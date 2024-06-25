Son dakika | Bahçeli'yi görenler şaşırdı: İlk defa ayakta değil! Toplantı da gecikmeli başladı

Son dakika haberi: Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Başlangıç saati 10:45 olarak duyurulan toplantı 15 dakika gecikme ile başladı. Konuşmasını ilk kez ayakta değil, oturarak yapan MHP lideri, konuşma metnini prompter yerine kağıttan okudu.

ANIZ YANGINLARI: YARALAR SARILACAK

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Yangın bahanesiyle nefret saçan, Türkiye düşmanıdır. Anız yangının yaraları sarılacak. MHP olarak sürecin takipçisi olacağız.

"SON ZAMANLARDA YENİ BİR DÜNYA SAVAŞI RİSKİ SÜREKLİ OLARAK TELAFFUZ EDİLMEKTEDİR"

dünya savaşıyla ilgili alarm zilleri çalanlara her gün yenileri eklenmektedir. Son zamanlarda yeni bir dünya savaşı riski sürekli olarak telaffuz edilmektedir.

Ekümenik unvanının hukukiliği ve meşruluğu yoktur. Tam tersi iddiada bulunanların alayı Bizans sevdalısıdır.

Harp tekniklerine başvuran kansızlar geceli gündüzlü operasyon yürütüyor. Tekraren söylüyorum; Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT YANIT

Başta Halk TV olmak üzere bazı televizyon kanalları, kalemini satmış köşe yazarları MHP'yle yatıp MHP'yle kalkıyor. CHP Genel Başkanının "o iki kişi" diyerek saldırdığı kişiler ülküdaşlarımız ve partimizin saygın isimleridir. CHP Genel Başkanının bizim iki arkadaşımıza değil, sağında solunda yuvalanan Türkiye ve Türk düşmanlarına baksa zannederim daha tutarlı, isabetli bir davranış içinde olur. Bizim tek bir ülküdaşımız bile bunların alayına yeter.

CHP hastalıklı bir bünyedir, Türkiye'ye güvenle hizmet etmesi imkansızdır. Türkiye ittifakına davet, akıl tutulmasıdır.

'SİNAN ATEŞ CİNAYETİ' DAVASI MESAJI

Pınarbaşı'nda meydana gelen bir adli olaydan dolayı MHP'yi karalamaya tenezzül ederler. 1 Temmuz başlayacak davada partimizi karalamak için tek ayak üstünde kırk yalan söylerler. Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatamayız. Davaya sadece avukatlarımız katılacaktır. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





