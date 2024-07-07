Özgür Özel "bir kere de biz giyelim" demişti! 'Winner ceketi' bu kez Ekrem İmamoğlu giydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşen ve 'Winner ceket' olarak bilinen ekoseli ceketi son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel giymişti. Özel o ceketi neden giydiğini Fatih Altaylı'nın programında anlatmıştı.

ÖZEL "BİR KERE DE BİZ GİYELİM" DEMİŞTİ

Altaylı, Özel'e ceketi neden giydiğini sorunca Özel yanıt olarak, "Ceket benim ceketim. Kim yolladı, kim verdi falan diyorlar. Aslında ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle çıktı. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var bunun. 47 yıl sonra parti birinci parti olmuş ve ceketin adı da 'winner ceketi'. Hani niye sen giydin derseniz. Bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik yani?" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SONRA ŞİMDİ DE İMAMOĞLU 'WINNER CEKET' İLE

CHP Lideri Özel'den sonra şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'winner cekete' benzer bir ceket giydiği görüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Belediyesini ziyaret etti. Ziyarette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret sırasında giydiği ceket Türk siyasetinde hangi siyasetçi giyse gündem olan 'winner cekete' benzetildi.

Öte yandan Edirne'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık final güreşlerini izlemek üzere Sarayiçi'ne gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ağalık ihalesini izledi. İş insanı Ufuk Özünlü, 34 milyon 571 bin 852 lira vererek, 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası olurken, Özünlü'ye ağalık altın kemerini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

İBB Başkanı İmamoğlu burada da aynı ceketle görüldü.

(Fotoğraflar: DHA-AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır





