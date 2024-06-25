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  4. Bahçeli'nin rahatsızlığından sonra Özgür Özel'in konuşmasında ilginç detay! "Konuşmada MHP kısmını ondan atladık"

Bahçeli'nin rahatsızlığından sonra Özgür Özel'in konuşmasında ilginç detay! "Konuşmada MHP kısmını ondan atladık"

25.06.2024 14:39
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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığında Bakan Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin görüşmesinden sonra peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak CHP lideri Özgür Özel, "Nezaket içinde geçen, doğru bir dilin kullanıldığı ama maalesef aynı dilin konuşulamadığı görüşmeydi" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan sabah MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında rahatsızlandığı iddialarına ilişkin de Özel'den "geçmiş olsun" mesajı geldi.

Bahçeli'nin rahatsızlığından sonra Özgür Özel'in konuşmasında ilginç detay! "Konuşmada MHP kısmını ondan atladık"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıkarak gündeme ilişkin mesajlar verdi. Özel, konuşmasında dün Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleşen kritik görüşmeye de değindi.

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BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

MHP'nin TBMM grup toplantısı bu sabah 15 dakika geç başladı. Devlet Bahçeli de konuşmasını ilk kez ayakta değil, oturarak gerçekleştirdi. Bununla birlikte Bahçeli'nin rahatsızlandığı iddiaları gündeme geldi, tansiyon sorunu yaşadığı belirtildi. CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısındaki konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Konuşmada MHP ile ilgili kısmı da o yüzden atladık" deyip Bahçeli'ye geçmiş olsun dileğini iletti.

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"NEZAKET VE DEVLET ADAMLIĞINA YAKIŞIR TUTUM İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Özel'in grup toplantısındaki konuşmasından satır başları ise şu şekilde:

  • Dün müstakbel ekonomi bakanımız Yalçın Karatepe, sayın Mehmet Şimşek’le görüştüler. Görüşmenin öncesinde ve sırasındaki nezaket ve devlet adamlığına yakışır tutum için teşekkür ederiz. Normalleşme budur. Siyaset hem müzakere hem mücadele işi. Doğru bildiğini anlatma, öneri sunma işi. Düne kadar siz değil miydiniz ‘CHP hep eleştiriyor, çözüm önerisi söylemiyor’ diyen?

"MAALESEF AYNI DİL KONUŞULAMADI"

  • Dünkü görüşme böyle bir görüşmeydi. Uzun sürdü. Nezaket içinde geçen, doğru bir dilin kullanıldığı ama maalesef aynı dilin konuşulamadığı görüşmeydi. Biz o görüşmede şunu söyledik; bu krizi emekliler yaratmadı, emekçiler, çiftçiler yaratmadı. Bu krizi esnaf hiç yaratmadı. Bu krizi bütün dünya yönetebilirken, yönetmeyen, çok bilen anlayış yarattı.

CHP'NİN ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI TALEPLERİ

  • Gittik dedik ki; 10 bin lira emekli maaşı olmaz. En az asgari ücret yapmalısınız. İkinci husus asgari ücet… Verildiğinden beri resmi hesaplara göre yüzde 25 eridi. Dün Sayın Karatepe’nin söylediği mesele, asgari ücrete zam yapmama vicdansızlığına yelteneceklerine yönelik şüphemizdir. Çok açık söylüyoruz, emekli maaşını asgari ücret yapmadan, asgari ücrete de enflasyon oranında zam yapıp hem de refah artışı yapmaksızın bu insanları açlığa sürüklemenize izin vermeyeceğiz.

  • Üç, tarım kanunu… Yüzde 1’ini vereceksin diyor; binde 20’sini bile vermiyorlar. 11 lira maliyeti olan buğdaya 9,25 taban fiyat verdiler. Kuru üzüme de fındığa da maliyet altı fiyat verecekler. Borçlar ödenemiyor. Bu şartlar altında tarım meselesinde taban fiyatlar güncellenmeli.

  • Dördüncü husus kredi kartı… Esnaf borcunu kapatmak için kredi kartından çekiyor. Dağ gibi büyüyor faizler… Kredi kartlarının yüksek faiz oranları acilen düşürülmeli. Kredi kartları, özellikle esnaflar ve çiftçiler için bir kereye mahsus faizleri affedilip, bölünmeli.

"İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYE VERGİ GELECEK"

  • Biz vergide adalet istiyoruz. Bugün 100 liralık verginin 68 lirası dolaylı vergi. Fabrikatörle, fabrikanın bekçisi aynı vergiyi veriyor. Dolaylı vergi düşmezse, iğneden ipliğe her şeye her an vergi vermek demek."

  • 150 lira olan yurt dışı çıkış harcını 3 bin liraya çıkarmaya niyetlenmişler. İğneden ipliğe her şeye zam gelecek. Ödenen kiraya yüzde 20 stopaj gelecek. Aklınıza gelen her şeye vergi gelecek: 226 milyar lira.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
    Express


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Özgür Özel
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