayabilirsiniz. 3,5 GHz frekansla çalışan sekiz çekirdekli işlemcisiyle oyunlar arasında hızla geçiş yapabilirsiniz.

6. Vazgeçilmezlerden: Sony PlayStation 4 Pro 1 TB Oyun Konsolu

Sony PlayStation 4, popülerliğini en uzun süre korumuş konsollardan biri olabilir. Herkesin gözdesi olan cihazın bir üst versiyonu olan Sony PlayStation 4 Pro 1 TB Oyun Konsolu, PS4 ile hemen hemen benzer özelliklere sahip olsa da SSD deneyimi ve kendisine özel olarak üretilen oyunlarla popülerliğini zirveye taşıdı. 2016'da piyasaya sürülmesine rağmen 2021'in en iyi oyun konsolları listesinde de yer alan cihaz, 1 TB saklama alanı sağlarken HDR teknolojisi sayesinde daha gerçekçi ve geliştirilmiş görseller sunar.

7. Hem şık hem çok eğlenceli: Microsoft Xbox One S 1 TB Oyun Konsolu

2020'nin en iyi oyun konsolu listelerinde kendine yer bulabilen Microsoft Xbox One S 1 TB Oyun Konsolu, kullanıcılarını memnun eden birçok üstün özelliğe sahip. Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak internete bağlanabilen cihaz, 8 GB RAM kapasitesiyle oyunları sorunsuz bir şekilde oynatabilir. Dâhilî olarak 1 TB HDD hafızası bulunan cihaz, yeni nesil SSD sahibi ürünler kadar hızlı olması ve içerisine onlarca oyun depolayabilen geniş hafızası sayesinde tercih edilebilir. AMD tabanlı grafik motoru ve AMD Jaguar 8 çekirdekli işlemcisi bulunan cihaz, GamePass üzerinden ulaşabileceğiniz onlarca oyun ve üstün grafik teknolojisi sayesinde bambaşka bir dünyanın kapılarını aralamanızı sağlar.

8. En popüler alternatiflerden: Sony Playstation 4 Slim 1 TB

En çok tercih edilen oyun konsollarından biri olan Sony Playstation 4 Slim 1 TB, yıllar geçse de popülerliğini koruyacak gibi görünüyor. 1 TB hafızası sayesinde birçok oyunu barındırabilen cihaz, güncel oyunları sorunsuz şekilde oynatabilme kapasitesine sahip. Üstün özellikleriyle beğeni kazanmasının yanı sıra gelişmiş grafik motoru sayesinde oyunları gerçekçi görüntülerle oynamanıza olanak tanır. Online olarak oyun oynamaya da imkân tanıyan konsol sayesinde arkadaşlarınızla birlik olabilir veya birbirinizle rekabet edebilirsiniz. Böylece yan yana oyun oynuyormuş gibi eğlenebilirsiniz.

9. Uygun fiyatlı oyun konsolu isteyenlere: Sony Playstation 3 Slim 500

Hafta sonları ailecek eğlenceli şekilde vakit geçirmenizi sağlayacak bir konsol arıyorsanız Sony Playstation 3 Slim 500 tam size göre. Çocuklarınıza hediye olarak da alabileceğiniz konsol, 500 GB'lık depolama hafızasında onlarca farklı oyunu barındırabilir. Kablosuz kol teknolojisiyle yenilikçi konsollarda olduğu gibi uzak mesafelerden rahat bir şekilde oyun oynama imkânı verir. Cihaz sayesinde oyunları ister indirebilir ister CD veya DVD ile oynayabilirsiniz. Kullanıcıya HDMI kablosuyla beraber ulaşan ürün, bu sayede geniş bantlı bağlantı teknolojisi kullanarak gerçekçi görüntülerin hızlı bir şekilde ekrana aktarılmasını sağlar.

