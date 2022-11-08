Özel hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor! Bakan Koca duyurdu: Kimse tedirgin olmasın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özel hastanelere yönelik yönetmelik değişikliğiyle muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde ameliyat yapabilmesinin kısıtlandığı yönündeki iddialara değindi.

Yönetmeliğin bazı kesimlerce yanlış yönlendirildiğini ve sonucunda yanlış bir algının ortaya çıktığını aktaran Koca, Sağlık Bakanlığının muayenehanelere yönelik bir yönetmelik yayımlamadığının altını çizerek şunları kaydetti:



"7 bin muayenehanemiz var ve 7 bin muayenehaneye yönelik bir yönetmelik yayımlamadık, öyle bir niyetimiz de yok. Bizim gördüğümüz, özel hastanelerin, özellikle şu süreçte planlamayı delmek üzere muayenehaneciliği kullandığıdır. Son dönemde sağlık turizminin giderek artmasıyla birlikte herkesin yapılan işlemini kayıt altına almak istiyoruz. O nedenle de kamu dahil özel hastanelerde işlem yapanların yaptığı işlemi bilmek istiyoruz. Özel hastanelerin yaptığımız planlamayı muayenehane hekimliği üzerinden delmelerine izin vermek istemiyoruz. Son dönemde muayenehane hastaneleri oluşmaya başladı. Kimse tedirgin olmasın. Biz sadece hastamızın ve yurt dışından gelen hastanın kayıt altına alınmasını istiyoruz. Özel hastanelerde de yapılan uygulamanın ne olduğunu ve kimin yaptığını bilmek istiyoruz."

YÖNETMELİK 1 GECEDE Mİ YAPILDI?

Yönetmeliğin bir gecede yapıldığı ve bir günde uygulamaya konulduğu yönünde iddiaların olduğunu da anlatan Bakan Koca, bunun doğru olmadığını, yönetmelikle ilgili 3 ay sürenin tanındığını, bu sürenin ise henüz bir ayını yeni doldurduğunu söyledi.

Bu süreçte iller bazında herhangi bir sorunun olmasının, birtakım farklılıklar yapılabileceğinin altını çizen Koca, "Derdimiz, hastanın kayıt altına alınması, kurumlar arası kamu özel geçişlerin güvenli kayda alınmasını sağlamak. Özel hastanelerin muayenehaneler üzerinden planlamayı delmesine izin vermek istemiyoruz. Kamu ve üniversitelerinden yer yer özel hastanelerde işlem yapan hekim arkadaşlarımız var. Bunun da yasal çerçevede kayda geçmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

