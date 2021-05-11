'Pes' dedirten görüntü! Polis baskınına rağmen oyun oynamaya devam ettiler

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmit ilçesinde, bir kafede koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara uyulmadığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, kafeye baskın düzenledi.

BASKINA RAĞMEN OYUN OYNAMAYA DEVAM ETTİLER

Baskında, ruhsatsız faaliyet gösteren kafe içerisinde yapılan kontrollerde 12 şahsın sosyal mesafe kuralını, maske takma zorunluluğunu ve sokağa çıkma yasağını ihlal ederek video oyunu ve okey oynadıkları, ayrıca kafe içerisinde nargile içilmesine müsaade edildiği tespit edildi.

Polisin baskınına rağmen video oyunu oynayan 2 kişinin rahatlarını hiç bozmamaları ve oyun oynamaya devam etmeleri ise dikkat çekti. Ekipler tarafından işletme sahibi ve şahıslar hakkında idari işlem yapıldığı öğrenildi. (İHA)





