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Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Başarı elde etmek istiyorsa Mansur Bey'in önünü açsın

17.07.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamada bulunarak "Sayın Kılıçdaroğlu siyasette genel başkan olduğundan bu yana başarılı değildir" dedi. Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Özdağ, "Eğer bir başarı elde etmek istiyorsa Mansur Bey'in önünü açsın. Kendi adaylığı hem Türkiye için felaket olur hem kendisi için siyasal intihar olur" diye konuştu.

Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Başarı elde etmek istiyorsa Mansur Bey'in önünü açsın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Haziran 2023'te yapılacak seçimlerle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak "Eğer bir başarı elde etmek istiyorsa Mansur Bey'in önünü açsın" dedi.

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"UMUDUMUZ, BEKLENTİMİZ..."

Balıkesir'de bir restoranda partililerle bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, burada yaptığı konuşmada, Zafer Partisinin ülke genelinde dip dalgayla yükselişini sürdürdüğünü söyledi.

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Özdağ, milletin sesi olmaya devam edeceklerini belirterek, "Umudumuz, beklentimiz, çabamız Zafer Partisinin Cumhuriyetin kuruluş esaslarını temsil eden tek parti olarak yükselişini 2023 seçimlerine kadar sürdürmesidir." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLUNA ÇAĞRI

Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini savunarak, "Eğer Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa buradan açık şekilde ifade ediyorum, bu bir şike adaylık olur. İkinci Ekmeleddin vakası olur. Sayın Kılıçdaroğlu siyasette genel başkan olduğundan bu yana başarılı değildir. Eğer bir başarı elde etmek istiyorsa Mansur Bey'in önünü açsın. Kendi adaylığı hem Türkiye için felaket olur hem kendisi için siyasal intihar olur." değerlendirmesinde bulundu.

Zafer Partisini siyasetin merkezinde bir parti olarak tanımlayan Özdağ, istenildiği takdirde Zafer Partisi öncülüğünde bir başka ittifaka sıcak baktıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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