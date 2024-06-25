Bahçeli'nin rahatsızlığından sonra Özgür Özel'in konuşmasında ilginç detay! "Konuşmada MHP kısmını ondan atladık"

Gittik dedik ki; 10 bin lira emekli maaşı olmaz. En az asgari ücret yapmalısınız. İkinci husus asgari ücet… Verildiğinden beri resmi hesaplara göre yüzde 25 eridi. Dün Sayın Karatepe’nin söylediği mesele, asgari ücrete zam yapmama vicdansızlığına yelteneceklerine yönelik şüphemizdir. Çok açık söylüyoruz, emekli maaşını asgari ücret yapmadan, asgari ücrete de enflasyon oranında zam yapıp hem de refah artışı yapmaksızın bu insanları açlığa sürüklemenize izin vermeyeceğiz.