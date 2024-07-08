HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Özgür Özel, 'Filistin' vaadine parantez açtı: Erken seçim sonrası tebrik mesajında dikkat çeken detay

Özgür Özel, 'Filistin' vaadine parantez açtı: Erken seçim sonrası tebrik mesajında dikkat çeken detay

08.07.2024 09:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da erken genel seçimlerin 2. turunda sandıktan sol ittifakı birinci çıkmıştı. CHP lideri Özgür Özel'den sol ittifaka tebrik mesajı geldi. Özel'in mesajındaki Filistin detayı dikkat çekti.

Özgür Özel, 'Filistin' vaadine parantez açtı: Erken seçim sonrası tebrik mesajında dikkat çeken detay

Dünya Fransa'daki erken seçim sonuçlarını ve devamında yaşananları konuşuyor. İlk turun birincisi aşırı sağcı ittifak ikinci turda üçüncü sıraya gerilerken sol ittifak sandıktan birinci çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyadan sol ittifakı kutladı.

Paris savaş alanına döndü Paris savaş alanına döndü

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Özel sosyal medya paylaşımında "Fransa'da Parlamento Seçimleri'nin 2'nci turunda aşırı sağa karşı büyük bir zafer kazanarak seçimleri 1'inci sırada bitiren Sol İttifak'ı kutluyor, İttifak'ın Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

AA-20240430-34422263-34422250-CHP_TBMM_GRUP_TOPLANTISI

SOL İTTİFAK'IN 'FİLİSTİN' VAADİ

Seçim kampanyasında, asgari ücreti 1600 avroya çıkarma sözü veren sol ittifakı, gıda, enerji ve akaryakıt fiyatlarını da dondurmayı vadetmişti.

Solcu ittifak, Filistin'i resmi olarak tanıma sözü verirken; Gazze'de ve işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuka uymadığı sürece İsrail'e karşı yaptırım uygulama taahhüdünde bulunmuştu.

AA-20240707-35084626-35084621-FRANSA_ERKEN_GENEL_SECIMLERINDE_SANDIKTAN_SOL_ITTIFAKI_BIRINCI_CIKTI

Kira yardımlarını yüzde 10 artırmak ve emeklilik yaşını 60'a indirmek de ittifakın vaatleri arasında yer alıyordu.

LFI, FİLİSTİN’E VERDİĞİ DESTEKLE ÖNE ÇIKIYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkede yapılan Filistin'e destek gösterilerinde başı çeken, sol ittifakının en büyük partisi LFI’nin, 6-9 Haziran’da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde olduğu gibi erken genel seçimlerde de Filistin meselesini seçim kampanyasında önemli bir yere koydu.

Fransa'da Filistin'e destek veren bazı LFI milletvekilleri, "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı.

LFI, AP seçimleri için Filistin asıllı Rima Hassan'ı 7. sıradan aday göstermiş, LFI kendisine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen AP'nin ilk Filistinli üyesinin seçilmesine önayak olmuştu.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maç bitti ama Almanya durmuyor! 'Bozkurt' selamı verenlerin peşine düştüMaç bitti ama Almanya durmuyor! 'Bozkurt' selamı verenlerin peşine düştü
Meteoroloji o ile sarı kodlu uyarı verdİ! "Sel, yıldırım, heyelan..."Meteoroloji o ile sarı kodlu uyarı verdİ! "Sel, yıldırım, heyelan..."
13 ilde çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis operasyonu! 13 ilde çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis operasyonu!
Anahtar Kelimeler:
Filistin Özgür Özel
En Çok Okunan Haberler
Bu pazar tüm Türkiye'de resmen başladı! Yeni evlenecekler kara kara düşünüyor

Bu pazar tüm Türkiye'de resmen başladı! Yeni evlenecekler kara kara düşünüyor

En düşük emekli maaşı raporu Erdoğan'a gidiyor

En düşük emekli maaşı raporu Erdoğan'a gidiyor

Meğer mikrop yuvasıymış! Herkesin evinde var: Tuvaletten 17 bin kat daha kirli

Meğer mikrop yuvasıymış! Herkesin evinde var: Tuvaletten 17 bin kat daha kirli

Paris savaş alanına döndü

Paris savaş alanına döndü

İstanbul'da korkunç olay! Otomobilini sağa çekip yola atladı! Aracında valiz ve bir not bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Otomobilini sağa çekip yola atladı! Aracında valiz ve bir not bulundu

Haziran'da rekor kırıldı: 2024 dünyanın en sıcak yılı olabilir

Haziran'da rekor kırıldı: 2024 dünyanın en sıcak yılı olabilir

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.