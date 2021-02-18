HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Peru’da polisten sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük

Peru’da polisten sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük

18.02.2021 21:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peru’da polis memuru sokağa çıkma kısıtlamasını delen kadına ceza kesmek yerine öptükten sonra görevinden alındı.

Peru'nun başkenti Lima'da sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını hiçe sayan bir kadın polis memur tarafından durduruldu. Kadınla kısa süre konuşan polis memuru, daha sonra maskesini indirdi. Kısıtlamayı delen kadın ceza kesileceğini anladığı an, polis memurunu öpmeye çalıştı. Polis memuru uzaklaşmaya çalıştı. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde, polis memurunun kısıtlamayı delen kadını öptüğü görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis memuru görevden alındı.

"KABUL EDİLEMEZ BİR OLAY"

Lima Polis Departmanı tarafından yerel medyaya yapılan açıklamada, polis memurunun görevi kötüye kullanması nedeniyle görevinden alındığı açıklanırken, "Kabul edilemez bir olay. Halkımızdan özür diliyoruz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Deneme amacıyla bir şehirdeki tüm yetişkinler aşılanacakDeneme amacıyla bir şehirdeki tüm yetişkinler aşılanacak
60 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 60?60 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 60?

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

'Gara'da sorumluluk' tartışmaları: Akşener'den önemli açıklama

'Gara'da sorumluluk' tartışmaları: Akşener'den önemli açıklama

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

DSÖ: Dünya genelinde dün her 100 dakikada bir 25 bin yeni vaka rapor edildi

DSÖ: Dünya genelinde dün her 100 dakikada bir 25 bin yeni vaka rapor edildi

ABD’nin Oklahoma eyaletinde OHAL ilan edildi

ABD'yi kar fırtınası vurdu! Joe Biden OHAL ilan etti

Brezilya bir şehirdeki tüm yetişkinleri aşılayacak

Deneme amacıyla bir şehirdeki tüm yetişkinler aşılanacak

Yeni kraliyet bebeğinin adı ne olacak?

Yeni kraliyet bebeğinin adı ne olacak?

Malezya'da 'yaşlı ve zengin sevgili' bulma uygulamasına dava!

'Yaşlı ve zengin sevgili' bulma uygulamasına dava!

Mısır, Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayacak

Mısır, Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.