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  4. Pakistan’da okula saldırı! 8 öğretmen öldürüldü... Hastanelerde acil durum

Pakistan’da okula saldırı! 8 öğretmen öldürüldü... Hastanelerde acil durum

04.05.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 8 öğretmen hayatını kaybetti.

Pakistan’da okula saldırı! 8 öğretmen öldürüldü... Hastanelerde acil durum

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunkhwa bağlı Parachinar bölgesinde bugün bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Tüm öğretmenlerin saldırı sırasında okulda bulunduğunu belirten sağlık yetkilileri, saldırıda en az 8 öğretmenin öldüğünü açıkladı.

HASTANELERDE ACİL DURUM

Polis, silahlı saldırganların kimliğinin henüz belirlenmediğini ifade etti. İlçe yönetimi hastanelerde acil durum ilan etti.
Peşaver kentinde Aralık 2016’da askeri bir okula düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda çoğu öğrenci 140’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)

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