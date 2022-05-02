"Pencerelere yaklaşmayın" Rusya o şehri vurdu! 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Rusya-Ukrayna savaşında tedirgin eden haberler gelmeye devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 68’inci gününde sürerken, Rus ordusu Ukrayna’nın Odessa kentine füze saldırısı düzenledi.
Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri Ortak Koordinasyon Basın Merkezi Başkanı Natalia Humeniuk yaptığı açıklamada, saldırıda aralarında 15 yaşındaki 1 çocuğun da bulunduğu toplam 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıda, sivil yerleşim yerleri ile bir kilisenin hasar aldığı belirtildi.
Yetkililer, Odessa halkını sığınaklarda kalması ve pencerelere yaklaşmaması konusunda uyardı. (İHA)
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