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Oyunda öleni gerçekte de öldüren cihaz milyonları korkuttu! Kimse takmaya cesaret edemeyecek

09.11.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanal gerçeklik teknolojisi özellikle oyunseverlerin gözdesi oldu. Ancak bu teknoloji de diğer tüm teknolojiler gibi farklı boyutlara evrildi. Oculus'un kurucusu Palmer Luckey'in oluşturduğu 'NerveGear' adlı cihaz ise milyonları korkutmaya yetti. Herkes bu başlığı takmaya korkacak. Çünkü bu başlık, kullanıcısı oyun sırasında öldüğünde patlıyor ve kullanıcısını sadece sanal hayatta değil, gerçek hayatta da öldürüyor! "Böylesi görülmedi" denilen cihaz şimdiden tartışma yaratmış durumda.

Oyunda öleni gerçekte de öldüren cihaz milyonları korkuttu! Kimse takmaya cesaret edemeyecek

Sanal gerçeklik başlıkları son yılların modası. Özellikle metaverse kavramının yeniden gündeme gelişiyle birlikte sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerine olan ilgi arttı. Metaverse deneyimi yaşamak isteyen birçok tüketici, sanal gerçeklik başlığı almaya koştu. Sanal gerçeklik dünyası için yayınlanan oyunlar da kullanıcıların ilgisini çeken diğer detaylardan biri oldu. Sanal gerçeklik başlıkları, kullanıcıların özellikle oyunlarda yaşanan ölüm sahnelerini daha da yakından hissetmesini sağladı. Bu da gerçekçiliği artırdı. Ancak Oculus'un kurucusu Palmer Luckey tarafından oluşturulan NerveGear isimli cihaz bunun bir tık ötesini vadederek milyonlarca kişiyi korkutmayı başardı. Çünkü bu cihazı takarak oyuna giren kişi, oyunda öldüğünde gerçekte de ölüyor!

SANAL OYUNDA ÖLEN, GERÇEKTE DE ÖLÜYOR!

2014 yılında henüz 21 yaşındayken firması Oculus'u 3 milyar dolara Meta'ya satan 30 yaşındaki Palmer Luckey'nin NerveGear isimli cihazı, milyonları korkutmaya yetti. Çünkü bu cihaz, sanal bir oyunda ölen kullanıcısını anında gerçek hayatta da öldürüyor. Aslında dıştan bakıldığında başlık, normal bir sanal gerçeklik başlığına benziyor. Tabii kullanıcının kafatasına doğrultulmuş patlayıcıları saymazsak.

cihaz

Diyelim ki NerveGear cihazını takan bir kullanıcı, oyun sırasında sanal olarak öldü. Bu durumda patlayıcı modüller de devreye girerek aynı anda kullanıcıyı gerçek hayatta da öldürüyor. Gerçekten tamamıyla korkunç bir deneyim.

"BU FİKİR BENİ HER ZAMAN BÜYÜLEDİ"

Palmer Luckey'e göre NerveGear isimli cihaz tam olarak bitmedi. Ancak bitmiş olsa bile onu kullanmak için izin almakta zorluk çekecek. Bunu kendisi de kabul ediyor. Luckey cihazın detaylarını paylaşırken şunu da söylemeyi ihmal etmiyor;

"Gerçek hayatınızı sanal avatarınıza bağlama fikri beni her zaman büyüledi. Böylelikle bir anda riskleri en üst düzeye çıkarır ve insanları sanal dünya ve içindeki oyuncularla nasıl etkileşimde bulundukları konusunda yeniden düşünmeye zorlarsınız. Güçlendirilmiş grafikler bir oyunun daha gerçekçi görünmesini sağlayabilir, ancak yalnızca ciddi sonuçların tehdidi bir oyunu size ve oyundaki diğer herkese gerçekçi hissettirebilir. "

Luckey, NerveGear'ın hala geliştirme aşamasında olduğunu, "yarı yolda" olduklarını belirtse de, daha tamamlanmayan cihaz şimdiden tartışma yarattı.

Palmer Luckey'nin bu cihazı deneyip demediğine gelirsek, aktarıldığı kadarıyla kendisi kullanmaya cesaret edememiş. Zaten bu konuda bir açıklama yapmasa dahi sonuca rahatlıkla ulaşabiliriz. Hala hayatta olduğunu hesaba katarsak, Luckey ya çok ama çok iyi bir oyuncu olduğu için oyunda hiç ölmedi ya da NerveGear'ı hiç denemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sanal Gerçeklik oculus

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