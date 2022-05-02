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"Pencerelere yaklaşmayın" Rusya o şehri vurdu! 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

02.05.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, endişelendiren gelişmelerle sürüyor. Son olarak Ukrayna'nın Odessa kenti Rus ordusunun füze saldırısının hedefi oldu. Saldırıda 1'i 15 yaşındaki bir çocuk olan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken yetkililer Odessa halkına sığınaklarda kalma ve pencerelere yaklaşmama uyarısı yaptı.

"Pencerelere yaklaşmayın" Rusya o şehri vurdu! 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Rusya-Ukrayna savaşında tedirgin eden haberler gelmeye devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 68’inci gününde sürerken, Rus ordusu Ukrayna’nın Odessa kentine füze saldırısı düzenledi.

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1'İ 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK OLMAK ÜZERE TOPLAM 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri Ortak Koordinasyon Basın Merkezi Başkanı Natalia Humeniuk yaptığı açıklamada, saldırıda aralarında 15 yaşındaki 1 çocuğun da bulunduğu toplam 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıda, sivil yerleşim yerleri ile bir kilisenin hasar aldığı belirtildi.

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SIĞINAKLARDA KALMA VE PENCERELERE YAKLAŞMAMA ÇAĞRISI

Yetkililer, Odessa halkını sığınaklarda kalması ve pencerelere yaklaşmaması konusunda uyardı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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