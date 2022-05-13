Petek Dinçöz'ün çok konuşulan fotoğrafındaki cesur mini elbisesine uygun fiyatlı öneriler

Şık giyim tarzıyla birçok kişiyi etkileyen güzel şarkıcı Petek Dinçöz, Instagram'da paylaştığı siyah mini elbisesi ile gündeme bomba gibi düştü. Üstelik elbise ünlü şarkıcının hayranları tarafından da büyük beğeni kazandı. Yaklaşan yaz aylarında siz de bu elbiseye benzer kıyafetler satın almak istiyor ama hangi ürünü seçeceğinize karar veremiyorsanız üzülmeyin. Petek Dinçöz'ün çok konuşulan fotoğrafındaki cesur mini elbisesine uygun fiyatlı önerileri sizler için araştırdık. Hazırsanız başlayalım!

1. Benzersiz tasarım: Lafaba Elbise

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Petek Dinçöz'ün dikkat çeken mini elbisesine benzer öneri arıyor ancak farklı detaylara da "Hayır." diyemiyorsanız harika bir önerimiz var: Lafaba Elbise! İnce ve çift askılı tasarımının yanı sıra ön kısımda bulunan mini yırtmaç detayıyla oldukça şık görünen elbise; estetik tasarımıyla üzerinizde benzersiz bir duruş sergiler. %94 polyesterden elde edilen kıyafet, hava aldıran yapısıyla sıcak yaz aylarında sizi terletmez ve kuru tutar. Sırt kısmında bulunan çapraz askılar elbiseye güzel bir dokunuş yapar. Gündelik yaşamda tercih edebileceğiniz giysiyi dilerseniz özel günlerde de kullanabilirsiniz. Siyah renkli giysiyi topuklu ayakkabı ve el çantasıyla tamamlayabilirsiniz.

2. Tarzınızı her an yansıtın: Happiness İstanbul Elbise

Yaz aylarında davetlerde ya da düğünlerde giyebileceğiniz zarif bir kıyafet arayışı içindeyseniz Happiness İstanbul Elbise'ye göz atabilirsiniz. İnce askılı tasarımıyla omuzlarınızın güzelliğini ortaya çıkaran ürün, bodycon modeliyle vücut hatlarınızı vurgular. Mini elbise, girdiğiniz ortamlarda dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlar. %95 pamuktan elde edilen kıyafet, nefes aldıran yapısıyla yaz aylarında kendinizi rahat hissetmenizi sağlar. Yumuşak dokusuyla teninizde güzel bir his uyandırır. Cesur giyim sevenlerin bayılacağı giysiyi günlük olarak da tercih edebilirsiniz. Elbiseyi zarif bir kol çantası ve yüksek topuklu ayakkabıyla kombinleyebilirsiniz.

3. Gün boyu rahat hissedin: Koton Elbise

Bir zamanların en popüler şarkıcılarından biri olan Petek Dinçöz, hâlâ sevenlerinin radarında. Siz de hayranları tarafından yoğun ilgi gören siyah mini elbisesine benzer bir kıyafet satın almak istiyorsanız Koton Elbise aradığınız giysi olabilir. Bedeninizi saran ürün, vücut kıvrımlarınızı belirginleştirir ve böylece dikkatleri üzerinizde toplar. %48 pamuktan elde edilen model, yumuşak dokusuyla cildinizde güzel bir his uyandırır. Hava akışına izin veren ve teninize nefes aldıran kumaşıyla ihtiyaç duyduğunuz konforu sunar. Elbiseyi koyu renkli babetler ve küçük kol çantasıyla tamamlayabilirsiniz. Şık bir kolye ile bileklik de taktınız mı bu iş tamamdır!

4. Hem şık hem rahat: DeFacto Elbise

Hem gündelik yaşamda hem özel günlerde tercih edebileceğiniz DeFacto Elbise, sportif tasarımıyla size daha enerjik bir duruş vadeder. Beli büzgülü yapısıyla bedeninize uyum sağlar. Geniş tasarımıyla gün boyu konforlu kullanım sunar. %100 pamuktan elde edilen elbise, kaliteli yapısı sayesinde sıcak yaz aylarını daha konforlu geçirmenize olanak tanır. Yumuşak dokusu size kendinizi daha iyi hissettirir. Her ortamda stilinizi yansıtmanızı sağlayacak yuvarlak yakalı elbiseyi çok beğeneceğinizden eminiz. Relax fit elbiseyi beyaz renk topuklu sandalet ve beyaz el çantasıyla kombinleyebilirsiniz.