10. Her yerde oyun oynamanın keyfini çıkarın: Nintendo Switch Konsol MarioKart Bundle Distribütör Garantili

Nintendo Switch Konsol MarioKart Bundle Distribütör Garantili, oyun oynama deneyimini özgürlük ile birleştirerek size bambaşka bir keyif sunar. Pil ömrü uzatılmış ve geliştirilmiş modelle 9 saat aralıksız oyun oynayabilirsiniz. İki yıl garantiye sahip olan ürün yenilikçi teknolojisi ile büyük ekranlara bağlanarak oyun oynama imkânı sağlar. Kutu içeriğinden Nintendo Switch konsolun yanı sıra Mario kart indirme kodu ve üç aylık online üyelik de çıkan ürünle muhteşem oyun deneyimi yaşamaya hazır olun.

11. Zamanının en üstün konsol teknolojisi: Microsoft Xbox 360 500 Gb

Bilgisayar oyunları ile başlayan eğlence, konsolların geliştirilmesiyle devam ediyor! Bu amaçla üretilen en iyi konsollardan biri olan Microsoft Xbox 360 500 Gb, popülerliğini uzun süredir koruması sayesinde sık sık tercih edilen ürünlerden biri. Kablosuz joystick desteği sayesinde hem özgürlük hem konfor vadeden ürün, hafızasında barındırabileceği pek çok oyunla size eğlencenin kapılarını aralar. Böylece günün yorgunluğunu keyifli şekilde vakit geçirerek atabilirsiniz. Çocuklarınıza hediye olarak da alabileceğiniz cihaz, konsol oyunlarına başlamak için iyi seçeneklerden biri.

12. Pratik, kullanışlı ve eğlenceli: Nintendo Switch Lite Konsol Blue Edition

Yanınızda her an taşıyabileceğiniz, çantanızdan çıkardığınız an oynamaya başlayabileceğiniz bir konsol arıyorsanız Nintendo Switch Lite Konsol Blue Edition tam sizlik. Kolay kullanımı ve pratik yapısıyla çok sevilen konsol, oyun oynamanın en eğlenceli hâllerinden biri. Tuşları ve dokunmatik ekranı ile tamamen kompakt bir yapı sergileyen cihaz, 32 GB'lık hafızasında onlarca farklı oyunu barındırabilir. Dilerseniz modelin kapasitesini hafıza kartı ile artırabilirsiniz. Elinizden düşürmek istemeyeceğiniz ürünü, kutu içeriğinde gelen USB-C kablosu ile şarj edebilirsiniz. Konsolun şarj seviyesini ekran üzerinden takip edebilirsiniz.

13. Sony'nin göz bebeği: Sony Playstation Portable 2000 Slim Lite Taşınabilir Oyun Konsolu

Birçok kullanıcı, artan fiyatlardan dolayı "Evde oyun konsolu nasıl yapılır?" diye merak ediyor. Bu doğrultuda cep telefonlarını kullanarak kendilerine bir eğlence aracı yaratmaya çalışıyor. Fakat her ne kadar uğraşsanız da Sony Playstation Portable 2000 Slim Lite Taşınabilir Oyun Konsolu performansını almanız mümkün değil. Baştan aşağı taşınabilir bir eğlence merkezi olarak tasarlanan cihaz, bir Playstation'ın sunduğu bütün imkânlara sahip. Hafıza kartı ile kolayca oyun yüklenebilen cihaz, hemen her yerde kullanabileceğiniz bir oyun istasyonu.

14. Nostalji sevenlere özel: LUMİ-Gameboy Oyun Konsolu 2 Oyunculu Mini Atari

Birçok kişinin çocukluğunu süsleyen ve dünyanın en çok oynanan oyunlarından olan Mario da dâhil içinde 400 adet oyun barındıran bu konsol, sizi çocukluğunuza götürmeye aday. İster cihaz üzerinden ister eski günleri yad etmek için retro kumanda kolunu kullanarak oynayabileceğiniz ürün, eğlenceli dakikalar geçirmek için ideal. Model sayesinde arkadaşlarınızla en yüksek puanı almak için yarışabilir, bu eskimeyen eğlenceyle güzel dakikalar geçirebilirsiniz. 3.0 inç ekrana sahip cihaz, 700 mAh kapasiteli pili sayesinde toplamda beş saate kadar oyun oynama imkânı sunar.