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Partililer evine saldırmıştı! HÜDA PAR saldırganının dehşet saçtığı anlar ortaya çıktı: İfadesi hayretler içinde bıraktı

24.07.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda yapılan bıçaklı saldırıyla ilgili yeni görüntüler ve detaylar gün yüzüne çıkıyor. A. S. (71) adlı kişi cumartesi günü il başkanlığı binasında namaz kıldıkları sırada İl Sekreteri Sacit Pişgin'i öldürmüş (33), İl Başkanı Salih Demir'i (62) yaralamıştı. A. S.'nin saldırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde A. S.'nin binanın içinde bıçakladığı Demir ve Pişgin'i dışarıda da kovalayıp tehdit ettiği görüldü. A. S.'nin ifadesi ise hayretler içinde bıraktı.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A. S., 22 Temmuz günü HÜDA PAR'ın Adana İl Başkanlığı'na giderek namaz kılan 2 partiliyi karınlarından bıçakladı. Can çekişen Sacit Pişgin'in dışarıda bıçakla tehdit savurmaya devam eden A. S. nedeniyle sığındığı yerden çıkamadığı anlar kameralara yansıdı. A. S.'nin ifadesinde saldırıyı neden gerçekleştirdiğine ilişkin söyledikleri dikkat çekti. Tutuklanan A. S.'nin evine dün partililer tarafından saldırı düzenlenmiş, polis ekipleri öfkeli kalabalığı biber gazı sıkarak dağıtmıştı. İşte olayın yeni gelişmeler ve görüntüler olayın tüm ayrıntıları...

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NAMAZ KILARLARKEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Olay, 22 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. İl binasına giren A.S., HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir ile İl Sekreteri Sacit Pişgin’i namaz kıldıkları sırada bıçakla karınlarından yaralayıp kaçtı.

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Demir ve Pişgin, saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındı. Bir süre sonra dışarı çıkan Demir ile Pişgin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Pişgin, dün toprağa verildi.

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TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen A.S. ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

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SALDIRI DIŞARIDA DA DEVAM ETTİ

İl binası çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; A.S.'nin, binanın içerisinde bıçakladığı Salih Demir ve Sacit Pişgin'i, dışarı kaçtıktan sonra da bıçakla tehdit ettiği, Demir'i kovaladığı görüldü.

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Yaralı Pişgin'in ise binadan kaçmak için fırsat beklediği ancak A.S. nedeniyle bir süre dışarı kaçamadığı görüntülerde yer aldı. Ayrıca binadan 4 kişinin daha çıkıp olaya müdahale etmek istediği ancak A.S.'nin çevreye bıçak savurması nedeniyle müdahale edemedikleri anlaşıldı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre; şüphelinin uzun yıllardır aynı mahallede yaşadığı, il başkanlığı binasına 100 metre ileride oturduğu ve psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Şüphelinin ifadesinde "Vahiy geldi ve ben de bıçaklayarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

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PARTİLİLER EVİNE SALDIRMIŞTI

Dün parti binası önündeki grup Sacit Pişgin’in mevlidinden sonra olayı gerçekleştiren A.S.’nin evine giderek saldırmaya başlamış, apartmanın giriş kapısındaki camları kırarak içeri giren grup polis ekiplerince geri çıkartılmıştı. Dışarıda yaşanan arbedede polis ekipleri biber gazı sıkarak öfkeli kalabalığı dağıtmıştı.

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