5. Sportif şıklıktan vazgeçemeyenler için: Tommy Hilfiger Elbise

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Petek Dinçöz'ün elbisesini beğendiyseniz ancak daha günlük bir model istiyorsanız sıradaki önerimiz sizin için! Tommy Hilfiger Elbise, yaz aylarında adeta kurtarıcınız olacak. Bodycon tarzıyla vücut hatlarınızı vurgulayan kıyafet, üzerinizde iddialı bir duruş sergiler. Hem gündelik yaşamda hem ofiste giyebileceğiniz giysi, tüm dikkatleri üzerinize çeker. Halter yaka detayı kıyafete güzel bir detay kazandırırken ön kısımda bulunan logo sportif bir dokunuş yapar. Çevre dostu elbise, geri dönüştürülmüş polyesterden elde edilir. Giysiyi spor ayakkabı ve kol çantasıyla tamamlayabilirsiniz.

6. Yaz ve bahar aylarında tercih edebilirsiniz: Missamour Siyah Sırtı Çapraz Kaşkorse Elbise

Yaklaşan mezuniyetiniz için de kullanabileceğiniz güzel bir giysi istiyorsanız Missamour Siyah Sırtı Çapraz Kaşkorse Elbise'ye göz atabilirsiniz. Bodycon tarzıyla sizi saracak ürün, vücut hatlarınızı vurgular. Hafif yapısıyla gün boyu konforlu kullanım sunar. Kalın ve sırtta çapraz şekilde birleşen askılarıyla dikkat çeken kıyafeti yaz ve bahar aylarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Derin sırt dekoltesi ve mini etek boyu sayesinde elbiseyi özel günlerde kullanabilirsiniz. Yumuşak dokulu elbiseyi dilerseniz yazlık botlarla dilerseniz platform topuklu ayakkabılarla kombinleyebilir, girdiğiniz her ortamda şıklığınızla boy gösterebilirsiniz.

7. Zarif tasarımıyla göz kamaştırır: Dilvin Elbise

"Petek Dinçöz'ün elbisesine bayıldım ancak daha iddialı parçalara da hayır demem!" diyorsanız cesur pencere detayına hayran kalacağınız Dilvin Elbise'ye göz atmadan geçmeyin, deriz. Kalp yaka kesimli kıyafet, zarif görünümüyle üzerinizde estetik bir duruş sergiler. Bahar ve yaz aylarında düğünlerden partilere, arkadaş toplantılarından akşam yemeklerine kadar birçok ortamda giyebileceğiniz giysiye dolabınızda mutlaka yer açmalısınız. Büzgü detaylı elbise, elastan kumaşıyla rahatça hareket etmenize olanak tanır. Polyesterden elde edilen kıyafet, uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Siyah renkli elbiseyi ince topuklu ayakkabı ve küçük el çantasıyla tamamlayabilirsiniz.

8. Hayranlık dolu bakışları üzerinize çekin: Fav Style Elbise

Muhteşem şarkılarıyla bir dönem adından sıkça söz ettiren Petek Dinçöz, her dönem olduğu gibi son zamanlarda da giyimiyle birçok kişi büyüyor. Siz de ünlü şarkıcının üzerinde gördüğünüz süper mini elbiseye alternatif arıyor ama hangi kıyafeti seçeceğinize karar veremiyorsanız Fav Style Elbise tam da size göre olabilir. Askılı tasarımıyla omuzlarınızı açıkta bırakan elbise, bodycon tarzıyla bedeninizi sararak vücut hatlarınızı vurgular. Göğüs kısmında bulunan düğme detayları kıyafetin daha havalı görünmesini sağlar. İster ofiste ister özel günlerde tercih edebileceğiniz giysiyi topuklu ayakkabı ve ışıl ışıl bir çantayla tamamlayabilirsiniz.