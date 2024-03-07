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  4. Özgür Özel 'Dili sürçtü' dedi, Burcu Köksal ise frene basmamıştı! İmamoğlu'ndan Afyon adayına 'DEM' tepkisi: Kendine başka bir parti bul!

Özgür Özel 'Dili sürçtü' dedi, Burcu Köksal ise frene basmamıştı! İmamoğlu'ndan Afyon adayına 'DEM' tepkisi: Kendine başka bir parti bul!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.03.2024 12:22
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Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapılarını DEM Parti'ye kapatacağını açıklayan CHP adayı Burcu Köksal'ın sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert tepki geldi. Geri adım atmayan Köksal için dikkat çeken ifadeler kullanan İmamoğlu "İnsan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama bu partililere değil bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak!" diye konuştu.

Özgür Özel 'Dili sürçtü' dedi, Burcu Köksal ise frene basmamıştı! İmamoğlu'ndan Afyon adayına 'DEM' tepkisi: Kendine başka bir parti bul!

Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' için kullandığı ifadeler CHP'de adeta kriz yarattı. Köksal, yaptığı konuşmada "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" ifadelerini kullandı. Köksal'ın bu sözleri bir anda gündem yaratırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama gelmişti.

ÖZGÜR ÖZEL 'DİLİ SÜRÇTÜ' DEDİ AMA...

CHP Genel Başkanı Özel, Uşak programında, seçim otobüsünden partililere seslenerek Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'dan selam getirdiğini söylemişti. Özel, "Afyon'da 'Belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız' diye derken orada küçük bir sürçülisan oldu. 'Aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, Uşaklılara, Afyonlulara açıktır" dedi.

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BURCU KÖKSAL GERİ ADIM ATMADI

Özel'in bu sözleri sonrası gözlerin çevrildiği Köksal geri adım atmadı. Bir açıklama yapan Köksal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Ben Suriyelileri amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar'dan göndereceğim, diyorum. AKP, mevcut işçileri çıkaracak, PKK'lıları işe alacak, diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğal gaz ve AFJET konusunda destek vereceğim, diyorum. Belediyeyi DEM'lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm değil, garip gurebaya bedelsiz ev yapacağım, diyorum. Gizli kapılar ardında DEM'lilerle görüşüyor, diyorlar. Açık ve net, Afyonkarahisar'ı DEM'lilerle ve HÜDAPAR'lılarla yönetmeyeceğim. Net"

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İMAMOĞLU'NDAN KÖKSAL'A SERT TEPKİ

Köksal'ın bu sözleri özellikle DEM Parti seçmeni tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tartışmalara katıldı.

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İBB Başkanı, Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi etkinliğinde yaptığı konuşmada, Burcu Köksal'a tepki gösterdi.

İmamoğlu, "İnsan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama bu partililere değil bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak!
Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" ifadelerini kullandı.

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