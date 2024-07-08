Özgür Özel, 'Filistin' vaadine parantez açtı: Erken seçim sonrası tebrik mesajında dikkat çeken detay

Dünya Fransa'daki erken seçim sonuçlarını ve devamında yaşananları konuşuyor. İlk turun birincisi aşırı sağcı ittifak ikinci turda üçüncü sıraya gerilerken sol ittifak sandıktan birinci çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyadan sol ittifakı kutladı.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Özel sosyal medya paylaşımında "Fransa'da Parlamento Seçimleri'nin 2'nci turunda aşırı sağa karşı büyük bir zafer kazanarak seçimleri 1'inci sırada bitiren Sol İttifak'ı kutluyor, İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

SOL İTTİFAK'IN 'FİLİSTİN' VAADİ

Seçim kampanyasında, asgari ücreti 1600 avroya çıkarma sözü veren sol ittifakı, gıda, enerji ve akaryakıt fiyatlarını da dondurmayı vadetmişti.

Solcu ittifak, Filistin'i resmi olarak tanıma sözü verirken; Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuka uymadığı sürece İsrail'e karşı yaptırım uygulama taahhüdünde bulunmuştu.

Kira yardımlarını yüzde 10 artırmak ve emeklilik yaşını 60'a indirmek de ittifakın vaatleri arasında yer alıyordu.

LFI, FİLİSTİN’E VERDİĞİ DESTEKLE ÖNE ÇIKIYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkede yapılan Filistin'e destek gösterilerinde başı çeken, sol ittifakının en büyük partisi LFI’nin, 6-9 Haziran’da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde olduğu gibi erken genel seçimlerde de Filistin meselesini seçim kampanyasında önemli bir yere koydu.

Fransa'da Filistin'e destek veren bazı LFI milletvekilleri, "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı.

LFI, AP seçimleri için Filistin asıllı Rima Hassan'ı 7. sıradan aday göstermiş, LFI kendisine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen AP'nin ilk Filistinli üyesinin seçilmesine önayak olmuştu.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





