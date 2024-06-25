Bahçeli'nin rahatsızlığından sonra Özgür Özel'in konuşmasında ilginç detay! "Konuşmada MHP kısmını ondan atladık"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıkarak gündeme ilişkin mesajlar verdi. Özel, konuşmasında dün Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleşen kritik görüşmeye de değindi.
MHP'nin TBMM grup toplantısı bu sabah 15 dakika geç başladı. Devlet Bahçeli de konuşmasını ilk kez ayakta değil, oturarak gerçekleştirdi. Bununla birlikte Bahçeli'nin rahatsızlandığı iddiaları gündeme geldi, tansiyon sorunu yaşadığı belirtildi. CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısındaki konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Konuşmada MHP ile ilgili kısmı da o yüzden atladık" deyip Bahçeli'ye geçmiş olsun dileğini iletti.
Özel'in grup toplantısındaki konuşmasından satır başları ise şu şekilde:
Gittik dedik ki; 10 bin lira emekli maaşı olmaz. En az asgari ücret yapmalısınız. İkinci husus asgari ücet… Verildiğinden beri resmi hesaplara göre yüzde 25 eridi. Dün Sayın Karatepe’nin söylediği mesele, asgari ücrete zam yapmama vicdansızlığına yelteneceklerine yönelik şüphemizdir. Çok açık söylüyoruz, emekli maaşını asgari ücret yapmadan, asgari ücrete de enflasyon oranında zam yapıp hem de refah artışı yapmaksızın bu insanları açlığa sürüklemenize izin vermeyeceğiz.
Üç, tarım kanunu… Yüzde 1’ini vereceksin diyor; binde 20’sini bile vermiyorlar. 11 lira maliyeti olan buğdaya 9,25 taban fiyat verdiler. Kuru üzüme de fındığa da maliyet altı fiyat verecekler. Borçlar ödenemiyor. Bu şartlar altında tarım meselesinde taban fiyatlar güncellenmeli.
Biz vergide adalet istiyoruz. Bugün 100 liralık verginin 68 lirası dolaylı vergi. Fabrikatörle, fabrikanın bekçisi aynı vergiyi veriyor. Dolaylı vergi düşmezse, iğneden ipliğe her şeye her an vergi vermek demek."